Vương phi Kate "muốn độn thổ" vì nhầm lẫn hài hước của bố tại Wimbledon

Là những người hâm mộ cuồng nhiệt môn quần vợt, vợ chồng ông bà Carole và Michael Middleton - bố mẹ của Vương phi Kate - đã được bắt gặp tại Wimbledon năm nay. Trong quá khứ, Vương phi Kate cũng thường xuyên cùng gia đình tới theo dõi các trận đấu. Em gái Pippa và em trai James của cô cũng nhiều lần xuất hiện trên khu vực ghế ngồi dành riêng cho Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, trong bộ phim tài liệu Our Wimbledon do Sue Barker dẫn chương trình phát sóng trên BBC năm 2017, Vương phi Kate từng tiết lộ về một tình huống dở khóc dở cười khiến cô "muốn độn thổ".



Sự việc xảy ra khi hai bố con cô đi ngang qua cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Anh Tim Henman, ngay sau khi vừa xem trận đấu của Pete Sampras - cựu tay vợt số 1 thế giới người Mỹ. Vương phi Kate kể lại: "Bố tôi chắc chắn sẽ không thích điều này đâu, nhưng khi chúng tôi đi ngang qua Tim Henman, bố tôi đã rất bình tĩnh nói: "Chào Pete". Tôi đã xấu hổ muốn độn thổ!". Trong khi Tim Henman chưa từng một lần giành chiến thắng tại Wimbledon thì Pete Sampras lại là chủ nhân của 7 danh hiệu vô địch giải đấu này.

Nắm giữ vai trò người bảo trợ Câu lạc bộ Quần vợt và Croquet All England (AELTC) từ năm 2016, Vương phi Kate thường xuất hiện tại Wimbledon để trao cúp cho nam và nữ vận động viên giành chiến thắng. Tuy nhiên, năm nay, sự xuất hiện của cô vẫn chưa được xác nhận do đang trong quá trình điều trị ung thư. Dù vậy, Vương phi Kate vẫn góp mặt trong sự kiện Trooping the Colour - Lễ diễu binh mừng sinh nhật chính thức của Quân vương Anh.

Chủ tịch AELTC, bà Debbie Jevans cho biết ban tổ chức vẫn đang “linh hoạt” trong việc sắp xếp người trao cúp dự phòng, đồng thời khẳng định chưa loại trừ khả năng tham dự của Vương phi Kate. Bà Jevans chia sẻ với tờ Telegraph Sport: "Chúng tôi hy vọng Vương phi xứ Wales, với tư cách là người bảo trợ của Câu lạc bộ, sẽ có thể trao cúp. Tuy nhiên, sức khỏe và quá trình hồi phục của cô ấy là ưu tiên hàng đầu".

Bà cho biết thêm: "Chúng tôi chưa thể chắc chắn điều gì. Tất cả những gì có thể nói là chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện linh hoạt nhất có thể cho Vương phi Tôi chưa rõ ai sẽ là người thay thế nếu Vương phikhông thể tham dự. Đó là vấn đề chúng tôi sẽ cân nhắc khi sự kiện đến gần. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang rất linh hoạt. Khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp".

Có thể thấy, Wimbledon là sự kiện thường niên của cả gia đình Vương phi Kate. Năm 2023, cô đã đưa Hoàng tử George và Công chúa Charlotte tới theo dõi trận chung kết. Trong khi đó, Hoàng tử Louis - con trai út của Vương phi Kate và Thân vương William - vẫn phải ở nhà.

Theo Express