Những rắc rối pháp lý liên quan đến cha ruột Meghan Markle tiếp tục có diễn biến mới. Ngày 10/11, ông Thomas Markle, 82 tuổi, bị đưa trở lại cơ sở giam giữ liên bang tại Mỹ sau khi bị cáo buộc tự ý cắt bỏ thiết bị giám sát điện tử đeo ở mắt cá chân. Đáng nói, sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông được cho phép tại ngoại trong lúc chờ xét xử một vụ án liên quan đến tài liệu chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Vừa được tại ngoại, cha Meghan Markle đã bị đưa trở lại trại giam

Theo Town & Country và Reuters, ông Thomas Markle bị bắt tại Florida hôm 6/11 và sau đó được phép tại ngoại với một số điều kiện nghiêm ngặt. Trong đó, ông phải chịu sự giám sát bằng thiết bị định vị điện tử và tuân thủ các hạn chế đi lại theo yêu cầu của tòa án.

Tuy nhiên, sáng sớm 10/11, nhà chức trách phát hiện thiết bị giám sát của ông đã bị cắt bỏ. Các công tố viên liên bang lập tức đề nghị tòa án thu hồi quyết định cho tại ngoại. Trợ lý công tố viên liên bang thứ nhất Bill Essayli nhấn mạnh rằng những điều kiện được tòa án đưa ra là yêu cầu pháp lý bắt buộc, không phải những đề xuất mà bị cáo có thể tùy ý thực hiện.

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Sau phiên điều trần tại Tampa, Florida, Thẩm phán liên bang Lindsay Griffin xác định ông Thomas đã vi phạm các điều kiện tại ngoại và quyết định đưa ông trở lại cơ sở giam giữ.

Theo thẩm phán, ngoài hành vi vi phạm, điều kiện cư trú hiện tại của ông Thomas cũng không còn phù hợp để bảo đảm việc giám sát. Tòa án nhận định chưa có phương án thay thế nào đủ để bảo đảm an toàn cộng đồng cũng như sự có mặt của ông trong những thủ tục tố tụng tiếp theo. Dù vậy, thẩm phán cho biết vấn đề tại ngoại có thể được xem xét lại nếu luật sư của ông Thomas tìm được phương án cư trú phù hợp. Trước khi bị đưa trở lại trại giam, cha ruột Meghan Markle đang sống tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi Maravida Senior Living ở Lakeland, Florida.

Đối diện cáo buộc nghiêm trọng, có thể lĩnh án 20 năm tù

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh ông Thomas Markle đang bị truy tố về một tội danh liên bang liên quan đến việc sở hữu tài liệu chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Theo cơ quan công tố Mỹ, cuộc điều tra bắt nguồn từ những tài liệu được phát hiện tại các kho lưu trữ mà ông Thomas thuê ở khu vực Los Angeles. Nhà chức trách cáo buộc trong số đó có những hình ảnh liên quan đến trẻ vị thành niên. Đây là cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng. Nếu bị kết tội, ông Thomas có thể đối diện mức án tù tối đa theo luật định là 20 năm.

Ảnh: Pinellas County Sheriff's Office

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng vụ án vẫn đang trong quá trình tố tụng và ông Thomas chưa bị kết án về tội danh nói trên. Việc bị giam giữ trước xét xử không đồng nghĩa với việc ông đã được xác định có tội.

Một diễn biến khác cũng thu hút sự chú ý là thẩm phán trước đó đã yêu cầu ông Thomas trải qua đánh giá tâm thần nhằm xác định liệu ông có đủ năng lực nhận thức để tham gia quá trình xét xử hay không. Hiện chưa rõ ông sẽ được giam giữ tại cơ sở nào trong thời gian chờ các thủ tục tiếp theo. Vụ án đang được xử lý ở cấp liên bang và có khả năng được chuyển về California.

Meghan Markle chưa công khai bình luận về diễn biến mới

Vụ việc của ông Thomas Markle diễn ra giữa lúc Meghan Markle đang cùng Vương tử Harry tham gia các hoạt động liên quan đến an toàn trực tuyến cho trẻ em tại Brussels, Bỉ.

Trong sự kiện tại Nghị viện châu Âu ngày 10/11, Meghan xuất hiện bên chồng nhưng không thực hiện bài phát biểu như kế hoạch ban đầu. Vương tử Harry đảm nhận phần trình bày về những nguy cơ trẻ em phải đối mặt trên môi trường mạng.

Theo một số nguồn tin truyền thông Anh, việc Meghan thay đổi kế hoạch phát biểu có liên quan đến những áp lực tinh thần sau khi cha ruột bị bắt. Tuy nhiên, đây là thông tin được dẫn từ nguồn tin thân cận, không phải lời xác nhận trực tiếp của Nữ công tước xứ Sussex. Tính đến ngày 12/11, Meghan chưa đưa ra bình luận công khai về quyết định mới của tòa án đối với cha mình.

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Mối quan hệ giữa Meghan và ông Thomas Markle vốn đã rạn nứt từ nhiều năm trước. Ông không tham dự đám cưới của con gái với Vương tử Harry vào tháng 5/2018 và hai cha con đã có thời gian dài không duy trì quan hệ gần gũi.

Vụ việc hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, đặc biệt khi cáo buộc hình sự liên quan đến ông Thomas vẫn chưa được giải quyết, trong khi hành vi vi phạm điều kiện tại ngoại đã khiến tình trạng pháp lý của ông trở nên bất lợi hơn.

Trước mắt, cha ruột Meghan Markle sẽ tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo, trừ khi tòa án chấp thuận một phương án tại ngoại mới.

*Theo townandcountry