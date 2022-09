WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt

Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) diễn ra tại New York (Mỹ), ông Tedros tái khẳng định thế giới đang ở giai đoạn nước rút để chấm dứt đại dịch khi số ca tử vong hằng tuần tiếp tục giảm và hiện chỉ bằng 10% số ca không qua khỏi được ghi nhận vào tháng 1/2021 - giai đoạn đỉnh dịch. Người đứng đầu WHO nêu rõ hơn 60% dân số thế giới đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 75% là nhân viên y tế và người cao tuổi.

Tuy nhiên, ông Tedros cho rằng: “Chúng ta đã trải qua 2 năm rưỡi trong đường hầm dài và tăm tối. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm đó. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và đường hầm vẫn tối, với nhiều chướng ngại vật mà có thể khiến chúng ta vấp ngã nếu không cẩn thận”.

Theo Tổng Giám đốc WHO, đại dịch vẫn đang cướp đi sinh mạng của 10.000 người mỗi tuần, trong đó đa số ca có thể ngăn chặn được, trong khi độ chênh lệch trong tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước còn lớn. Theo đó, ông Tedros khuyến cáo mọi người sử dụng những biện pháp đơn giản và sẵn có để bảo vệ sức khỏe như giãn cách, đeo khẩu trang, thông thoáng khí; đồng thời tiếp cận những biện pháp y tế khi cần thiết bao gồm vaccine, xét nghiệm và điều trị.

Theo thông tin cập nhật mới nhất về đại dịch COVID-19, WHO cho biết tuần qua ghi nhận trên 9.800 ca tử vong, giảm 17% so với một tuần trước, và có thêm 3,2 triệu ca mắc mới. Tuy nhiên, cơ quan của LHQ cảnh báo số ca được công bố giảm khả năng không chính xác do nhiều nước giảm số lượng xét nghiệm và có thể không phát hiện ra những ca mắc bệnh thể nhẹ.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh một nhóm công tác của Hội đồng điều phối Chương trình hợp tác toàn cầu tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A) công bố báo cáo mới nhất cũng cảnh báo đại dịch toàn cầu chưa chấm dứt. Báo cáo cho biết nhiều nước chưa đạt được các mục tiêu toàn cầu về tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ xét nghiệm, điều trị và sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân. Dù thế giới đã đạt tiến triển trong cuộc chiến chống COVID-19, song mối đe dọa này chưa kết thúc, đặc biệt đối với những nhóm có nguy cơ cao tại các nước có thu nhập thấp.

Theo báo cáo, tỷ lệ tiêm vaccine tại các nước có thu nhập thấp chỉ đạt 19%, so với gần 75% tại các nước có thu nhập cao. Các phương pháp mới điều trị COVID-19, trong đó có thuốc kháng virus dạng uống, tại các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp vẫn hạn chế hoặc không được triển khai.

Từ đó, nhóm công tác khuyến nghị các nước cần đảm bảo tiếp cận công bằng với những biện pháp phòng chống COVID-19, đồng thời nhấn mạnh các bước chẩn đoán, điều trị cùng các chiến lược xét nghiệm để điều trị là những yếu tố quan trọng trong ứng phó cả với đại dịch COVID-19 hiện nay và mối đe dọa về sức khỏe trong tương lai.