Vương phi nước Anh trải lòng sau biến cố ung thư

Sau khi trải qua biến cố sức khỏe lớn nhất cuộc đời, Vương phi Kate đang dần trở lại với những hoạt động quen thuộc của Hoàng gia Anh. Ở tuổi 44, cô vẫn xuất hiện trước công chúng với nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm tĩnh. Thế nhưng, phía sau những hình ảnh ấy là một hành trình hồi phục không hề đơn giản. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi được công bố ngày 11/11, Vương phi xứ Wales lần đầu chia sẻ cụ thể hơn về lời bác sĩ từng nói với mình khi điều trị ung thư, đồng thời tiết lộ nơi đã trở thành chốn bình yên đặc biệt trong những tháng ngày khó khăn.

Lời bác sĩ nói với Kate: Hành trình hồi phục sẽ có những ngày tốt và cả những ngày tồi tệ

Trong số mới nhất của tạp chí Country Life do Thân vương William đảm nhận vai trò biên tập viên khách mời, Vương phi Kate có cuộc trò chuyện với nhà văn Robert Macfarlane, người nổi tiếng với những tác phẩm viết về thiên nhiên. Khi được hỏi về quá trình hồi phục sau ung thư, Kate nhớ lại lời các bác sĩ từng nói với mình trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

"Tôi được nói rằng quá trình hồi phục sẽ không diễn ra theo một đường thẳng. Sẽ có những ngày tốt, những ngày khó khăn và mọi thứ đều cần thời gian", Vương phi chia sẻ.

Ảnh: Josh Shinner/Kensington Palace

Theo Kate, cô dần nhận ra hành trình hồi phục cũng giống như những chu kỳ của tự nhiên. Không phải lúc nào con người cũng có thể liên tục tiến về phía trước. Đôi khi, nghỉ ngơi, suy ngẫm và phục hồi cũng quan trọng không kém những giai đoạn phát triển.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Kate công khai nói về trải nghiệm cá nhân trong quá trình hồi phục sau ung thư.

Tháng 3/2024, Vương phi thông báo được chẩn đoán mắc ung thư sau một ca phẫu thuật vùng bụng. Cô sau đó trải qua quá trình hóa trị dự phòng và hoàn thành điều trị vào tháng 9 cùng năm. Đến tháng 1/2025, Kate thông báo bệnh ung thư của mình đã thuyên giảm, đồng thời bày tỏ mong muốn tập trung vào việc hồi phục và thích nghi với cuộc sống sau điều trị.

Cho đến nay, Hoàng gia Anh vẫn chưa công bố loại ung thư mà Vương phi từng mắc phải.

Dù đã trở lại với nhiều hoạt động công khai, Kate không che giấu thực tế rằng hành trình hồi phục có những thách thức riêng. Những chia sẻ mới nhất cũng cho thấy cô nhìn nhận quá trình này bằng sự kiên nhẫn, thay vì đặt áp lực phải nhanh chóng trở lại trạng thái như trước.

Ảnh: Getty Images

Điều giúp Kate vượt qua những ngày khó khăn lại là thứ rất đỗi bình dị

Trong cuộc phỏng vấn, Kate dành nhiều thời gian nói về mối liên hệ giữa thiên nhiên và sức khỏe tinh thần. Theo Vương phi, những khoảng thời gian được ở ngoài trời đã giúp cô tìm thấy cảm giác bình yên và kết nối sâu sắc hơn với chính mình trong quá trình hồi phục. Điều khiến Kate đặc biệt trân trọng thiên nhiên là ở đó, cô không phải đáp ứng những kỳ vọng hay chứng minh bất cứ điều gì.

"Thiên nhiên không phán xét chúng ta, cũng không đòi hỏi chúng ta phải thể hiện điều gì. Nó đơn giản cho phép chúng ta được là chính mình", Kate chia sẻ.

Đối với một thành viên Hoàng gia Anh luôn sống dưới sự quan sát của công chúng, cảm giác được hiện diện mà không chịu áp lực phải thể hiện bản thân dường như mang ý nghĩa đặc biệt. Vương phi cho biết thiên nhiên đã trở thành nơi trú ẩn bình yên, một không gian mà cô có xu hướng tìm đến theo bản năng.

Kate cũng nhấn mạnh rằng sau khi trực tiếp trải qua bệnh tật, cô càng tin vào tầm quan trọng của việc chăm sóc con người một cách toàn diện. Theo cô, những căn bệnh nghiêm trọng không chỉ đặt ra thách thức về thể chất mà còn ảnh hưởng đến những khía cạnh sâu xa hơn trong đời sống tinh thần.

Vì thế, bên cạnh việc điều trị y khoa, Kate cho rằng sự kết nối với những người đáng tin cậy và việc có một không gian khiến bản thân cảm thấy bình yên cũng rất quan trọng trong những giai đoạn khó khăn. Đây là những trải nghiệm cá nhân của Vương phi, không có nghĩa việc tiếp xúc với thiên nhiên có thể thay thế phương pháp điều trị ung thư. Tuy nhiên, câu chuyện cho thấy những điều giản dị trong cuộc sống có thể trở thành nguồn an ủi tinh thần đáng quý.

Ảnh: The Prince and Princess of Wales

Sau biến cố sức khỏe, Vương phi Kate có một cách nhìn khác về cuộc sống

Trước khi mắc ung thư, Kate vốn nổi tiếng yêu thích các hoạt động ngoài trời. Cô thường xuyên khuyến khích ba người con là George, Charlotte và Louis dành thời gian khám phá thiên nhiên, vận động và trải nghiệm những hoạt động bên ngoài lớp học. Nhưng sau biến cố sức khỏe năm 2024, mối liên hệ giữa Kate và thiên nhiên dường như mang thêm một ý nghĩa sâu sắc.

Tháng 6/2026, Vương phi tham gia thử thách chinh phục ba đỉnh núi cao nhất tại các vùng của Vương quốc Anh nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Hoạt động này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của cô đối với việc phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trong cuộc phỏng vấn mới, Kate cũng nhắc đến một bài học mà thiên nhiên giúp cô nhận ra: Con người không thể kiểm soát mọi điều xảy đến trong cuộc sống. Có những giai đoạn phải chấp nhận chậm lại, có những biến cố cần thời gian để vượt qua và không phải mọi thay đổi đều có thể nhìn thấy ngay lập tức. Đối với Kate, hành trình hồi phục sau ung thư dường như không chỉ là câu chuyện sức khỏe. Nó còn khiến cô trân trọng hơn những khoảnh khắc bình yên, sự gắn bó với gia đình và những điều trước đây có thể dễ dàng bị bỏ qua trong nhịp sống bận rộn.

Sau gần ba năm kể từ khi công khai chẩn đoán ung thư, Kate đang tiếp tục đảm nhận những trách nhiệm hoàng gia của mình, đồng thời duy trì sự quan tâm tới các hoạt động về sức khỏe tinh thần, trẻ em và thiên nhiên.

Và có lẽ, điều đáng nhớ nhất trong những chia sẻ mới của Vương phi không phải là cô đã mạnh mẽ đến đâu, mà là cách cô nhìn nhận sự hồi phục: Không phải lúc nào cũng cần tiến về phía trước thật nhanh. Đôi khi, cho bản thân thời gian nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng của hành trình bước tiếp.

*Theo marieclaire