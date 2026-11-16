Chuyến công du Ấn Độ của Thân vương William và Vương phi Kate đã có màn mở đầu chẳng thể thú vị hơn. Thay vì những cuộc gặp gỡ trang trọng thường thấy, cặp đôi Hoàng gia Anh bất ngờ hòa mình vào một trận cricket đường phố cùng các em học sinh và huyền thoại thể thao Sachin Tendulkar. Đáng chú ý, Kate không chỉ đứng ngoài cổ vũ mà còn trực tiếp cầm gậy thi đấu, thực hiện những cú đánh ấn tượng. Thậm chí, Vương phi còn có màn so tài với chính ông xã William, khiến hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm trở nên gần gũi và vui vẻ hơn hẳn.

Vương phi Kate đánh bóng ghi 6 điểm, huyền thoại cricket cũng dành lời khen

Ngày 16/11, Thân vương William và Vương phi Kate có mặt tại khu Ballard Estate ở Mumbai, Ấn Độ, bắt đầu chuyến công du kéo dài ba ngày. Tại đây, cặp đôi được huyền thoại cricket Sachin Tendulkar chào đón, trước khi cùng tham gia một trận gully cricket với các em học sinh địa phương.

Gully cricket là hình thức chơi cricket phổ biến trên những con đường nhỏ, ngõ hẻm hoặc các khoảng sân ở Ấn Độ. Không cần một sân vận động chuyên nghiệp, người chơi có thể tận dụng những không gian quen thuộc trong khu dân cư để cùng nhau thi đấu.

Đối với người dân Ấn Độ, đây là một nét văn hóa thể thao rất gần gũi. Bởi vậy, hình ảnh các thành viên Hoàng gia Anh cầm gậy chơi cricket ngay trên đường phố Mumbai nhanh chóng trở thành điểm nhấn thú vị. Thân vương William là người cầm gậy trước. Anh thực hiện một số cú đánh và nhận được sự cổ vũ của Kate, nhưng sau đó bị một cầu thủ trẻ loại khỏi lượt đánh.

Đến lượt Vương phi xứ Wales, mọi chuyện còn hấp dẫn hơn. Kate thể hiện sự tự tin khi cầm gậy và thực hiện những cú đánh khá dứt khoát. Đặc biệt, cô đánh một đường bóng do Sachin Tendulkar ném ra ngoài khu vực sân chơi, được tính là cú đánh ghi 6 điểm trong cricket.

Màn thể hiện này khiến những người có mặt thích thú, trong đó có cả huyền thoại cricket Ấn Độ. Không dừng lại ở đó, khi William chuyển sang vị trí người ném bóng, Kate tiếp tục có thêm một cú đánh đưa bóng lên cao.

Tuy nhiên, Thân vương xứ Wales cũng không chịu thua vợ. Theo truyền thông Anh, William sau đó ném một quả khiến Kate chạm bóng và bị cầu thủ phía sau bắt được, qua đó kết thúc lượt đánh của cô. Một màn so tài nho nhỏ giữa hai vợ chồng, không có sự cạnh tranh căng thẳng nhưng đủ khiến hoạt động ngoại giao trở nên sinh động hơn.

Đáng chú ý, Sachin Tendulkar dành lời khen cho khả năng đánh bóng của cặp đôi. Ông cho biết mình vẫn ấn tượng với kỹ năng của William và Kate, điều ông từng chứng kiến từ 10 năm trước.

Uống trà bên đường, trò chuyện cùng trẻ em: Một khởi đầu đầy tiếng cười

Không chỉ có cricket, hoạt động đầu tiên tại Mumbai còn mang đến cho William và Kate cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa đời thường của thành phố. Khi đến Ballard Estate, cặp đôi được chào đón bằng tiếng trống truyền thống dhol tasha. Không khí tại khu phố trở nên náo nhiệt với âm nhạc và sự xuất hiện của các em học sinh địa phương.

