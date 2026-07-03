Vượt qua giới hạn tự nhiên: Vì sao 12/14 đứa con của Elon Musk chào đời nhờ IVF lại mở ra một tương lai đáng sợ?

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh toàn cầu đang trên đà suy giảm, Elon Musk nổi lên như một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất ủng hộ chủ nghĩa khuyến sinh (pronatalism).

Tại một hội nghị ở Ả Rập Xê Út, vị tỷ phú này từng nhấn mạnh rằng sự sụt giảm tỷ lệ sinh là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai nhân loại.

Để hiện thực hóa lý tưởng của mình, Musk không chỉ dừng lại ở lời nói mà đã trực tiếp tham gia vào quá trình này khi có ít nhất 14 người con với nhiều người phụ nữ khác nhau.

Tuy nhiên, mô hình gia đình kết hợp giữa công nghệ hiện đại và cấu trúc đa thê thế hệ mới của ông đang trở thành tâm điểm phân tích của các nhà nhân khẩu học và xã hội học, mở ra những tranh luận sâu sắc về những hệ lụy đối với phụ nữ và trẻ em.

Trợ giúp từ IVF

Sự kết hợp giữa công nghệ sinh sản tiên tiến và tiềm lực tài chính vô hạn đã giúp Elon Musk xây dựng một mô hình gia đình vượt ra khỏi các quy chuẩn nhân khẩu học truyền thống. Bằng cách sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và mang thai hộ, ông đã tạo ra một đại gia đình đa thế hệ với nhiều người mẹ khác nhau.

Nhiều người ủng hộ lý thuyết tiến hóa coi đây là một giải pháp tiên phong để bảo tồn và tối ưu hóa các nguồn gen tốt cho tương lai khi nhân loại đối mặt với khủng hoảng dân số. Sự hỗ trợ từ các công nghệ y tế hiện đại cho phép những cá nhân có nguồn lực tài chính vượt trội chủ động quyết định số lượng và thời điểm sinh con, biến công nghệ sinh sản trở thành công cụ đắc lực để duy trì nòi giống quy mô lớn.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia xã hội học, việc lạm dụng công nghệ để tối đa hóa số lượng thành viên trong gia đình theo cách này lại tiềm ẩn nhiều điểm bất cập. Mô hình này đặt ra câu hỏi liệu việc sinh thật nhiều con có thực sự mang lại giá trị bền vững cho xã hội, hay nó chỉ là một thử nghiệm nhân khẩu học mang tính cá nhân đầy rủi ro.

Nhiều ý kiến cho rằng con cái của người giàu nhất thế giới sẽ có một cuộc sống hoàn hảo nhờ nguồn tài chính không giới hạn.

Tuy nhiên, các dữ liệu nghiên cứu xã hội học dài hạn chỉ ra rằng tiền bạc hay nguồn gen tốt chưa bao giờ là tất cả đối với sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ. Sự thiếu vắng kết nối thường xuyên với cha mẹ trong một gia đình trọn vẹn luôn để lại những khoảng trống tâm lý khó bù đắp.

Theo số liệu từ Khảo sát Dọc Quốc gia về Thanh niên của Mỹ năm 1997 (NLSY 1997), ngay cả trong số 30% gia đình có mức thu nhập cao nhất, những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi cả cha lẫn mẹ trong một mái ấm ổn định vẫn có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao hơn 15% so với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn.

Sự ổn định này cũng giúp trẻ có khả năng đạt được mức thu nhập khi trưởng thành cao hơn 10% so với các bạn cùng lứa tuổi có cùng xuất phát điểm kinh tế nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình.

Nghiên cứu sâu hơn từ Khảo sát Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Mỹ giai đoạn 2021 - 2023 của Viện Nghiên cứu Gia đình (IFS) cho thấy những đứa trẻ nhà giàu từ các gia đình khuyết thiếu có biểu hiện bất ổn về mặt cảm xúc và xã hội cao hơn rõ rệt.

Cụ thể, nhóm trẻ này có nguy cơ trầm cảm cao hơn 58%, nguy cơ lo âu cao hơn 30%, và tỷ lệ nhà trường phải liên hệ với phụ huynh do các vấn đề về hành vi hoặc học tập cao hơn 67% so với nhóm trẻ sống cùng cả cha và mẹ.

Khi người cha phải phân chia thời gian và sự quan tâm cho quá nhiều nhánh gia đình khác nhau, mối quan hệ giữa cha và con cái dễ trở nên lỏng lẻo, dẫn đến những xung đột nội bộ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý trẻ nhỏ.

Sự mất cân đối sinh học và nghịch lý về hiệu quả khuyến sinh

Bên cạnh các yếu tố tâm lý xã hội, việc can thiệp quá sâu bằng công nghệ sinh sản hỗ trợ còn dẫn đến những hệ lụy về mặt sinh học. Trong số những người con được biết đến của Elon Musk, có ít nhất 12 bé được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), với tỷ lệ giới tính là 9 bé trai và 3 bé gái.

Tỷ lệ này tương đương mức 300 bé trai trên 100 bé gái, vượt trội hoàn toàn so với tỷ lệ sinh IVF thông thường tại Mỹ (khoảng 104 đến 164 bé trai trên 100 bé gái, ngay cả khi có sàng lọc phôi).

Việc chọn lọc giới tính ở quy mô lớn như vậy nếu bị nhân rộng sẽ gây ra sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng trong tương lai, làm gia tăng các xung đột xã hội và hạn chế khả năng tái sản xuất tự nhiên của toàn hệ thống dân số do thiếu hụt nữ giới.

Thêm vào đó, việc ưu tiên sinh đa thai (sinh đôi, sinh ba) để nhanh chóng gia tăng số lượng con cái cũng đi ngược lại các khuyến cáo y tế. Thông thường chỉ có khoảng 20% số ca sinh IVF là đa thai, nhưng ở các con của Musk, tỷ lệ này lên tới hơn 50%.

Mang thai nhiều con cùng lúc luôn đi kèm với những rủi ro cực kỳ lớn đối với sức khỏe và tính mạng của người mẹ, đó là lý do vì sao các phòng khám IVF hiện đại luôn khuyến khích chuyển đơn phôi.

Nghịch lý lớn nhất nằm ở hiệu quả thực tế của mô hình này. Dù có số lượng con rất lớn, nhưng nếu tính trung bình trên mỗi người mẹ trong hệ thống gia đình của Musk, tỷ lệ sinh chỉ dao động từ 1.4 đến 2.3 con mỗi phụ nữ.

Con số này thực tế chỉ tương đương hoặc thậm chí thấp hơn mức sinh trung bình toàn quốc của phụ nữ Mỹ là 2.2.

Điều này chứng minh rằng, ngay cả với nguồn lực tài chính vô hạn và sự hỗ trợ tối đa của công nghệ, mô hình sinh sản mang tính thử nghiệm này vẫn không thể vượt qua được các quy luật tự nhiên và xã hội.

Nền tảng bền vững nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ và sự ổn định của xã hội vẫn là một gia đình gắn kết, nơi trẻ nhận được sự nuôi dưỡng đầy đủ từ cả cha và mẹ dưới một mái nhà chung.

Nguồn: The Guardian, The Atlantic﻿