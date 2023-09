Vương phi Kate có 'mật mã bí mật' để xoa dịu 3 con ở nơi công cộng, không cần quát mắng

Người hâm mộ hoàng gia đã không ít lần được nhìn thấy những biểu cảm hài hước từ 3 con của Thân vương William và Vương phi Kate là George, Charlotte và Louis.

Chẳng hạn, khi tham gia các sự kiện chính thức, Louis (hiện 5 tuổi) thường làm bộ mặt hài hước và phản ứng với những thứ như tiếng súng chào hoặc tiếng động từ đám đông hàng nghìn người hâm mộ. Điều này đôi khi không phù hợp với không khí trang nghiêm của một vài sự kiện, hoặc có thể gây chú ý.

Tuy nhiên, mới đây, tờ The Mirror tiết lộ rằng Vương phi Kate luôn có những cách bí mật để nói chuyện với Louis và cả anh, chị của cậu bé - Vương tôn George (10 tuổi) và Vương tôn nữ Charlotte (8 tuổi).

Vào Đại lễ bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ vương Elizabeth II lên ngôi hôm 6/6/2022, người ta nhìn thấy cậu bé Louis đang lè lưỡi với mẹ mình và sau đó lê bước đến ngồi trên lòng ông nội - Vua Charles. Sau hành động của cậu bé, Vương phi Kate được khen ngợi vì phản ứng nhanh chóng khiến cậu con trai táo bạo của cô ngay lập tức dừng ngay hành động tinh nghịch.

Kate có cách để ngay lập tức trấn tĩnh 3 con của mình.

Tác giả Tom Quinn chuyên viết về hoàng gia cho biết: "Khi họ cư xử không đúng mực ở nơi công cộng, mọi chi tiết đều được báo chí ghi nhận.

Điều này có thể mang lại cả lời khen lẫn lời chê. Không khó để hình dung ra những khó khăn khi phải sống dưới những ánh mắt luôn dõi theo như thế.

Ví dụ, khi cậu bé Louis cư xử không đúng mực tại Lễ kỷ niệm Bạch kim của cố Nữ hoàng, lè lưỡi với mẹ mình, phản ứng của Kate đã được nhóm các nhà bình luận chuyên môn khen ngợi. Kate dường như đã sử dụng một mật mã bí mật để trấn an bọn trẻ như cách cô ấy đã làm trong nhiều trường hợp, cô chỉ nói: 'Chúng ta hãy nghỉ ngơi thôi'".

Chỉ một câu nói nhưng Kate đã khiến con trai chấn chỉnh hành động. Đó được coi là "mật mã bí mật" của Kate.

Một phụ tá hoàng gia nói với Tom Quinn rằng Vương phi xứ Wales đã đảm bảo rằng George, Charlotte và Louis hiểu rõ chúng sẽ phải đối mặt với hậu quả khi trở về nhà nếu phớt lờ những lời cảnh báo của mẹ.

Họ lập luận rằng kỹ thuật nuôi dạy con cái cho thấy Kate rất giỏi trong việc thiết lập "ranh giới" cho con cái.

Vậy nên, khi viết trong cuốn sách "Gilded Youth: An Intimate History of Growing In The Royal Family", tác giả Tom Quinn nhắc lại: "Như một cựu nhân viên từng làm việc cho hoàng gia đã giải thích, bọn trẻ biết rất rõ sự nghiêm túc đến mức nào trong trong câu nói ấy của Kate.

Kate đã dạy bọn trẻ rằng khi mẹ nói "Chúng ta hãy nghỉ ngơi đi" thì ý mẹ thực ra là 'Việc này rất nghiêm trọng và nếu con không ngừng làm phiền và làm mẹ xấu hổ, sẽ có hậu quả khi chúng ta về nhà. Đó là lý do tại sao câu nói ấy có tác dụng. Nếu Kate nói rằng sẽ có hậu quả thì thực sự sẽ có".

Thân vương William và Vương phi Kate không chọn cách mắng mỏ con mình.

Đầu năm 2023, trong Lễ đăng quang của Vua Charles và Vương hậu Camilla, người ta nhìn thấy Louis đang ngáp dài và bồn chồn. Trong nửa đầu của buổi lễ lịch sử, người ta có thể thấy cậu bé đã ngáp dài vài lần.

Những cử chỉ của Louis đã khiến cha mẹ của cậu và cả những người ngồi xung quanh phải bật cười. Nhưng trong khi một số bậc cha mẹ có thể chọn cách quát mắng con cái để cảnh cáo chúng về những hành vi sai trái thì điều này hoàn toàn không xảy ra với gia đình xứ Wales.

Thân vương William và Vương phi Kate không chọn cách mắng mỏ con mình mà thay vào đó, họ có cách nói rất đặc biệt về hành động của chúng.

Sau đó, Louis nhanh chóng biến mất khỏi Lễ đăng quang khiến nhiều người hâm mộ hoàng gia đặt câu hỏi.

Nói chuyện với trang tin tức Fabulous, một nguồn tin khẳng định: "Đứa trẻ nghịch ngợm được đưa ra khỏi đám đông và được Kate hoặc William nói chuyện một cách bình tĩnh. Mọi việc đều được giải thích và vạch ra hậu quả cụ thể. Họ không bao giờ la mắng các con".

Nguồn: Mirror