Một chi tiết thú vị là một số nữ sinh tham gia hoạt động thậm chí không biết trước mình sẽ được gặp ai. Theo truyền thông Ấn Độ, các em chỉ được thông báo về một chương trình trong ngày 16/11 và đăng ký tham gia mà chưa biết rõ danh tính những vị khách đặc biệt.

Sau trận cricket, William và Kate dành thời gian trò chuyện với các em nhỏ và những người có mặt. William còn hài hước hỏi các học sinh rằng Sachin Tendulkar có phải thần tượng của các em hay không, đồng thời ví sức ảnh hưởng của huyền thoại cricket tại Ấn Độ như một vị vua. Trong khi đó, Kate vui vẻ cảm ơn những người đã đến theo dõi trận đấu và bày tỏ niềm vui khi được trở lại đất nước này.

Cặp đôi cũng ghé một quầy trà ven đường để thưởng thức chai, loại trà truyền thống rất phổ biến tại Ấn Độ. Thay vì những tách trà kiểu Anh quen thuộc, William và Kate uống trà trong những chiếc cốc đất nung nhỏ, được gọi là kulhad. Huyền thoại Sachin Tendulkar cũng tham gia cuộc trò chuyện bên quầy trà. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy ba người thoải mái trao đổi, mỉm cười và tận hưởng không khí gần gũi của Mumbai.

Sau 10 năm, Vương phi Kate lại có một kỷ niệm khó quên với cricket tại Ấn Độ

Điều thú vị là đây không phải lần đầu Kate thể hiện khả năng chơi cricket trước công chúng Ấn Độ. Tháng 4/2016, trong chuyến công du Ấn Độ và Bhutan cùng William, cô từng tham gia một trận cricket tại Oval Maidan ở Mumbai. Khi đó, Kate cũng gặp Sachin Tendulkar và gây chú ý với những khoảnh khắc cầm gậy đánh bóng giữa sân.

Mười năm sau, họ lại có cơ hội cùng chơi cricket, nhưng lần này trong một không gian rất khác: Một con đường ở khu Ballard Estate, giữa những tòa nhà và nhịp sống của Mumbai. Đối với Kate, chuyến thăm lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là một trong những hoạt động công du quốc tế đáng chú ý nhất của cô kể từ khi trải qua quá trình điều trị ung thư vào năm 2024.

Việc Vương phi trở lại với các hoạt động ở nước ngoài, trực tiếp giao lưu cùng người dân và tham gia những chương trình vận động cho thấy lịch trình công vụ của cô đang dần được mở rộng trở lại. Chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày của William và Kate gắn với lễ trao giải Earthshot Prize 2026, dự kiến diễn ra vào tối 17/11 tại Mumbai.

Đây là giải thưởng môi trường do Thân vương William sáng lập, nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những giải pháp cho các vấn đề cấp thiết của hành tinh. Tuy nhiên, trước khi bước vào những hoạt động chính thức của lễ trao giải, cặp đôi đã có một khởi đầu khá đáng nhớ: Cùng nhau chơi cricket, gặp gỡ trẻ em và thưởng thức trà ven đường.

Không phải những nghi thức ngoại giao trang trọng hay một bữa tiệc xa hoa, chính những khoảnh khắc giản dị này lại cho thấy một hình ảnh rất khác của William và Kate.

Đặc biệt, với Vương phi xứ Wales, việc cầm gậy thi đấu cùng huyền thoại cricket, ghi được cú đánh 6 điểm và còn có màn so tài vui vẻ với chồng chắc chắn là một trong những chi tiết thú vị nhất trong ngày đầu tiên trở lại Ấn Độ.

Và nếu nhìn vào màn thể hiện trên sân cricket, có lẽ William đã hiểu rằng ngay cả trong một trận đấu vui, Vương phi Kate cũng chẳng dễ dàng chịu thua!

*Theo The Indian Express; Reuters