Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thông tin về trường hợp bệnh nhân N.V.T. (76 tuổi, Ninh Bình) nhập viện sau 7 ngày sốt liên tục. Đáng chú ý, người bệnh đã được phát hiện có khối u gan từ 4 năm trước nhưng chưa điều trị.

Ông T. có tiền sử mắc nhiều bệnh lý như gout, giãn tĩnh mạch chi dưới, suy van tĩnh mạch và huyết khối tĩnh mạch hiển. Người bệnh cũng từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật liên quan đến sỏi ống mật chủ, tuyến giáp, phì đại tuyến tiền liệt và thoát vị bẹn; hiện đang sử dụng thuốc chống đông.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, kết quả chụp cộng hưởng từ xác định khối u nằm ở gan phải, kích thước khoảng 20cm, bên trong có nhiều vùng hoại tử và dấu hiệu xuất huyết. Xét nghiệm PIVKA-II đạt 6.565 mAU/mL, cao hơn nhiều so với ngưỡng tham chiếu 40 mAU/mL. Kết hợp các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan.

BSCKII. Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa cho biết, đây là trường hợp phẫu thuật đặc biệt phức tạp do người bệnh tuổi cao, khối u có kích thước lớn, bên trong hoại tử và xuất huyết. Đồng thời mắc nhiều bệnh lý nền và đang sử dụng thuốc chống đông.

Theo bác sĩ, với khối u kích thước 20cm phẫu thuật không chỉ đòi hỏi loại bỏ triệt để tổn thương mà còn phải kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất máu, bảo vệ các cấu trúc mạch máu, đường mật và bảo đảm phần gan còn lại đủ thể tích, chức năng.

Đặc biệt, việc sử dụng thuốc chống đông trong bối cảnh người bệnh có huyết khối tĩnh mạch khiến quá trình chuẩn bị và kiểm soát nguy cơ trước, trong và sau mổ càng phức tạp.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng gan và đặc điểm khối u, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt gan phải và hạ phân thùy I để loại bỏ tổn thương.

Đây là ca phẫu thuật lớn, đòi hỏi kiểm soát chính xác hệ thống mạch máu và đường mật. Trong đó hạ phân thùy I nằm ở vị trí sâu, tiếp giáp tĩnh mạch chủ dưới và nhiều mạch máu quan trọng, khiến quá trình phẫu tích và kiểm soát chảy máu gặp nhiều thách thức.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, người bệnh được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo việc trì hoãn điều trị khi phát hiện khối bất thường tại gan có thể khiến tổn thương tiếp tục phát triển, làm giảm cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Khi khối u có kích thước lớn, nguy cơ xâm lấn mạch máu, xuất huyết hoặc vỡ u cũng gia tăng, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Theo BS Giang, ung thư gan giai đoạn sớm thường ít có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt bình thường dù tổn thương đã hình thành và phát triển. Vì vậy, người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

Những người được phát hiện có khối bất thường tại gan cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá và tư vấn điều trị.

Đặc biệt, người nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C mạn tính hoặc mắc xơ gan cần được quản lý bệnh, khám định kỳ và tầm soát ung thư gan theo chỉ định của bác sĩ. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả và cải thiện tiên lượng.