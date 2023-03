Vương phi Kate có một “mật mã" đặc biệt để các con ngừng nghịch ngợm tại sự kiện Vương thất

Dù đã được dạy dỗ về lễ nghi tốt đến thế nào, các Vương tôn và Vương tôn nữ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa đến mười tuổi, vậy nên chúng không thể nào ngồi im một chỗ trong suốt thời gian dài. Điển hình là vào Đại lễ Bạch Kim của cố Nữ vương Elizabeth năm ngoái, Vương tôn Louis đã “đánh cắp" toàn bộ sự chú ý bằng những hành động tinh nghịch của mình.

Dựa vào điều này, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Kate, Vương phi xứ Wales, đã khó khăn đến mức nào khi phải liên tục để mắt tới các con của mình tại sự kiện Vương thất.

Louis liên tục chạy nhảy và nghịch ngợm tại Đại lễ Bạch Kim

Theo cuốn sách mới ra mắt về Vương thất có tên “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, tác giả Tom Quinn viết rằng Kate có một “mật mã" đặc biệt mà cô thường xuyên sử dụng với những đứa trẻ nhà mình để chúng nghiêm túc trước mặt công chúng.

Cụ thể, tác giả Quinn đã viết: “Khi Vương tôn Louis cư xử không đúng mực tại Đại lễ Bạch Kim của Nữ vương Elizabeth, chẳng hạn như lè lưỡi với mẹ mình, phản ứng của Kate đã được các nhà bình luận khen ngợi rất nhiều".

“Có vẻ như cô ấy đã sử dụng một mật mã để trấn an bọn trẻ, đây cũng là câu nói mà cô thường xuyên sử dụng tại các sự kiện đông người: ‘Hãy nghỉ ngơi một chút'”.

Nhân viên Vương thất - người đã chia sẻ câu chuyện trên - cho biết cụm từ này là dấu hiệu mà Kate đưa ra để các con của mình ngừng quậy phá và cư xử đúng mực. Nếu không nghe lời, chúng sẽ phải chịu phạt khi về đến nhà.

Vương tôn nhỏ tuổi có nhiều hành động trêu chọc mẹ

Theo người nhân viên, cụm từ này có sức nặng hơn so với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Dường như đây là cụm từ mà Kate đã quy ước trước đó với các con chứ không đơn giản chỉ là lời nói nhất thời.

Chuyên gia ngôn ngữ hình thể Judi James cũng đã phân tích hành động của Kate trong những lần đi chơi với các con gần đây. Từ kết quả, cô kết luận rằng Vương phi xứ Wales “rất điềm tĩnh và xinh đẹp" khi ở cạnh 3 đứa trẻ.

Cô nhận xét: “Vương phi Kate, với tư cách là Vương hậu tương lai và sau này sẽ trở thành mẹ của Vua nước Anh, cô ấy đã vô cùng chuyên nghiệp và xuất sắc trong việc thể hiện những khoảnh khắc hoàn hảo của Vương thất".

Nhưng bên cạnh đó, cô cũng là một người mẹ tôn trọng các con khi luôn cúi xuống để có cùng chiều cao với con mình những lúc nói chuyện với chúng, thậm chí, có lúc Kate còn khuỵu gối để tập trung hoàn toàn vào cảm xúc của những đứa trẻ.

Vương phi Kate có nhiều phương pháp dạy con đáng để các bà mẹ học hỏi

Bên cạnh “mật mã" như trên, vị chuyên gia ngôn ngữ này còn cho biết thêm rằng Kate thường sử dụng cách chạm vào người, tương tác bằng mắt, hay ra hiệu thông qua các hành động để điều chỉnh hành động của các con trước mặt công chúng.

Kimberley Wiltshire, giáo viên tiểu học đồng thời cũng là chủ sở hữu của cửa hàng đồ chơi thân thiện với môi trường Catkin Toys, nói thêm rằng Kate cũng sử dụng một chiến lược mang tên “tích cực lắng nghe" đối với Louis tại buổi Đại lễ Bạch Kim, thể hiện qua việc Kate đã ngồi xuống để đặt mắt mình ngang tầm mắt Louis và lắng nghe cậu.

Phương pháp này kết hợp cùng với mật mã đã giúp Kate kiềm chế các con nhưng đồng thời cũng không làm đứa trẻ thất vọng.