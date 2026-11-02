Vương phi Kate có 7 kiểu áo len mặc mãi không chán: Phụ nữ ngoài 30 học theo vừa sang vừa trẻ

Nhắc đến phong cách thời trang của Kate Middleton, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bộ váy thanh lịch, áo khoác dáng dài hay trang phục dự sự kiện được lựa chọn kỹ lưỡng. Thế nhưng, một trong những bí quyết giúp cô luôn mặc đẹp lại nằm ở món đồ vô cùng quen thuộc với phụ nữ: Áo len.

Cùng điểm lại 7 kiểu áo len thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Vương phi Kate. Điều thú vị là cô không ngại mặc lại những thiết kế yêu thích qua nhiều năm, đồng thời ưu tiên các kiểu dáng cơ bản, có thể kết hợp linh hoạt với chân váy, quần âu hay quần jeans.

Không quá cầu kỳ, cũng chẳng cần liên tục mua sắm theo xu hướng, cách lựa chọn áo len của Vương phi Kate mang đến nhiều gợi ý thiết thực cho phụ nữ muốn xây dựng phong cách thanh lịch trong mùa lạnh.

3 kiểu áo len giúp Vương phi Kate luôn thanh lịch

Áo cardigan là một trong những món đồ được Vương phi Kate đặc biệt yêu thích. Trong chuyến thăm Bắc Ireland vào tháng 10/2025, cô từng diện chiếc cardigan Jura màu nâu cà phê của thương hiệu Anh With Nothing Underneath, phối cùng áo khoác Barbour, chân váy tweed Ralph Lauren và boots cao cổ. Cách kết hợp này tạo nên tổng thể cổ điển, ấm áp nhưng không hề già dặn. Với phụ nữ Việt Nam, cardigan dáng vừa, màu nâu, kem hoặc xám cũng rất dễ phối cùng quần jeans và chân váy midi.

Áo len cổ lọ lại là lựa chọn giúp Kate giữ được vẻ ngoài chỉn chu trong những hoạt động đời thường. Năm 2023, khi cùng ba con tham gia hoạt động thiện nguyện tại một ngân hàng đồ dùng dành cho trẻ em, cô chọn áo cổ lọ Edina màu kem của Reiss. Thiết kế đơn giản nhưng mang đến cảm giác tinh tế nhờ gam màu sáng và phom dáng gọn gàng. Đây cũng là kiểu áo đáng đầu tư bởi có thể mặc riêng hoặc phối bên trong blazer, áo khoác dạ.

Áo len cổ tròn được Kate sử dụng khi muốn tạo vẻ ngoài nữ tính, hiện đại. Trong chuyến thăm Đại học Nottingham Trent năm 2023, cô diện áo len màu kem của Sézane cùng chân váy đồng bộ. Cách phối nguyên bộ với màu sắc thống nhất giúp trang phục trông sang trọng mà không cần nhiều phụ kiện. Chị em công sở hoàn toàn có thể áp dụng công thức này với áo len cổ tròn và chân váy dài cùng tông.

4 kiểu áo len còn lại: Trẻ trung, dễ ứng dụng mà không lỗi mốt

Áo len họa tiết Fair Isle là một trong những dấu ấn quen thuộc của phong cách mùa đông hoàng gia. Kiểu áo này có những dải hoa văn đan nhiều màu, thường xuất hiện trong các bộ trang phục mang không khí Giáng sinh. Kate từng mặc thiết kế của Holland Cooper và gần đây tiếp tục lựa chọn áo Fair Isle của ME+EM khi tham gia hoạt động tại Cornwall vào tháng 10/2026. Phối áo len họa tiết với quần jeans hoặc quần tối màu là cách đơn giản để có diện mạo nổi bật mà vẫn hài hòa.

Áo gile len cũng là món đồ đáng chú ý trong tủ đồ của Vương phi Kate. Khi đến thăm trung tâm cộng đồng hỗ trợ người Ukraine vào tháng 10/2023, cô kết hợp gile len xám của Cefinn cùng quần âu Sézane. Thiết kế không tay giúp tổng thể trẻ trung, gọn gàng và phù hợp phong cách công sở. Với thời tiết thu đông không quá lạnh ở Việt Nam, chị em có thể mặc gile len bên ngoài sơ mi trắng để tạo hiệu ứng nhiều lớp mà không bị nặng nề.

Áo len vặn thừng mang đến vẻ đẹp cổ điển, khỏe khoắn. Trong video được Cung điện Kensington công bố vào tháng 4/2025, Kate xuất hiện với áo len dệt vặn thừng của Emilia Wickstead, quần jeans ôm và boots đi bộ đường dài. Những đường đan nổi giúp chiếc áo có điểm nhấn dù không sử dụng họa tiết cầu kỳ. Đây là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích phong cách tối giản nhưng không muốn trang phục quá đơn điệu.

Cuối cùng là áo len cổ chữ V, kiểu dáng gắn liền với phong cách thanh lịch pha chút thể thao của Kate. Trong chuyến thăm Scotland năm 2021, cô từng mặc áo len cricket của Ralph Lauren với phần cổ chữ V đặc trưng. Thiết kế này có thể kết hợp cùng sơ mi, quần âu hoặc quần jeans, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố cuối tuần.

Điểm đáng học hỏi nhất trong cách mặc áo len của Vương phi Kate không nằm ở giá tiền hay thương hiệu, mà là việc lựa chọn những món đồ có thể sử dụng lâu dài. Cô ưu tiên các kiểu dáng kinh điển, màu sắc dễ phối và chất liệu phù hợp với hoàn cảnh. Nhờ vậy, những chiếc áo len dù đã xuất hiện nhiều lần vẫn mang lại cảm giác mới mẻ khi được kết hợp theo những cách khác nhau.

Với phụ nữ ngoài 30, đây cũng là gợi ý đáng tham khảo khi xây dựng tủ đồ thu đông: Không nhất thiết phải sở hữu quá nhiều trang phục, chỉ cần vài chiếc áo len có phom dáng đẹp, chất liệu tốt và phù hợp vóc dáng là đã có thể tạo nên nhiều bộ đồ thanh lịch, trẻ trung.