VUS ra mắt chương trình Toán tư duy hợp tác cùng đối tác chiến lược McGraw hill

VUS và McGraw Hill - Quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nền tảng kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực phát triển giáo dục

Tại Việt Nam, VUS là hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế với gần 30 năm kinh nghiệm sâu rộng và nhận được sự tin tưởng bởi 2.700.000 gia đình Việt. McGraw Hill là công ty giáo dục hàng đầu thế giới, nổi tiếng với việc sản xuất tài liệu giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất và được công nhận toàn cầu.

Sự kiện ra mắt đánh dấu cột mốc quan trọng khi một hệ thống giáo dục ngoại khóa tại Việt Nam hợp tác chiến lược với công ty giáo dục danh tiếng toàn cầu.

Với thế mạnh và kinh nghiệm dày dặn, quan hệ đối tác chiến lược giữa VUS và McGraw Hill là nền tảng quan trọng để hai bên phát triển những chương trình giáo dục đạt chuẩn quốc tế và tương thích với học sinh Việt Nam để hòa nhập và tiến bước vào tương lai.

"Chúng tôi rất vinh dự khi VUS đã lựa chọn Reveal Math của McGraw Hill để phát triển Chương trình Toán tư duy VUS, đồng thời góp phần giúp trẻ em trên khắp Việt Nam đạt được thành công trong học tập. Chương trình Toán tư duy VUS áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất và phương pháp giảng dạy được kiểm chứng để giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học và tư duy phản biện vượt trội." - Đại diện McGraw Hill, ông Anthony Lorin - Chủ tịch Điều hành McGraw Hill - Thị trường quốc tế chia sẻ.

Quan hệ hợp tác này cũng đánh dấu một bước tiến ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục Toán tư duy nói riêng và Toán học tại Việt Nam nói chung. Chương trình Toán tư duy kế thừa tinh hoa từ kinh nghiệm phát triển giáo dục tại Việt Nam của VUS và đón nhận kiến thức toàn cầu của từ McGraw Hill. Từ đó, trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam khả năng tư duy đa chiều, khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và năng lực sáng tạo được bồi đắp mỗi ngày.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Toán học cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Điểm nổi bật của chương trình Toán tư duy VUS

Chương trình được xây dựng dựa trên quá trình đánh giá, nghiên cứu từ đội ngũ chuyên môn của hệ thống, các chuyên gia cố vấn dày dặn kinh nghiệm trong nước và thế giới kết hợp cùng các nội dung học tập chuẩn quốc tế từ McGraw Hill, đặc biệt là giáo trình Reveal Math.

Cùng chia sẻ những nguyên tắc và yêu cầu khắt khe, chương trình Toán tư duy VUS áp dụng theo khung năng lực Common Core State Standards (CCSS) của Mỹ kết hợp cùng phương pháp tư duy See-Think-Wonder của Harvard. Sự kết hợp giữa các phương pháp và tiêu chuẩn giáo dục hiện đại này sẽ giúp trẻ được trau dồi kiến thức toán học và kỹ năng tư duy một cách hiệu quả, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng phản biện, giải quyết vấn đề.

Đây là chương trình Toán tư duy tiên phong tại Việt Nam áp dụng theo khung năng lực Common Score của Mỹ kết hợp cùng phương pháp tư duy See-Think-Wonder của Harvard.

"Sự ra mắt của Chương trình Toán tư duy VUS đã thể hiện sứ mệnh, sự cam kết của VUS trong việc cung cấp một môi trường giáo dục ngày càng phát triển cho thế hệ trẻ Việt Nam. Cùng với McGraw Hill và chương trình Toán tư duy, các em sẽ không còn phải vật lộn với những công thức khô khan, hay phải thuộc lòng phép tính, mà các em cần được tự do sáng tạo, tư duy theo cách riêng, hiểu và giải thích được nhiều điều trong thực tế cuộc sống, từ đó hình thành đam mê và niềm yêu thích Toán trong các em một cách tự nhiên. Điểm đến của các em không chỉ là giải được bài toán này trong bao nhiêu giây, mà là khả năng tư duy đa chiều, khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và năng lực sáng tạo được bồi đắp mỗi ngày." - bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng giám đốc VUS chia sẻ.

Nhiều câu hỏi về chương trình cũng như mối quan hệ hợp tác chiến lược đã được đại diện VUS và McGraw Hill giải đáp.

Phương pháp giáo dục tiên tiến chuẩn Harvard: Áp dụng tiến trình giảng dạy See - Think - Wonder (S-T-W) từ Đại học Harvard nhằm khuyến khích học sinh quan sát, suy nghĩ và đặt câu hỏi, khơi gợi nhu cầu tìm hiểu bản chất của vấn đề, giúp học sinh hiểu sâu các khái niệm toán học và phát triển kỹ năng tư duy logic và tư duy phản biện.

Bộ giáo trình toàn diện (Đạt chuẩn khung năng lực toán học Mỹ): Toán tư duy VUS sử dụng bộ giáo trình Reveal Math - đang được áp dụng tại các quốc gia phát triển nhằm trang bị cho học viên kiến thức toán học đồng thời nâng cao năng lực tư duy theo chuẩn khung năng lực Common Core State Standards tại Mỹ.

Tài liệu học tạo hứng thú: Lớp học đa dạng hoạt động với sự hỗ trợ của các nội dung đa phương tiện, các học cụ mang tính tương tác cao thu hút sự chú ý của học sinh và khơi dậy niềm đam mê với toán học ở trẻ. Bên cạnh đó, các hoạt động nhóm và dự án học tập mang tính ứng dụng thực tế cao giúp thúc đẩy hiệu quả học tập của học viên, đặc biệt là các em ở độ tuổi nhỏ.

Lộ trình học tập và đánh giá cá nhân hóa: Phương pháp đánh giá sát sao cùng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp giúp cá nhân hóa lộ trình học tập theo năng lực của từng học viên, ứng dụng công nghệ V-Hub giúp VUS và Phụ huynh theo dõi tiến độ bài học và mức độ cải thiện.

Để biết thêm thông tin về chương trình Toán tư duy tại VUS, độc giả vui lòng truy cập https://vus.vn/VUSToantuduy hoặc liên hệ hotline: (028) 7308 3333