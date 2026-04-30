Cần gì thuốc bổ đắt tiền, đây mới là 'thần dược' miễn phí: Ăn đúng thứ tự còn giảm 40% đường huyết, hiệu quả ngang dùng thuốc

Nhiều người thường cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn xong, hay còn gọi là tình trạng "căng da bụng, chùng da mắt". Nguyên nhân chính là do đường huyết tăng vọt sau bữa ăn, dẫn đến cảm giác lờ đờ. Bác sĩ gia đình Lý Tư Hiền (tại Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng, chìa khóa của việc ăn uống thực chất nằm ở "thứ tự".

Chỉ cần ăn đúng cách, bạn không chỉ có thể giảm đỉnh đường huyết xuống hơn 40% mà còn giúp biến động đường huyết ổn định hơn, hiệu quả thậm chí tương đương với một số loại thuốc kiểm soát đường huyết.

Thứ tự ăn uống: Tinh bột là bước cuối cùng

Bác sĩ Lý Tư Hiền đã chia sẻ trên trang cá nhân về một nghiên cứu công bố vào tháng 1/2025 trên tạp chí Diabetes Care. Nghiên cứu thực hiện trên các bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 với cùng một khẩu phần ăn, nhưng thay đổi thứ tự nạp vào:

Quy tắc: Ăn rau và protein (thịt, cá, trứng) trước, sau đó nghỉ khoảng 10 phút rồi mới ăn tinh bột (carbohydrate).

Kết quả: Đỉnh đường huyết sau ăn giảm rõ rệt, và sự ổn định này duy trì ít nhất trong 3 giờ sau đó.

Đối với nhóm người ở giai đoạn tiền tiểu đường, kết quả còn đáng kinh ngạc hơn:

Diện tích dưới đường cong (AUC): Giảm 38,8%.

Đỉnh đường huyết: Giảm hơn 40%.

Tại sao thứ tự lại quan trọng?

Bác sĩ giải thích rằng cơ chế này không hề phức tạp:

Làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày: Khi chất xơ từ rau và protein vào đường ruột trước, chúng sẽ đóng vai trò như một "lớp đệm", giúp tinh bột đi vào tiểu hồi chậm hơn và được hấp thụ dần dần.

Kích thích hormone GLP-1: Việc ăn đạm và rau trước kích thích tế bào L trong đường ruột tiết ra GLP-1 – một loại hormone điều tiết đường huyết quan trọng giúp giảm hấp thụ glucose và tăng độ nhạy insulin.

Tóm tắt thứ tự ăn lý tưởng

Không chỉ là ăn cái gì, mà "ăn lúc nào" mới là chìa khóa quyết định sức khỏe của bạn. Hãy ghi nhớ quy trình 3 bước "thần thánh" dưới đây để biến mỗi bữa cơm thành một liều thuốc bổ:

Bước 1: Khởi động với Rau xanh & Chất đạm (Thịt/Cá/Trứng/Đậu)

Tại sao lại là rau trước? Hãy tưởng tượng chất xơ trong rau như một chiếc "lưới lọc" trải sẵn trong đường ruột. Khi bạn ăn rau đầu tiên, lớp lưới này sẽ ngăn cản sự hấp thụ đường nhanh chóng vào máu.

Kết hợp chất đạm: Ăn thịt, cá hoặc trứng ngay lúc này sẽ kích thích cơ thể tiết ra hormone GLP-1. Đây là "sát thủ" giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, ngăn chặn cảm giác thèm ăn vặt sau bữa và đặc biệt là đánh thức hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả.

Mẹo cho bạn: Nên ưu tiên các loại rau luộc, hấp hoặc salad ít sốt trước khi đụng đến các món chiên xào.

Bước 2: Khoảng nghỉ "quyền lực" - 10 phút chờ đợi

Điều gì xảy ra trong 10 phút này? Đây là khoảng thời gian để não bộ nhận tín hiệu "đã có thức ăn" từ dạ dày và để hormone GLP-1 kịp thời phát huy tác dụng điều tiết insulin.

Lợi ích: Khoảng nghỉ này giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Khi tinh bột đi vào sau đó, nó sẽ không bị "tống" xuống ruột non quá nhanh, giúp đường huyết tăng lên một cách từ tốn, không gây sốc cho cơ thể.

Làm gì để hết 10 phút? Đừng ngồi nhìn bát cơm! Các chị em có thể tận dụng lúc này để gắp thức ăn cho con, trò chuyện cùng chồng, hoặc đơn giản là nhâm nhi một chút canh thanh đạm.

Bước 3: Kết thúc bằng Tinh bột (Cơm/Bún/Phở/Bánh mì)

Thưởng thức tinh bột: Sau khi đã có "lớp đệm" vững chắc từ rau và đạm, bây giờ bạn mới nên ăn cơm. Lúc này, dạ dày đã vơi đi cơn đói, bạn sẽ có xu hướng ăn ít tinh bột hơn mà vẫn thấy thỏa mãn.

Kết quả bất ngờ: Nhờ thứ tự này, lượng tinh bột bạn nạp vào sẽ được chuyển hóa thành năng lượng một cách chậm rãi. Bạn sẽ không còn gặp phải tình trạng "ngủ gật trên bàn làm việc" hay cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay sau khi buông đũa.

Với những người thường xuyên ăn ngoài, việc thay đổi thứ tự ăn uống là cách đơn giản nhất để đảm bảo ổn định đường huyết mà không cần tính toán calo khắt khe hay phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.