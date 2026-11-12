Vương phi Kate đúng là một trong những gương mặt Hoàng gia Anh rất biết cách khiến những món đồ công sở trở nên thú vị. Không cần váy dạ hội lộng lẫy hay trang sức đắt giá, cô vẫn có thể ghi điểm bằng một bộ suit được phối khéo léo. Trong lần xuất hiện mới nhất tại Hampshire, Vương phi xứ Wales chọn thiết kế kẻ sọc của Bella Freud, kết hợp áo len cổ lọ cùng loạt phụ kiện màu đỏ rượu vang. Công thức nghe qua khá đơn giản, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa trẻ trung và cực kỳ hợp không khí thu đông.

Bộ suit kẻ sọc gần 50 triệu đồng: Tưởng đứng tuổi mà Kate mặc lên lại trẻ trung bất ngờ

Trong chuyến thăm Bệnh viện Cộng đồng Chase ở Bordon ngày 11/11, Vương phi Kate lựa chọn bộ suit đồng bộ của thương hiệu Bella Freud, gồm áo blazer Saint James và quần Slim Kim. Thiết kế gây ấn tượng với nền vải xám, điểm xuyết những đường kẻ sọc mảnh màu đỏ rượu vang. Đây là kiểu họa tiết mang hơi hướng cổ điển, thường gắn với trang phục công sở hoặc những bộ suit may đo truyền thống. Tuy nhiên, nhờ cách xử lý phom dáng hiện đại, bộ đồ của Kate không tạo cảm giác cứng nhắc.

Chiếc blazer có phần vai đứng, eo được định hình gọn gàng, trong khi quần âu cạp cao với ống hơi loe giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn. Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với vóc dáng mảnh mai của Vương phi, tạo vẻ ngoài chỉn chu mà không quá nghiêm túc.

Theo thông tin từ truyền thông Anh, bộ suit có tổng giá khoảng 1.430 bảng Anh, tương đương gần 50 triệu đồng tùy tỷ giá. Dù thuộc phân khúc thời trang cao cấp, thiết kế không gây chú ý bằng logo hay những chi tiết phô trương mà tập trung vào đường cắt và chất liệu. Đáng nói, họa tiết kẻ sọc vốn khá dễ khiến người mặc trông già hơn tuổi nếu phối không khéo. Nhưng Kate lại xử lý rất thông minh khi lựa chọn những món đồ bên trong và phụ kiện có màu sắc đồng điệu.

Phối xám với đỏ rượu vang: Chiêu nhỏ mà khiến cả bộ đồ sang hẳn

Thay vì diện sơ mi trắng hoặc áo đen như công thức thường thấy, Kate kết hợp bộ suit xám với áo len cổ lọ màu đỏ cranberry của Kiltane. Gam màu đỏ trầm vừa nổi bật, vừa ăn nhập với những đường kẻ trên blazer và quần âu. Đây chính là chi tiết khiến tổng thể trở nên thú vị. Nếu chỉ nhìn riêng bộ suit, thiết kế mang cảm giác cổ điển và có phần nghiêm nghị. Nhưng khi xuất hiện chiếc áo len đỏ bên trong, trang phục lập tức có thêm sức sống và trở nên hiện đại hơn.

Chưa dừng lại ở đó, Kate còn lựa chọn túi xách Smythson cùng giày cao gót Gianvito Rossi mang sắc đỏ burgundy. Sự đồng điệu giữa áo len, giày và túi tạo nên một bảng màu có chủ đích, khiến bộ trang phục hài hòa từ trên xuống dưới. Điểm đáng học hỏi nằm ở cách Kate sử dụng màu đỏ. Cô không chọn sắc đỏ tươi quá nổi bật mà ưu tiên những tông đỏ trầm, có chiều sâu. Khi kết hợp với nền xám trung tính, các gam màu này tạo cảm giác ấm áp, sang trọng và đặc biệt phù hợp với thời tiết mùa lạnh.

Với phụ nữ công sở, đây là công thức rất đáng tham khảo. Một bộ suit xám quen thuộc hoàn toàn có thể được làm mới bằng áo len màu đỏ rượu vang, túi xách hoặc giày đồng điệu. Không cần thay đổi toàn bộ tủ đồ, chỉ cần lựa chọn một gam màu nhấn phù hợp cũng đủ tạo nên diện mạo khác biệt. Đặc biệt, kiểu phối này còn dễ ứng dụng với những trang phục khác như áo khoác dạ xám, quần âu màu ghi hoặc chân váy midi. Những gam đỏ như burgundy, cranberry hay đỏ mận đều có thể mang đến cảm giác tinh tế khi kết hợp cùng màu trung tính.

Mái tóc chocolate và lối trang điểm nhẹ nhàng giúp Kate ghi điểm

Bên cạnh trang phục, diện mạo của Vương phi Kate cũng được hoàn thiện bằng những chi tiết làm đẹp quen thuộc. Cô để mái tóc nâu chocolate dài, uốn sóng mềm mại và rẽ ngôi tự nhiên. Màu tóc trầm ấm đặc biệt phù hợp với bảng màu xám - đỏ rượu vang của bộ trang phục, giúp tổng thể có sự liên kết về sắc độ.

Lớp trang điểm của Kate tiếp tục theo phong cách tự nhiên, nhấn nhẹ vào đôi mắt và sử dụng màu môi hồng dịu. Thay vì lựa chọn kiểu trang điểm quá sắc sảo, cô giữ vẻ ngoài tươi tắn, phù hợp với tính chất của một hoạt động ban ngày.

Vương phi cũng tiết chế trang sức, không sử dụng những món phụ kiện lớn dễ khiến bộ suit trở nên nặng nề. Bông hoa anh túc đỏ được cài trên ve áo là điểm nhấn mang ý nghĩa tưởng niệm, đồng thời hòa hợp với sắc đỏ xuất hiện trong toàn bộ trang phục.

Ở tuổi 44, Kate cho thấy một bộ đồ đẹp không nhất thiết phải có thiết kế quá đặc biệt. Điều quan trọng hơn là phom dáng phù hợp, màu sắc được tính toán kỹ và những món phụ kiện có khả năng kết nối tổng thể.

Nếu phải chọn ra chi tiết đáng học hỏi nhất từ lần lên đồ này, chắc chắn đó là cách phối xám với đỏ rượu vang. Một công thức không mới nhưng được Kate thể hiện rất khéo, đủ để biến bộ suit kẻ sọc tưởng chừng nghiêm túc thành trang phục mùa lạnh vừa thanh lịch, vừa thời thượng.