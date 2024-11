Vương phi Kate nổi tiếng với nhiều sở thích đa dạng, từ quần vợt, lặn biển cho đến bơi lội trong nước lạnh. Trong khi một số sở thích được chia sẻ cùng chồng, Thân vương William, thì có một thú vui mà vị vua tương lai lại không hề am hiểu, đó là làm vườn. Thân vương William từng thừa nhận rằng anh để việc làm vườn hoàn toàn cho vợ mình vì bản thân "không biết phải làm gì". Anh từng chia sẻ: "Vợ tôi làm hết việc làm vườn. Tôi rất thích nó, nhưng tôi không biết mình đang làm gì".

Niềm đam mê thiên nhiên của Vương phi Kate được thể hiện rõ nét qua việc bà tạo ra "Khu vườn trở về với thiên nhiên" tại Chelsea Flower Show năm 2019. Dự án này đã nhận được sự tán dương của cố Nữ vương Elizabeth II. Cùng năm đó, Vương phi cũng tham gia một dự án cộng đồng tại King Henry's Walk Garden ở Islington, nhằm kết nối những người yêu thích làm vườn tại London. Trong nhiều sự kiện, Kate cũng đã chia sẻ về tầm quan trọng của thiên nhiên đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Cựu phóng viên Jennie Bond của BBC, chia sẻ với Notebook: "Catherine luôn tìm thấy sức mạnh và nguồn cảm hứng từ thiên nhiên và cuộc sống ngoài trời. Có điều gì đó rất yên bình và lạc quan về những chồi non xanh mơn mởn của mùa xuân, đặc biệt là khi bạn tự tay gieo trồng chúng. Cô ấy sẽ dựa vào tình yêu làm vườn và thiên nhiên của mình, có lẽ là gieo hạt giống với các con và chứng kiến những chồi non đầu tiên xuất hiện. Sự sống mới. Niềm hy vọng mới. Một chu kỳ mới." Theo The Mirror, niềm đam mê này có thể đã là nguồn an ủi cho Vương phi Kate trong thời gian bà hồi phục sau phẫu thuật ổ bụng vào tháng 1 và chẩn đoán ung thư sau đó.

Dù lịch trình năm nay của Vương phi Kate khá hạn chế sau khi điều trị ung thư và hóa trị, người hâm mộ vẫn mong chờ sự xuất hiện của bà tại buổi lễ hát mừng Giáng sinh "Together at Christmas" vào ngày 6/12 tới đây. Vương phi Kate được cho là dành nhiều thời gian chăm sóc các khu vườn xung quanh Adelaide Cottage ở Windsor, giống như niềm đam mê thiên nhiên của Vua Charles và Vương hậu Camilla.

Theo Express