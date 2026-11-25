Không cần những bộ váy dạ hội lộng lẫy hay trang sức hoàng gia đắt giá, Vương hậu Mathilde của Bỉ vẫn biết cách tạo dấu ấn thời trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ngày 24/11, bà có chuyến thăm tổ chức Payoke tại thành phố Antwerp, nơi chuyên hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột. Trong lần xuất hiện này, Vương hậu lựa chọn áo khoác hồng phấn của Max Mara, kết hợp cùng trang phục xám và những món phụ kiện được lựa chọn chỉn chu. Hai gam màu tưởng chừng không có nhiều liên hệ lại tạo nên tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa có nét mềm mại, trẻ trung.

Đáng chú ý, trong khi trang phục nhận được nhiều lời khen từ độc giả của chuyên trang thời trang hoàng gia New My Royals, đôi hoa tai kích thước lớn của Vương hậu lại tạo nên những ý kiến trái chiều. Có người yêu thích sự phá cách, nhưng cũng có người cho rằng thiết kế này hơi nổi bật so với phong cách thanh lịch thường thấy của Mathilde. Dù vậy, sự kết hợp giữa hồng và xám vẫn là điểm sáng đáng học hỏi trong lần xuất hiện này.

Ở tuổi 53, Vương hậu Mathilde tiếp tục duy trì phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch nhưng không thiếu những điểm nhấn hiện đại. Tâm điểm bộ trang phục lần này là chiếc áo khoác Rivetto hai hàng khuy của Max Mara, mang sắc hồng phấn hơi trầm. Thiết kế dáng dài có phom đứng, đường cắt may gọn gàng và phần cổ áo thanh lịch, tạo cảm giác chỉn chu mà không quá cứng nhắc. Bà lựa chọn mặc mở cúc áo, để lộ lớp trang phục màu xám bên trong, gồm áo và quần âu ống rộng có độ rủ tự nhiên.

Cách phối màu này khá thú vị bởi hồng và xám tạo nên sự cân bằng về cảm giác thị giác. Trong khi màu hồng mang đến vẻ mềm mại, tươi tắn thì màu xám lại có tác dụng tiết chế, giúp tổng thể không trở nên quá ngọt ngào. Đặc biệt, sắc hồng mà Mathilde lựa chọn không quá rực rỡ, vì vậy vẫn phù hợp với những sự kiện cần sự trang trọng. Khi kết hợp với bộ đồ xám gần như đồng nhất bên trong, chiếc áo khoác trở thành điểm nhấn chính mà không cần thêm những chi tiết trang trí cầu kỳ.

Để hoàn thiện diện mạo, Vương hậu sử dụng túi xách của Giorgio Armani, đồng thời lựa chọn đôi hoa tai resin bản lớn cùng thương hiệu và đồng hồ Rolex Datejust. Những món phụ kiện này giúp bộ trang phục có thêm nét hiện đại, đặc biệt là đôi hoa tai với kích thước nổi bật hơn những thiết kế nhỏ nhắn bà thường sử dụng. Theo chuyên trang UFO No More, các món đồ đều đã được nhận diện trong tủ trang phục và phụ kiện của Vương hậu, cho thấy Mathilde tiếp tục tận dụng những thiết kế quen thuộc thay vì nhất thiết phải xuất hiện với trang phục mới.

Trên New My Royals, một độc giả nhận xét cách kết hợp hồng và xám rất đẹp, dù không thực sự yêu thích đôi hoa tai lớn. Người khác lại cho rằng sắc hồng trầm đặc biệt phù hợp với Vương hậu. Một ý kiến khác bày tỏ sự thích thú với chiếc áo khoác và cách bà mặc mở cúc, tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên. Trong khi đó, cũng có người đánh giá cao đôi hoa tai vì thiết kế bắt mắt, mang đến sự khác biệt so với những lần xuất hiện trước đây của Mathilde. Những phản hồi này cho thấy chỉ một chi tiết phụ kiện cũng có thể khiến tổng thể trang phục được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau.

Từ lựa chọn trang phục lần này, phụ nữ yêu thích phong cách thanh lịch cũng có thể tham khảo một công thức dễ ứng dụng cho mùa lạnh: Áo khoác hồng phấn hoặc hồng đất kết hợp cùng quần âu xám, áo len màu trung tính và phụ kiện tối giản. Nếu muốn tổng thể trẻ trung hơn, có thể thay quần âu bằng quần jeans xanh đậm hoặc lựa chọn giày màu be. Với những người thích vẻ ngoài sang trọng, cách phối nguyên một bộ đồ xám bên trong cùng áo khoác hồng như Vương hậu Mathilde là lựa chọn đáng thử.

Ở tuổi 53, Vương hậu Mathilde cho thấy vẻ thanh lịch không nhất thiết phải gắn liền với những gam màu an toàn như đen, trắng hay be. Đôi khi, chỉ cần kết hợp khéo léo hai màu sắc quen thuộc cũng đủ mang đến diện mạo mới mẻ mà vẫn giữ được nét sang trọng.