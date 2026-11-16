Vương phi Kate đang có màn trở lại đầy ấn tượng trên trường quốc tế! Ngày 16/11, cô cùng Thân vương William đặt chân đến Mumbai, bắt đầu chuyến công du Ấn Độ kéo dài ba ngày. Đây là chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên của hai vợ chồng kể từ khi Kate được chẩn đoán mắc ung thư năm 2024, vì vậy mọi hoạt động của Vương phi đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhưng thay vì một lịch trình chỉ gồm những nghi thức trang trọng, Kate khiến người ta thích thú bởi sự năng động đáng kinh ngạc: Buổi sáng còn cầm gậy chơi cricket giữa đường phố, vài tiếng sau đã thay sang chiếc váy xanh rực rỡ để cùng chồng trải nghiệm tàu điện ngầm Mumbai.

Vừa chơi cricket giữa phố, Vương phi Kate đã thay váy xanh để cùng chồng đi tàu điện ngầm

Ngay khi đến Mumbai sau chuyến bay đêm, William và Kate đã bắt đầu lịch trình với hoạt động tại khu Ballard Estate, nơi nổi tiếng với những trận cricket đường phố. Cặp đôi gặp gỡ huyền thoại cricket Sachin Tendulkar, giao lưu cùng trẻ em địa phương và trực tiếp tham gia trò chơi. Hình ảnh Vương phi Kate cầm gậy đánh bóng giữa tiếng cổ vũ khiến hoạt động ngoại giao mang màu sắc đời thường, gần gũi hơn hẳn.

Tưởng rằng sau những phút vận động ngoài trời, Kate sẽ có thời gian nghỉ ngơi, nhưng Vương phi nhanh chóng xuất hiện trong một hoạt động khác với diện mạo hoàn toàn mới. Lần này, cô thay bộ blazer xanh pistachio và quần trắng bằng chiếc váy midi xanh cobalt nổi bật đến từ thương hiệu Roksanda.

Thiết kế có cổ chữ V, tay ngắn, phần eo được xử lý gọn gàng cùng chi tiết xếp nếp tạo hình mềm mại ở vai trái. Sắc xanh rực rỡ giúp Kate nổi bật giữa không gian nhà ga, nhưng tổng thể vẫn giữ được nét chỉn chu quen thuộc.

Điều thú vị là hoạt động trải nghiệm tàu điện ngầm Mumbai ban đầu được lên lịch dành riêng cho William. Tuy nhiên, Kate bất ngờ xuất hiện cùng chồng, khiến sự kiện trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của ngày đầu công du.

Hai vợ chồng đến ga Vidhan Bhavan, đi qua khu vực kiểm soát vé trước khi xuống sân ga và trải nghiệm tuyến Metro Line 3, còn được gọi là Aqua Line, hướng tới khu Bandra Kurla Complex. Trong hành trình, cặp đôi tìm hiểu hệ thống giao thông đô thị, trò chuyện với các nữ nhân viên lái tàu cùng đại diện những đơn vị tham gia phát triển hạ tầng đường sắt tại Ấn Độ.

Không có xe ngựa Hoàng gia hay những nghi thức cầu kỳ, hình ảnh William và Kate cùng đi tàu điện ngầm giữa Mumbai mang đến cảm giác khá thú vị. Đây cũng là hoạt động phù hợp với mục tiêu thúc đẩy giao thông bền vững và các giải pháp thân thiện với môi trường, một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm lần này.

Chiếc váy xanh không hề mới, chiếc túi xách còn mang thông điệp đặc biệt

Điều khiến giới yêu thời trang Hoàng gia chú ý hơn cả là bộ váy xanh cobalt của Kate thực ra không phải trang phục mới. Đây chính là thiết kế Roksanda từng được Vương phi diện tại trận chung kết đơn nam Wimbledon vào ngày 13/7/2025.

Thay vì lựa chọn một bộ váy hoàn toàn mới cho chuyến công du được quan tâm đặc biệt, Kate quyết định đưa một món đồ đã có trong tủ quần áo trở lại với cách phối phụ kiện khác. Trong lần xuất hiện tại Mumbai, Vương phi kết hợp trang phục cùng trang sức ánh vàng, đôi hoa tai xanh nổi bật và chiếc túi xách màu trung tính.

Đáng chú ý, đôi hoa tai của cô đến từ thương hiệu trang sức Ấn Độ Amrapali, từng được Kate sử dụng trong chuyến công du tới quốc gia này năm 2016. Việc lựa chọn lại món phụ kiện sau 10 năm tạo nên một sự kết nối thú vị giữa hai chuyến thăm.

Nhưng chi tiết mang ý nghĩa đặc biệt nhất có lẽ nằm ở chiếc túi xách.

Kate sử dụng mẫu Small Hudson thuộc dự án hợp tác giữa thương hiệu phụ kiện Anh DeMellier và SurpRice. Thiết kế sử dụng chất liệu thay thế da được phát triển từ phụ phẩm của cây lúa, trong đó có rơm. Đây không đơn thuần là một món phụ kiện thời trang mà còn giới thiệu hướng phát triển vật liệu mới, gắn với mục tiêu giảm tác động môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Lựa chọn này đặc biệt phù hợp khi William và Kate đang có mặt tại Ấn Độ để tham dự các hoạt động liên quan đến Earthshot Prize, giải thưởng môi trường do Thân vương William sáng lập.

Từ một chiếc váy được mặc lại, đôi hoa tai từng xuất hiện cách đây một thập kỷ đến chiếc túi sử dụng vật liệu đổi mới, Kate cho thấy cách cô lồng ghép những thông điệp vào trang phục mà không cần phát biểu quá nhiều về thời trang bền vững.

Đó cũng là điểm khiến phong cách của Vương phi ngày càng thú vị: Quần áo không chỉ để mặc đẹp mà còn có thể kể một câu chuyện phù hợp với từng sự kiện.

Đằng sau những màn thay trang phục nhanh chóng và lịch trình bận rộn, chuyến thăm Ấn Độ lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình trở lại với các nhiệm vụ Hoàng gia của Kate. Sau khi thông báo mắc ung thư vào năm 2024 và trải qua quá trình điều trị, Vương phi đã dần nối lại những hoạt động công khai. Tháng 1/2025, cô cho biết bệnh tình đang trong giai đoạn thuyên giảm.

Vì vậy, việc Kate đồng hành cùng William trong một chuyến công du quốc tế kéo dài nhiều ngày là một cột mốc đáng chú ý. Đặc biệt, đây cũng là lần trở lại Ấn Độ của cặp đôi sau 10 năm. Năm 2016, William và Kate từng có chuyến thăm quốc gia Nam Á này, để lại nhiều khoảnh khắc được công chúng nhớ đến.

Trở lại vào năm 2026, Kate không chỉ tiếp tục những hoạt động giao lưu văn hóa mà còn đồng hành cùng chồng trong một sự kiện có ý nghĩa quan trọng với các dự án môi trường. Tâm điểm của chuyến công du là lễ trao giải Earthshot Prize lần thứ sáu, dự kiến diễn ra tại Mumbai vào tối 17/11. Đây cũng là lần đầu tiên Kate dự kiến tham dự lễ trao giải này kể từ năm 2022.

*Theo Tatler, People