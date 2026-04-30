Mặt nạ mắt xông hơi đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây nhờ khả năng chắn sáng tuyệt vời và cảm giác ấm áp dễ chịu. Nhiều người sử dụng chúng để giảm mỏi mắt khi mắt mệt mỏi, trong giờ nghỉ trưa hoặc thậm chí trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, sản phẩm chăm sóc tưởng chừng như dịu nhẹ này cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể về an toàn.

Theo truyền thông Trung Quốc, tối ngày 27/4, nữ diễn viên Dương Mịch đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy vùng xung quanh hốc mắt xuất hiện những vết đỏ rõ rệt, nghi do bị bỏng nhiệt độ thấp khi sử dụng mặt nạ mắt hơi nước (hay mặt nạ xông hơi mắt). Chủ đề này đã thu hút sự thảo luận sôi nổi của cư dân mạng: Liệu mặt nạ mắt hơi nước có thực sự an toàn? Nhiệt độ và thời gian sử dụng hợp lý là bao nhiêu?

Khuyến cáo từ chuyên gia khi dùng mặt nạ xông hơi mắt

"Không nên sử dụng mặt nạ mắt hơi nước quá 15 phút mỗi lần và không khuyến khích đeo khi đang ngủ", Bác sĩ trưởng Lý Minh Vũ thuộc Khoa Mắt - Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ trong cuộc phỏng vấn vào ngày 28/4.

Ông giải thích rằng nguyên lý hoạt động của mặt nạ mắt hơi nước là thông qua phản ứng giữa bột kim loại bên trong với hơi ẩm trong không khí để tạo ra nguồn nhiệt ổn định, giải phóng hơi nước ấm áp, giúp chườm ấm cục bộ cho vùng mắt. "So với việc chườm khăn ấm truyền thống, mặt nạ mắt hơi nước có ưu điểm là nhiệt độ ổn định và tiện lợi. Tuy nhiên, nếu đeo quá lâu có thể dẫn đến bỏng nhiệt độ thấp", Bác sĩ Lý Minh Vũ lưu ý.

Ông cũng cho biết thêm rằng, có hai nhóm đối tượng nên sử dụng liệu pháp này là người bị khô mắt và người bị mỏi mắt.

Người bị khô mắt: Hơn 60% trường hợp khô mắt là do rối loạn chức năng tuyến meibomius (tuyến lệ). Việc chườm ấm giúp làm tan dầu bị tắc nghẽn, cải thiện tình trạng bay hơi nước mắt.

Người bị mỏi mắt: Nhiệt độ tăng nhẹ giúp tăng cường lưu thông máu và trao đổi chất vùng quanh mắt, giúp giảm mệt mỏi.

"So với phương pháp chườm khăn truyền thống, mặt nạ mắt hơi nước có ưu điểm là nhiệt độ ổn định và dễ sử dụng. Tuy nhiên, việc đeo quá lâu có thể dẫn đến bỏng do nhiệt độ thấp", ông cảnh báo. Ông giải thích rằng các loại mặt nạ mắt hơi nước được bán trên thị trường, được thiết kế đúng cách, thường đạt nhiệt độ từ 40℃ đến 45℃ và được khuyến cáo sử dụng từ 10 đến 15 phút mỗi lần. Việc đeo chúng trong thời gian dài, chẳng hạn như quên tháo ra khi ngủ, có thể gây bỏng da quanh mắt nếu mặt nạ vẫn giữ nhiệt độ khoảng 45℃ trong hơn nửa giờ.

Ngoài ra, việc đeo mặt nạ mắt xông hơi khi ngủ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khô mắt ở những người bị rối loạn chức năng tuyến Meibomian. Điều này là do sau khi chườm ấm, việc chớp mắt là cần thiết để cho phép tuyến Meibomian tiết ra lượng dầu đã tan chảy. Nếu mắt vẫn nhắm, dầu không thể được tiết ra kịp thời và sẽ ngưng tụ lại khi nhiệt độ giảm xuống, có khả năng làm cho mắt càng khô hơn.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng mặt nạ xông hơi mắt

Lựa chọn sản phẩm: Nên chọn sản phẩm chuyên dụng cho mắt từ các nhà sản xuất uy tín. Tuyệt đối không dùng miếng dán nhiệt thông thường (loại dành cho lưng hoặc chân) để dán lên mắt.

Sau khi dùng: Nên chớp mắt nhiều lần và vệ sinh nhẹ nhàng vùng quanh mắt để lau sạch lượng dầu thừa tiết ra.

Nhóm đối tượng KHÔNG nên sử dụng:

Người đang bị viêm nhiễm vùng mắt (viêm kết mạc dị ứng, viêm bờ mi, viêm giác mạc...).

Người mắc bệnh tăng nhãn áp (glaucoma) hoặc có vết thương hở quanh mắt.

Thận trọng đặc biệt: Bệnh nhân tiểu đường, người có làn da nhạy cảm, trẻ sơ sinh và người già có khả năng chuyển hóa kém vì họ dễ bị bỏng nhiệt độ thấp hơn người bình thường.

Đây cũng là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những món đồ chăm sóc sức khỏe tiện lợi cũng cần được sử dụng đúng cách để tránh "gậy ông đập lưng ông" đấy bạn ạ!