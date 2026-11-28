Sự kiện nằm trong chương trình làm việc của Phái đoàn Thương mại Y tế Vương quốc Anh tới Việt Nam (16-20/11/2026), với sự tham gia của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh, Healthcare UK, Bệnh viện Nhi Alder Hey, Bệnh viện Chelsea and Westminster, Bệnh viện Mắt Moorfields, Bệnh viện Ung bướu The Christie và các doanh nghiệp công nghệ y tế tiên tiến.

Phía Việt Nam có đại diện Bộ Y tế, các cơ sở đào tạo y khoa như Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Y – Đại học Y Dược TP.HCM, cùng GSK Việt Nam, các bệnh viện, hiệp hội và doanh nghiệp y tế trong nước.

Hội thảo tập trung vào bốn lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ lâm sàng, đổi mới sáng tạo và y tế. Thông qua trao đổi chuyên môn và chia sẻ các mô hình thực tiễn, các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, từ dự phòng đến điều trị.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng thảo luận tại sự kiện.

Chương trình gồm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất bàn về hợp tác Anh – Việt trong dịch vụ lâm sàng và phát triển nhân lực, với sự chia sẻ từ Trường Y – Đại học Y Dược TP.HCM và Viện Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh Nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các chủ đề trao đổi gồm vai trò quan trọng của đào tạo trong phòng bệnh, tiêm chủng và già hóa khỏe mạnh; khả năng nhân rộng mô hình đào tạo vắc-xin học; và phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có viêm gan B hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan của WHO vào năm 2030. Phiên thứ hai bàn về y tế số, với sự tham gia của đại diện khu vực công và doanh nghiệp tư nhân của hai quốc gia.

Phát triển nguồn nhân lực, củng cố năng lực dự phòng

Chương trình đào tạo về Vắc-xin do Trường Y – Đại học Y Dược TP.HCM triển khai từ tháng 9/2026, với sự tham gia của 10 chuyên ngành và đơn vị đào tạo, là một mô hình được chia sẻ tại hội thảo. Với sự đồng hành của GSK Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, chương trình kết nối kiến thức khoa học với nhu cầu đào tạo, hướng tới nâng cao năng lực dự phòng cho đội ngũ y tế.

Việc tích hợp kiến thức vắc-xin vào đào tạo sau đại học hướng tới thúc đẩy tiêm chủng suốt đời và hỗ trợ chuyển dịch từ chú trọng điều trị sang chủ động bảo vệ sức khỏe.

PGS.TS.BS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ về chương trình đào tạo về Vắc-xin trong phiên thảo luận.

PGS.TS.BS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: “Đưa Vắc-xin học vào đào tạo sau đại học một cách bài bản là bước đi nhằm củng cố năng lực chuyên môn và tư duy dự phòng cho đội ngũ y tế. Với sự đồng hành của các chuyên gia, cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, Đại sứ quán Anh và GSK, chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ trở thành tham chiếu cho các cơ sở đào tạo y khoa trên toàn quốc”.

Kết nối khoa học và công nghệ với chất lượng chăm sóc sức khỏe

Theo định hướng Nghị quyết 72-NQ/TW, công nghệ và chuyển đổi số là động lực phát triển hệ thống y tế hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Hội thảo trao đổi về tiềm năng của y tế số và AI trong kết nối hành trình chăm sóc liên tục. Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng y tế số và AI trong quản lý dữ liệu, hỗ trợ quyết định lâm sàng và kết nối chăm sóc giữa cộng đồng với bệnh viện.

Ông Stuart Nelson, Giám đốc Thương mại, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh (DHSC) chia sẻ: “Y tế là trụ cột quan trọng trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Hội thảo hôm nay là cơ hội để chúng ta hiện thực hóa các cam kết bằng hành động cụ thể. Hợp tác giữa GSK và Đại học Y Dược TP.HCM trong đào tạo sau đại học về vắc-xin là một ví dụ điển hình cho thấy việc chuyển giao tri thức khoa học thành kỹ năng chuyên môn có thể giúp nâng cao năng lực của đội ngũ y tế. Tôi tin rằng, khi các chuyên gia, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình hợp tác như thế này sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng một hệ thống y tế chủ động, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe người dân tại cả Việt Nam và Vương quốc Anh”.

Ông Stuart Nelson, Giám đốc Thương mại, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh (DHSC) phát biểu tại sự kiện.

Hợp tác đa bên vì một hệ thống y tế bền vững

Để hiện thực hóa định hướng chủ động phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, bệnh viện, hệ thống tiêm chủng và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất. Hai bên cùng kỳ vọng hợp tác đa bên sẽ giúp đưa tiến bộ khoa học vào thực tiễn, tích hợp phòng ngừa vào chăm sóc sức khỏe thường quy.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam, chia sẻ: “Với nền tảng khoa học vững chắc và kinh nghiệm toàn cầu trong nghiên cứu, phát triển vắc-xin và thuốc đặc trị, GSK tự hào đồng hành cùng Bộ Y tế, Đại sứ quán, các chuyên gia y tế, bệnh viện và trường đại học. Chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy trao đổi chuyên môn và đào tạo, nhằm đưa các tiến bộ khoa học vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một hệ thống y tế chủ động và bền vững tại Việt Nam”.

Sự hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã và đang củng cố khả năng phối hợp trong quản lý dược, hướng tới rút ngắn thời gian tiếp cận các loại thuốc đổi mới được phát triển tại Anh. Điều này mở rộng các lựa chọn điều trị cho bệnh nhân tại Việt Nam.

Hội thảo lần này tiếp tục thúc đẩy trao đổi khoa học, nâng cao năng lực dự phòng thông qua tiêm chủng trọn đời và chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, hội thảo cũng khuyến khích đối thoại liên chính phủ và hợp tác công – tư để xây dựng các giải pháp y tế bền vững, công bằng và có khả năng nhân rộng.