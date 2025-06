Westin Hotels & Resorts truyền cảm hứng tái tạo và kết nối nhân ngày sức khỏe toàn cầu 2025

Hưởng ứng Ngày Sức Khỏe Toàn Cầu 14/6, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp Westin Hotels & Resorts thuộc tập đoàn Marriott Bonvoy sở hữu hơn 30 thương hiệu khách sạn toàn cầu, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực du lịch gắn liền với chăm sóc sức khỏe, thông qua chuỗi hoạt động nhằm tạo mang đến cho khách hàng những khoảng lặng ý nghĩa để tái tạo bản thân.

Với chủ đề năm nay là #ReconnectMagenta, Westin mang đến cho du khách những kết nối có ý nghĩa thông qua việc nghỉ ngơi và chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, dựa trên ba trụ cột của Well-being: Sleep Well (Những giấc ngủ ngon) - Eat Well (Ẩm thực sống khỏe) - Move Well (Vận động khỏe khoắn). Mỗi khách sạn trong khu vực sẽ biến không gian của mình thành điểm đến nghỉ dưỡng đúng nghĩa, nơi du khách có thể tìm lại sự cân bằng và tái tạo năng lượng.

Ngày Sức Khỏe Toàn Cầu là lời nhắc nhở rằng đôi khi, chúng ta cần sống chậm lại và lắng nghe cơ thể mình. Với Westin, đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là cơ hội truyền tải triết lý sống lành mạnh đã trở thành giá trị cốt lõi thương hiệu. Westin thể hiện cam kết này bằng cách khuyến khích du khách thực hành chăm sóc sức khỏe qua từng hành động nhỏ, đơn giản, hòa nhịp vào phong cách sống.

Từ vận động nhẹ nhàng vào mỗi sáng đến thư giãn tĩnh tại vào mỗi tối, từng khoảnh khắc đều được Westin thiết kế nhằm giúp du khách gác lại áp lực cuộc sống để tìm kiếm lại sự cân bằng. Bằng cách đó, mỗi kỳ nghỉ trở thành một hành trình tái tạo để du khách mang cả sự thư thái quay về cuộc sống thường nhật.

Ông John Toomey – Giám đốc Thương mại, Marriott International khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm thị trường Trung Quốc), chia sẻ: “Tại Westin, chăm sóc sức khỏe không chỉ là một xu hướng, mà là một giá trị cốt lõi đã thấm nhuần vào DNA thương hiệu. Nhân Ngày Sức Khỏe Toàn Cầu, chúng tôi mang đến những trải nghiệm được thiết kế chỉn chu nhằm tạo điều kiện để mỗi khách hàng có thể kết nối lại với chính mình và đặt sức khỏe lên hàng đầu ngay cả khi trong những chuyến đi.”

Hoạt động nổi bật tại các khách sạn Westin Hotels & Resorts trong khu vực

Tháng 6 này, các khách sạn Westin trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm thị trường Trung Quốc) khởi động chuỗi hoạt động tái tạo thân - tâm - trí, từ không gian thư giãn đa giác quan, các phiên chợ phong cách sống lành mạnh, đến những âm thanh chữa lành. Dù du khách đang ở giai đoạn nào trên hành trình chăm sóc sức khoẻ bản thân, Westin đều có thể đồng hành.

The Westin Resort & Spa Cam Ranh

The Westin Resort & Spa Cam Ranh đang biến không gian thư giãn thành một trải nghiệm đánh thức mọi giác quan đầy mê hoặc, với đài phun nước bằng tre kết hợp cùng hương bạch trà đặc trưng của Westin. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như yoga và thiền kết hợp âm thoa trị liệu, hay lắng nghe những thanh âm cộng hưởng có tác dụng chữa lành từ chuông bát Tây Tạng.

The Westin Manila

Trong khi đó, The Westin Manila tạo nên một không gian thiền tĩnh tại Aire 32, quầy bar ngoài trời của khách sạn với âm thanh thư giãn được tinh tuyển. Tại đây, workshop chăm sóc sức khỏe toàn diện “Nurture and Nourish” với sự đồng hành của chuyên gia sức khỏe Nichole Mercado sẽ dẫn dắt du khách qua những bài thực hành tích cực, từ dinh dưỡng, thể chất, tinh thần đến lòng biết ơn.

The Westin Desaru Coast Resort

Tại The Westin Desaru Coast Resort , khách sạn tổ chức phiên chợ chăm phong cách sống lành mạnh “Wellness Market” kết hợp với nghệ nhân địa phương, mang đến trải nghiệm kết nối với thiên nhiên và khuyến khích lối sống bền vững. Du khách có thể tham gia các hoạt động khám phá nông nghiệp tái tạo, du lịch sinh thái và workshop làm sản phẩm chăm sóc da từ cà phê.

The Westin Mumbai Garden City

Nối dài hành trình này, khách sạn The Westin Mumbai Garden City chọn căn bếp làm nơi bắt đầu hành trình đa giác quan. Tại đây, du khách sẽ được khám phá giá trị của thực phẩm lành mạnh thông qua lớp học giàu tương tác cùng các đầu bếp hàng đầu chuyên về chăm sóc sức khoẻ. Tiếp đến, mỗi người sẽ được trải nghiệm liệu pháp thanh lọc tâm hồn bằng âm thanh của nước (aqua sound healing) với những tiếng sáo du dương cùng chương trình ưu đãi spa Ayurveda độc quyền. Tất cả được thiết kế để đánh thức các giác quan và khôi phục sự hài hòa nội tại.

The Westin Surabaya

Tại The Westin Surabaya , không gian nghỉ dưỡng được thiết kế như một ốc đảo chỉ dành riêng để chăm sóc sức khoẻ với loạt trải nghiệm như tản bộ đánh thức giác quan, giải độc kỹ thuật số (digital detox) với trò chơi cảm nhận giác quan “bingo of senses” và thực hành soi chiếu lòng biết ơn.

