Kể từ khi kết hôn với Thân vương William vào năm 2011, Vương phi Kate luôn là gương mặt quen thuộc trên khán đài Wimbledon. Là người bảo trợ của All England Lawn Tennis and Croquet Club, cô thường xuyên theo dõi các trận đấu và từ năm 2019 đảm nhận nhiệm vụ trao cúp cho nhà vô địch các nội dung Đơn nam và Đơn nữ.

Không chỉ được yêu mến bởi sự am hiểu quần vợt, Vương phi Kate còn nhiều lần khiến giới thời trang mong chờ với những bộ trang phục chỉn chu, thanh lịch và phù hợp tinh thần của giải đấu. Đặc biệt, năm 2024, cô có màn trở lại đầy xúc động tại Centre Court trong thời gian điều trị ung thư bằng hóa trị. Khi đó, Vương phi Kate lựa chọn chiếc váy tím nổi bật của Safiyaa.

Giám đốc thời trang Bethan Holt của The Daily Telegraph nhận định màu tím không chỉ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cô tại Wimbledon mà còn tượng trưng cho lòng dũng cảm, như một lời nhắn gửi về hành trình cô đang trải qua.

Dưới đây là 6 xu hướng thời trang đã được Vương phi Kate nhiều lần lựa chọn tại Wimbledon.

1. Sắc trắng cổ điển đậm chất Wimbledon

Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện tại Wimbledon sau đám cưới với Thân vương William vào năm 2011, Vương phi Kate đã diện chiếc váy tank dress màu trắng của Temperley London. Sau đó, cô tiếp tục trung thành với bảng màu trắng truyền thống vào các năm 2012 và 2014 với những thiết kế của Alexander McQueen và Zimmermann. Gam màu này vừa phù hợp tinh thần của môn quần vợt, vừa mang đến vẻ thanh lịch đặc trưng mà Vương phi Kate luôn theo đuổi.

2. Những gam màu rực rỡ

Không chỉ yêu thích các tông màu trung tính, Vương phi Kate còn nhiều lần mang đến nguồn năng lượng tươi mới với những gam màu nổi bật. Năm 2015, bà diện chiếc váy midi tay ngắn màu đỏ của L.K. Bennett. Ba năm sau, cô tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế màu vàng hoàng yến rực rỡ của Dolce & Gabbana, tạo nên một trong những bản phối được nhắc đến nhiều nhất mùa giải năm đó.

3. Các gam màu đá quý sang trọng

Những sắc màu lấy cảm hứng từ đá quý cũng là lựa chọn quen thuộc của Vương phi Kate. Năm 2021, cô xuất hiện trong chiếc váy midi màu xanh ngọc lục bảo của Dolce & Gabbana. Đến Wimbledon 2024, Vương phi Kate chọn chiếc váy tím ngọc của Safiyaa trong lần trở lại Centre Court giữa quá trình điều trị ung thư. Sự xuất hiện của cô khi đó nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Đồng hành cùng bà trên khán đài là Công chúa Charlotte .

4. Họa tiết chấm bi vượt thời gian

Dù hiếm khi mặc trang phục họa tiết tại Wimbledon, Vương phi Kate lại dành sự yêu thích đặc biệt cho chấm bi. Thiết kế này từng xuất hiện trong các lần cô dự giải vào năm 2017 và 2022. Họa tiết cổ điển giúp tổng thể trở nên mềm mại, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, rất phù hợp với phong cách đặc trưng của cô.

5. Những gam pastel dịu dàng

Năm 2019 đánh dấu lần đầu tiên Vương phi Kate trao cúp tại Wimbledon. Trong dịp đặc biệt đó, cô lựa chọn chiếc váy xanh baby của Emilia Wickstead. Đến năm 2023, cô tiếp tục ghi điểm với chiếc váy xanh pastel của Self-Portrait, nổi bật nhờ phần thân trên bằng vải bouclé, chi tiết peplum cùng chân váy xếp ly đồng điệu. Đây cũng là một trong những bộ trang phục được giới mộ điệu đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại.

6. Xanh hoàng gia và bộ suit đầu tiên tại Wimbledon

Màu xanh hoàng gia luôn là một trong những gam màu được Vương phi Kate ưu ái. Năm 2025, cô diện chiếc váy midi xanh cobalt của Roksanda. Đến Wimbledon 2026, Vương phi Kate tạo nên bất ngờ khi lần đầu tiên xuất hiện trong một bộ suit thay vì váy. Thiết kế hai mảnh màu xanh hoàng gia của nhà thiết kế Gabriela Hearst mang đến hình ảnh hiện đại, quyền lực nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có.

Đây được xem là một trong những dấu mốc thú vị trong hành trình thời trang của Vương phi Kate tại Wimbledon, cho thấy cô ngày càng linh hoạt trong cách xây dựng hình ảnh nhưng vẫn duy trì phong cách tinh tế đã trở thành dấu ấn suốt nhiều năm qua.