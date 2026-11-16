Vương phi Kate mặc gì khi công tác Ấn Độ?

Ngày 16/11, Vương phi Kate cùng Thân vương William đến Ballard Estate, Mumbai, tham gia hoạt động cricket đường phố với huyền thoại Sachin Tendulkar. Đây là hoạt động mở đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày, gắn với lễ trao giải môi trường Earthshot Prize. Với lịch trình có cả giao lưu và vận động, lựa chọn trang phục của Kate mang tinh thần nhẹ nhàng, linh hoạt. Tâm điểm là chiếc blazer xanh nhạt: đủ chỉn chu cho một chuyến công tác, đồng thời đem lại cảm giác tươi tắn cho hoạt động ngoài trời.

Blazer xanh hạt dẻ cười làm mới công thức quen thuộc

Theo thông tin nhận diện trang phục được chia sẻ, Kate mặc một chiếc áo khoác mới của Veronica Beard, mang sắc xanh pistachio, hay xanh hạt dẻ cười. Đây là gam xanh có ánh vàng nhẹ, dịu mắt và dễ kết hợp với những màu trung tính sáng.

Trên website của Veronica Beard hiện có mẫu Miller Dickey Jacket màu Pistachio, thiết kế hai hàng khuy, dáng ôm gọn, sử dụng chất liệu pha linen. Tuy nhiên, tên mẫu áo Kate mặc cần được đối chiếu thêm trước khi khẳng định.

Điểm đáng học ở lựa chọn này là cách dùng màu để thay đổi diện mạo của một món đồ quen thuộc. Blazer vốn dễ gắn với sự nghiêm túc; khi chuyển sang xanh nhạt, tổng thể trở nên mềm mại hơn mà vẫn giữ vẻ lịch sự. Với người thường xuyên mặc đen, xám hoặc xanh navy đi làm, một chiếc blazer pastel có thể đem lại cảm giác mới mẻ mà không đòi hỏi thay cả tủ đồ.

Quần trắng và trang sức xanh tạo sự liền mạch

Kate kết hợp áo khoác với quần trắng dáng gọn. Theo phần nhận diện ban đầu, chiếc quần được cho là thiết kế dáng cigarette của Alexander McQueen; thông tin thương hiệu hiện vẫn mang tính phỏng đoán. Về cách phối, màu trắng giúp sắc xanh của áo trở thành điểm nhấn rõ ràng. Phần quần tiết chế cũng cân bằng với cấu trúc của blazer, tạo tổng thể sáng sủa, không bị nhiều chi tiết cạnh tranh.

Bộ trang sức được nhận diện là dòng Candy của Kiki McDonough, gồm khuyên tai mini và dây chuyền với thạch anh tím xanh cùng kim cương. Sắc xanh ở phụ kiện nhắc lại màu áo, tạo sự kết nối nhẹ nhàng. Đây cũng là một gợi ý hữu ích khi mặc đồ pastel: chọn một chi tiết nhỏ đồng điệu đã đủ tạo cảm giác có chủ đích. Không nhất thiết phải phối cả túi, giày và trang sức cùng màu.

Chị em công sở có thể học cách phối này thế nào?

Để ứng dụng vào ngày làm việc, có thể bắt đầu với blazer xanh nhạt, áo trắng trơn và quần trắng ngà. Người ngại quần trắng dễ bẩn có thể thay bằng màu kem hoặc be sáng. Điều nên chú ý là độ vừa vặn. Blazer có đường vai gọn, phần thân đủ thoải mái khi ngồi sẽ dễ mặc lâu hơn. Với quần cigarette, nên chọn ống có độ rộng vừa phải, tránh ôm sát khiến việc di chuyển bất tiện.

Trang sức nhỏ là lựa chọn phù hợp nếu áo đã có khuy hoặc túi nổi bật. Một đôi khuyên tai thanh mảnh, kết hợp giày bệt gọn chân hoặc giày gót thấp, có thể hoàn thiện bộ đồ. Từ lần xuất hiện tại Mumbai, Kate đem đến một công thức dễ tham khảo: phom dáng quen thuộc, màu sắc tươi sáng và phụ kiện vừa đủ. Chính sự tiết chế ấy giúp bộ trang phục có thể bước từ hình ảnh hoàng gia vào tủ đồ đi làm thường ngày.