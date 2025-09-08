Kênh Vietnam Today chính thức được VTV ra mắt vào ngày 7/9 vừa qua. Sự kiện thu hút sự quan tâm từ công chúng bởi đây là kênh Truyền hình Đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam.

“Việt Nam càng ngày phát triển thấy rõ luôn á. Từ công nghệ số tới công nghệ xanh sạch đẹp”, “Quá tuyệt vời, Việt Nam sẽ lan tỏa văn hóa, con người, du lịch,... đến toàn thế giới”, “Thật sự là tự hào lắm luôn. Ở nước ngoài dù không được về chung vui cùng cả nước nhưng luôn dõi về quê hương từng bước chuyển mình ạ”, “Xem mà lâng lâng tự hào lắm luôn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Hình ảnh từ trailer ra mắt kênh Vietnam Today (Nguồn: VTV)

Bên cạnh đó, nhiều người cũng quan tâm đến dàn BTV Vietnam Today cũng như khả năng dẫn tiếng Anh của họ bởi lẽ kênh sẽ được phát 24/7 bằng tiếng Anh. Trên các tài khoản MXH của mình, các BTV của Vietnam Today cũng chia sẻ thông tin, cảm xúc khi được giao nhiệm vụ dẫn kênh đặc biệt này.

BTV Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le) bày tỏ: “55 Phát sóng chương trình đầu tiên của VTV, đồng thời cũng là điểm khởi đầu của một hành trình mới - Vietnam Today. Thực sự quá xúc động và vinh hạnh khi tiếng nói đầu tiên ra thế giới của kênh truyền hình đối ngoại quốc gia bằng tiếng Anh là giọng nói của mình vang lên trực tiếp. Cảm giác 6 năm ở Đài THVN giống như để chuẩn bị cho giây phút này vậy”.

Dylan Le tại trường quay Vietnam Today (Ảnh: Dylan Le)

Theo thông tin từ LinkedIn, BTV Dylan Le học cấp 3 tại trường Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) sau đó du học ở Đại học Wollongong (Úc). Đây cũng là thời điểm anh chàng tham gia team Mate Ơi TV - kênh thông tin dành cho cộng đồng người Việt tại Úc và những học sinh đang có mong muốn được sinh sống và đi du học tại xứ sở Kangaroo.

Từ giữa năm 2019, theo giới thiệu từ Mate Ơi TV, Dylan Lê (Lê Hiếu Minh Đức) là "cậu bé IELTS 9.0" của team. Ngoài việc làm người dẫn chương trình và phóng viên cho kênh, Dylan còn là nhà thiết kế đồ hoạ và animator (họa sĩ diễn hoạt).

Đến cuối năm 2019, Dylan bắt đầu làm việc tại VTV. Ngay trước khi dẫn chương trình cho Vietnam Today, anh chàng là BTV ở VTV4 với các chương trình như Việt Nam Qua Góc Nhìn Quốc Tế, Talk Vietnam,...

Minh Đức khi lên sóng VTV4

Năm 2022, Minh Đức cùng với đồng nghiệp tại Ban Truyền hình Đối ngoại giành giải Nhất ở thể loại truyền hình tại Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ VIII với tác phẩm Luồng sống.

Ngoài Dylan Le, kênh Vietnam Today còn có các BTV khác như Huyen Tran, Lina Pham, Brian Pham,... Tất cả đều có nhiều năm kinh nghiệm ở vai trì MC song ngữ và có thời gian dài làm việc tại VTV.