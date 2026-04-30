Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, sau thời gian điều trị tại quê nhà Australia nhưng không cải thiện, một bệnh nhân người Australia bay hàng nghìn km trở lại Việt Nam để phẫu thuật thoát vị đĩa đệm tại đây.

Quyết định này xuất phát từ lần thăm khám đầu tiên trong chuyến du lịch Hội An hồi tháng 7/2025. Khi đó, bệnh nhân bị đau lưng, lan xuống chân kéo dài, gây khó khăn trong đi lại và sinh hoạt. Người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức và được bác sĩ CKII Trương Quang Nhân, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, trực tiếp tiếp nhận.

Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân nước ngoài (Ảnh: BVCC)

Sau thăm khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L3–L4, chèn ép rễ thần kinh L4 bên trái – nguyên nhân gây đau kéo dài nhiều năm.

Theo đại diện bệnh viện, điều khiến bệnh nhân ấn tượng không chỉ là kết quả chẩn đoán rõ ràng, mà còn ở cách tư vấn chi tiết, minh bạch, dễ hiểu của bác sĩ.

Bác sĩ không chỉ định phẫu thuật ngay mà tư vấn đầy đủ các phương án điều trị, trước mắt ưu tiên điều trị nội khoa. Đồng thời, người bệnh cũng được giải thích về khả năng can thiệp phẫu thuật nội soi giải ép lấy nhân đệm nếu triệu chứng không cải thiện, với thời gian hồi phục tương đối nhanh.

Sau đợt điều trị ban đầu vào tháng 7/2025, bệnh nhân trở về Australia và tiếp tục điều trị nội khoa. Tuy nhiên, tình trạng đau vẫn kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt.

Trong quá trình tìm kiếm phương án phù hợp, bệnh nhân nhớ lại nội dung tư vấn trước đó, trong đó có đề cập đến kỹ thuật phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và khả năng phục hồi sớm.

Sau khi cân nhắc, người bệnh chủ động liên hệ lại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức để hoàn tất thủ tục và sắp xếp quay lại Việt Nam phẫu thuật.

Ca phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm diễn ra trong khoảng một giờ. Sau mổ, tình trạng đau của bệnh nhân giảm rõ rệt. Theo bác sĩ, vết mổ nhỏ (dưới 1 cm) giúp hạn chế đau sau phẫu thuật và rút ngắn thời gian hồi phục.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, đơn vị từng tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân nước ngoài, như phẫu thuật chấn thương khuỷu tay cho một bệnh nhi quốc tịch Pháp, điều trị suy giãn tĩnh mạch cho bệnh nhân quốc tịch Mỹ, hay phẫu thuật gãy xương cho bệnh nhân quốc tịch Italy.

Bệnh nhân người Úc tự đi lại sau phẫu thuật cột sống (Nguồn: BV Đa khoa Vĩnh Đức)

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết những năm gần đây, ngày càng nhiều bệnh nhân nước ngoài lựa chọn Việt Nam để khám, chữa bệnh, trong đó có không ít trường hợp đến với bệnh viện. Theo ông, đây không còn là những trường hợp riêng lẻ mà đang dần trở thành xu hướng, khi người bệnh chủ động tìm đến các quốc gia có chất lượng điều trị phù hợp, chi phí hợp lý và dịch vụ thuận tiện.

Theo đại diện bệnh viện, điều này phần nào cho thấy niềm tin của người bệnh đối với chuyên môn bác sĩ và chất lượng điều trị. Từ các ca cấp cứu chấn thương, điều trị suy giãn tĩnh mạch, phẫu thuật cột sống đến khám chữa bệnh tổng quát, lượng bệnh nhân quốc tế ngày càng tăng cũng phản ánh xu hướng người bệnh tìm đến những cơ sở y tế có dịch vụ phù hợp và thuận tiện.