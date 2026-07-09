Ngày 8/7, Công tước xứ Sussex tham dự chuỗi cuộc họp riêng của Quỹ Invictus Games tại Bệnh viện Hoàng gia Chelsea (Royal Hospital Chelsea), nơi chăm sóc các cựu binh của Quân đội Anh.

Để tránh sự chú ý của truyền thông, Harry không đi qua cổng chính mà di chuyển vào khuôn viên bệnh viện bằng một lối phụ vào khoảng 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương, tránh các phóng viên và nhiếp ảnh gia đang chờ sẵn. Điều trùng hợp là khoảng 40 phút trước khi Harry đến, Vương hậu Camilla cũng đi ngang qua khu vực này trên đường tới theo dõi giải quần vợt Wimbledon.

Meghan và hai con không đến London

Ban đầu, Meghan Markle được lên kế hoạch cùng chồng tham dự hoạt động tại Bệnh viện Hoàng gia Chelsea. Tuy nhiên, ngày 4/7, thông tin chính thức xác nhận Meghan cùng hai con là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) sẽ không đến London do những lo ngại liên quan đến công tác bảo vệ an ninh.

Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu ba mẹ con có tham gia những hoạt động khác của Harry ở ngoài thủ đô trong chuyến thăm Anh lần này hay không.

Thảo luận về tương lai của Invictus Games

Khi tới Bệnh viện Hoàng gia Chelsea, Vương tử Harry được David Richmond, Giám đốc điều hành bệnh viện kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Invictus Games, đón tiếp cùng cựu vận động viên Josh Boggi và Phó Giám đốc điều hành Richard Smith.

Harry sau đó tham gia cuộc họp với các trưởng đoàn quốc tế để chuẩn bị cho Invictus Games Birmingham 2027, trước khi dự phiên thảo luận chiến lược với các thành phố từng đăng cai và các đối tác nhằm định hướng tương lai của phong trào Invictus.

Một số hình ảnh bên trong sự kiện cũng được công bố, ghi lại khoảnh khắc Harry trò chuyện với các đại biểu và chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người. Trong ngày, anh cũng tiếp tục tham dự nhiều cuộc họp chuẩn bị cho Invictus Spirit Awards lần đầu tiên được tổ chức trong năm nay.

Vương tử Harry trở lại quê hương đúng dịp Invictus Games bước vào cột mốc một năm trước khi kỳ đại hội tiếp theo diễn ra tại Birmingham vào năm 2027. Là cựu quân nhân của Quân đội Anh, Harry sáng lập Invictus Games sau khi lấy cảm hứng từ Warrior Games của Mỹ. Kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức tại London vào năm 2014.

Sau đó, sự kiện lần lượt diễn ra tại Orlando (2016), Toronto (2017), Sydney (2018), The Hague (dự kiến năm 2020 nhưng lùi sang 2022 vì đại dịch COVID-19), Düsseldorf (2023) và Vancouver–Whistler (2025). Invictus Games Birmingham 2027 sẽ đánh dấu lần đầu tiên đại hội trở lại Anh sau 13 năm.

Chuyến đi diễn ra giữa nhiều biến động

Vương tử Harry đặt chân đến Anh từ ngày 6/7 và ngay tối hôm đó bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim tài liệu của người bạn thân, nhiếp ảnh gia Misan Harriman. Ngày 7/7, anh tham dự hội thảo Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice tại Chatham House ở London.

Cũng trong ngày này, tòa án Anh đưa ra phán quyết bác đơn kiện của Harry cùng sáu nguyên đơn nổi tiếng khác đối với tập đoàn Associated Newspapers Limited. Các nguyên đơn cáo buộc đơn vị này thu thập thông tin trái phép, nhưng tòa cho rằng họ không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc.

Invictus Games không chỉ là dự án tâm huyết của Vương tử Harry mà còn gắn liền với chuyện tình của anh và Meghan Markle. Năm 2017, hai người lần đầu xuất hiện công khai với tư cách một cặp đôi tại Invictus Games Toronto. Meghan khi đó vẫn đang sinh sống ở Canada để ghi hình loạt phim Suits .

Sau lễ khai mạc, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ khi nắm tay nhau tới xem một trận quần vợt xe lăn. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2022, Harry từng chia sẻ:

"Không nơi nào khiến bạn cảm thấy được chào đón và yêu thương như đại gia đình Invictus. Toronto là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện cùng nhau trước công chúng với tư cách một cặp đôi. Khi ấy, chúng tôi mới hẹn hò nên mọi thứ đều rất mới mẻ, nhưng thật may mắn vì được ở giữa một cộng đồng tuyệt vời như vậy".

Anh nói thêm: "Tôi luôn mong có thể chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt này với người mình yêu. Việc có Meghan ở bên có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi".

Harry cũng từng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ đưa Archie và Lilibet đến Invictus Games. Anh kể rằng mình từng cho Archie xem video các trận bóng rổ và bóng bầu dục xe lăn tại Invictus Games Sydney.

"Con rất thích. Tôi giải thích với Archie rằng có những vận động viên bị mất chân và cũng có những người mang những vết thương vô hình. Không phải vì con hỏi mà vì tôi muốn con hiểu. Trẻ con hiểu nhiều hơn chúng ta nghĩ, và nhìn mọi thứ qua góc nhìn của con thật sự rất tuyệt, rất chân thật".

*Theo People