Công chúa Charlotte buộc phải trả lại món quà trị giá tiền tỷ vì quy định của Hoàng gia Anh

Vào tháng 5/2015, khi Công chúa Charlotte chào đời, công ty Natural Sapphire đã tặng cô bé một món quà vô cùng xa hoa. Đó là một chiếc lục lạc được làm từ vàng trắng 18 carat, đính kim cương, ngọc bích và hồng ngọc để tạo thành hình quốc kỳ Anh, có giá trị lên tới 36.000 bảng Anh (tương đương 1,1 tỷ đồng). Trên trang web của mình, công ty Natural Sapphire đã giải thích lý do họ quyết định tặng món quà đắt giá này. Theo đó, doanh số bán nhẫn sapphire của họ đã tăng vọt sau khi Vương phi Kate và Thân vương William đính hôn với chiếc nhẫn sapphire từng thuộc về Vương phi Diana. Họ muốn cảm ơn Kate và William vì đã giới thiệu công ty của họ đến với thế giới. Việc tặng quà cho trẻ sơ sinh bằng kim loại quý là một truyền thống có từ thế kỷ 18.

Tuy nhiên, theo quy định của Hoàng gia Anh, Công chúa Charlotte đã không được giữ món quà xa xỉ này. Các báo cáo từ năm 2015 cho thấy, Cung điện Kensington tuyên bố rằng họ thường không chấp nhận quà tặng từ các doanh nghiệp. Dù không được giữ chiếc lục lạc, công chúa Charlotte vẫn nhận được nhiều kỷ vật đặc biệt khác từ những ngày đầu đời. Ông nội của cô bé, Vua Charles, đã tặng cô một chiếc lục lạc bằng gỗ liễu thủ công trị giá 25 bảng Anh.

Vua Charles cũng nổi tiếng là người ông rất chiều chuộng các cháu. Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của Hoàng tử George, ông đã cho lắp đặt một món quà tuyệt vời tại dinh thự Highgrove House (Gloucestershire, Anh) của mình. Đó là một túp lều kiểu Victoria do công ty Plankbridge sản xuất, bao gồm đầy đủ tiện nghi từ bếp đốt củi đến giường ngủ. Du khách có thể nhìn thấy túp lều này trong các chuyến tham quan có hướng dẫn qua khu vườn của nhà Vua. Nơi này được cho là địa điểm vui chơi yêu thích của Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

Không chỉ có vậy, Vua Charles còn dành một sự tri ân đặc biệt khác cho cháu trai cả của mình. Trong một lần xuất hiện trên chương trình The One Show, khi trả lời câu hỏi về cách sống bền vững hơn, ông đã tiết lộ lý do đặt tên cho khu rừng của mình là "Rừng Hoàng tử George". Khu rừng này trước đây là một cánh đồng trống mà trang trại không còn sử dụng. Ông đã trồng cây ở đây cùng năm mà Hoàng tử George chào đời và coi việc này như một "nỗi ám ảnh của người già".

Theo Mirror