Vương Thi Linh (Angela), ái nữ của MC đình đám Lý Tương và đạo diễn Vương Nhạc Luân, từ lâu đã nổi danh là “công chúa Cbiz”. Sinh ra trong nhung lụa, cô bé được mẹ cưng chiều hết mực: Từng được tặng xe Rolls-Royce từ khi còn nhỏ, mới đây lại có thêm một chiếc siêu xe giới hạn toàn cầu chỉ 700 chiếc.

Nhưng điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là cuộc sống giàu sang, mà còn là thần thái ngày càng cuốn hút và gu thời trang tinh tế. Trong bộ ảnh quảng cáo mới đây, Vương Thi Linh hóa thân thành “nàng thơ” tuổi 16, khoe vẻ đẹp ngọt ngào cùng loạt phụ kiện xa xỉ khiến netizen choáng ngợp.





Trong ảnh hậu trường, Vương Thi Linh diện váy xanh cốm dáng cổ điển của Simone Rocha (giá tham khảo 15.000 tệ ~ hơn 55 triệu đồng). Thiết kế nổi bật với phần tay bồng xuyên thấu, thân váy ôm nhẹ tôn dáng và chi tiết hoa hồng pastel hồng nhạt ở ngực, vừa lãng mạn vừa tinh khôi.

Mái tóc buông xoã được điểm xuyết bằng vòng hoa lớn, kết hợp hoa tươi rực rỡ, càng làm gương mặt thiếu nữ thêm ngọt ngào, gợi liên tưởng đến một công chúa bước ra từ tranh vẽ thời Phục Hưng.

Không chỉ váy áo, điểm nhấn khiến dân tình choáng ngợp chính là những món trang sức mà Vương Thi Linh mang trên người:

Vòng cổ BVLGARI (giá tham khảo 1.082.000 tệ ~ hơn 4.1 tỷ đồng) - thiết kế từ bộ sưu tập cao cấp, khảm đá quý đa sắc, tượng trưng cho sự xa hoa và quyền lực.

Nhẫn ARTE (giá tham khảo 2.800 tệ ~ hơn 10 triệu đồng) nổi bật với viên đá tím ở trung tâm, điểm xuyết chi tiết tinh xảo, tăng thêm vẻ nữ tính và thanh lịch.

Chỉ riêng set trang sức này đã đủ “đánh dấu” địa vị ngôi sao nhí “ngậm thìa vàng” từ khi mới lọt lòng.

Trên tay Vương Thi Linh là chiếc túi Roger Vivier màu xanh neon (giá tham khảo 31.500 tệ ~ hơn 117 triệu đồng), nổi bật với khoá pha lê lấp lánh. Thiết kế trendy này vốn được nhiều fashionista quốc tế ưa chuộng, nhưng khi kết hợp cùng váy Simone Rocha và vòng hoa, nó lại tạo nên sự hài hoà bất ngờ vừa cổ điển vừa hiện đại.

Trước đó, ái nữ của MC Lý Tương cũng được tặng phiên bản giới hạn giày, túi xách của RV trong set đồ "công chúa" xinh yêu không kém.

Vương Thi Linh hiện sống tại Anh để theo học trường quốc tế, nhưng vẫn thường xuyên trở về Trung Quốc tham gia sự kiện cùng mẹ. Lý Tương không tiếc tiền đầu tư cho con gái từ xe sang, nhà biệt thự đến những món đồ hiệu đắt đỏ. Tết Nguyên đán vừa qua, cô bé còn được tặng một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, toàn cầu chỉ có 700 chiếc, khiến netizen Trung Quốc phải thốt lên: “Angela sống cuộc đời mà ai cũng mơ ước”.

Bên cạnh đó, Vương Thi Linh cũng nổi tiếng có gu thời trang ngày càng tinh tế, không còn là cô bé “bụ bẫm” từng tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? năm nào. Thay vào đó, hình ảnh hiện tại là một thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp, biết cách toả sáng trong mọi khung hình.

Từ bộ váy Simone Rocha, túi Roger Vivier cho đến trang sức BVLGARI bạc tỷ, mỗi lần xuất hiện của Vương Thi Linh đều như một “fashion show” thu nhỏ. 16 tuổi, cô bé không chỉ là “ái nữ MC giàu nhất Cbiz” mà còn là biểu tượng cho thế hệ “rich kids” châu Á sống trong xa hoa, học hành quốc tế, và sở hữu thần thái cuốn hút khó rời mắt.