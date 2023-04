WHO nâng cấp mức độ theo dõi biến chủng XBB.1.16

Do lợi thế tăng trưởng ước tính và khả năng thoát miễn dịch cao, XBB.1.16 được WHO đánh giá là "có thể lan rộng trên toàn cầu và góp phần làm tăng tỷ lệ mắc bệnh". Tuy nhiên hiện tại chưa có bằng chứng nào về sự gia tăng độc lực (khả năng gây bệnh nặng và tử vong).

Biểu đồ số ca nhập viện và ICU hàng tuần giảm mạnh so với cao điểm của đại dịch năm 2020 - Ảnh: WHO

Báo cáo của WHO cũng thể hiện biểu đồ về số ca nhập viện và ICU (hồi sức tích cực) từ đầu dịch đến nay, cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, chủ yếu do miễn dịch cộng đồng (do vắc-xin và nhiễm bệnh) đã tăng cao, trong khi hiện tại không có bất kỳ VOI hoặc VUM nào thể hiện độc lực gia tăng so với các dòng Omicron tiền nhiệm.