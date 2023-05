WHO: Cảnh báo viêm cơ tim tăng không bình thường ở trẻ nhỏ tại Anh

Theo thông cáo báo chí sáng 17-5 (giờ Việt Nam) từ WHO, mặc dù nhiễm enterovirus (không bao gồm virus bại liệt) là một vấn đề phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (thường chỉ gây bệnh nhẹ, thông thường), nhưng viêm cơ tim nặng với hậu quả nghiêm trọng là không bình thường.

Tính đến ngày 20-4, đã có 2 cháu bé đã tử vong, 3 bé đang nằm viện và 4 bé đang điều trị ngoại trú trong tổng số 15 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mắc viêm cơ tim nặng được ghi nhận chỉ trong 9 tháng từ tháng 6-2022 đến nay.

Logo của WHO - Ảnh: REUTERS

Con số đó đối với một tình trạng hiếm gặp và lại gặp phải do một nhóm virus thường không gây ra nó, đã là cao và đáng quan tâm. Nhất là khi xem xét dữ liệu trong vòng 6 năm qua của Anh chỉ ghi nhận 1 trường hợp viêm cơ tim nặng tương tự do cùng loại virus.

Đa phần các ca được ghi nhận ở xứ Wales. Xét nghiệm PCR mẫu bệnh phẩm của 9 bệnh xác nhận sự hiện hiện của hai chủng enterovirus coxsackie B3 hoặc coxsackie B4.

Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất là vào tháng 11-2022 , với các trường hợp lẻ tẻ vào các tháng khác. Vụ việc được Cơ quan đầu mối IHR (Quy định y tế quốc tế) của Anh báo cáo cho WHO.

Theo WHO, nguyên nhân phổ biến nhất của viêm cơ tim là do nhiễm virus nhưng cũng có thể do nhiễm vi khuẩn, phản ứng với thuốc hoặc bệnh tự miễn. Các triệu chứng viêm cơ tim bao gồm đau ngực cấp tính và dai dẳng, khó thở và tim đập nhanh.

Enterovirus (không bao gồm virus bại liệt) là nhóm virus có thể gây ra một số bệnh truyền nhiễm và là nguyên nhân gây ra các vụ dịch hàng năm. Những bệnh này thường nhẹ nhưng nặng hơn một chút ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ so với trẻ lớn hơn.

Các bác sĩ nhi khoa ở khu vực Nam Wales đã được cảnh báo về các trường hợp gần đây, với lời khuyên nên xem xét bệnh viêm cơ tim ở trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh bị sốc.



Nhóm quản lý sự cố toàn quốc (IMT) đã được thành lập và đang xem xét bằng chứng từ tất cả các khu vực của Anh và các quốc gia thuộc Vương quốc Anh để xác định các bước tiếp theo cho phản hồi. Các cuộc điều tra dịch tễ học đang được tiến hành.