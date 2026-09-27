Du lịch TP.HCM sẽ không thể trọn vẹn nếu bạn bỏ qua văn hóa ẩm thực đường phố độc đáo, nơi mà những món ăn dân dã lại mang đến hương vị bùng nổ khó quên. Mới đây, trong đoạn video ghi lại hành trình khám phá ẩm thực của mình, Foodtuber Vi Vi đã đưa khán giả ghé thăm một tiệm bánh mì chấm nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ chỉ cách Nhà thờ Tân Định vỏn vẹn 3 phút đi bộ.

Ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xinh bên vỉa hè, thưởng thức ổ bánh mì giòn rụm chấm cùng tô sốt đậm đà, ăn kèm chả lụa, trứng cút và nhâm nhi ly cà phê sữa đá đậm vị, đây chắc chắn là trải nghiệm đậm chất địa phương mà bất kỳ tín đồ xê dịch nào cũng nên thử ít nhất một lần.

Trải nghiệm hẻm nhỏ cạnh Nhà thờ Tân Định

Nhà thờ Tân Định vốn là một trong những địa điểm quen thuộc với du khách khi khám phá TP.HCM. Nhưng với những người muốn tìm hiểu một thành phố không chỉ qua các điểm check-in nổi tiếng, những con hẻm nhỏ và hàng quán bình dân lại có sức hút rất riêng. Khu vực quanh Nhà thờ Tân Định cũng có nhiều hàng quán địa phương, trong đó có những điểm bán bánh mì với không gian ngoài trời, ghế thấp và phong cách phục vụ khá gần gũi.

Trong một video ghi lại hành trình khám phá ẩm thực Sài Gòn, foodtuber Vi Vi đã đưa người xem đến một quán bánh mì chấm nằm trong con hẻm ngay gần Nhà thờ Tân Định. Theo chia sẻ của cô, từ Nhà thờ Tân Định chỉ cần đi bộ khoảng vài phút là có thể tìm đến địa chỉ này.

Điều khiến trải nghiệm trở nên thú vị không nằm ở một không gian sang trọng hay cách bài trí cầu kỳ. Ngược lại, Vi Vi ngồi xuống những chiếc ghế nhựa nhỏ, thưởng thức món ăn ngay trong không gian hẻm và quan sát nhịp sống xung quanh. Với một du khách nước ngoài, đây lại chính là kiểu trải nghiệm có thể giúp họ cảm nhận Sài Gòn theo một cách rất khác: Gần gũi, bình dân và có phần ngẫu hứng.

Khách Trung thích thú với kiểu ăn bánh mì trên

ghế nhựa

Điểm khiến Vi Vi đặc biệt thích thú chính là cách thưởng thức món ăn. Không cần bàn ghế cao, không cần một nhà hàng được thiết kế chỉn chu, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên hẻm, trước mặt là phần bánh mì chấm nóng hổi.

Cô chia sẻ: "Ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ăn bánh mì, rất có cảm giác cuộc sống địa phương".

Có lẽ đây cũng là điều thú vị nhất của trải nghiệm này. Với người Việt, một chiếc ghế nhựa bên vỉa hè hay trong con hẻm có thể là hình ảnh quá quen thuộc. Nhưng với khách quốc tế, chính những chi tiết rất đời thường ấy lại trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Thay vì chỉ chụp một bức ảnh trước Nhà thờ Tân Định rồi rời đi, Vi Vi dành thêm thời gian ngồi xuống, ăn một món quen thuộc của người địa phương và cảm nhận không khí xung quanh. Đó là kiểu trải nghiệm mà du khách có thể không tìm thấy trong một nhà hàng cao cấp.

Phần bánh mì được dọn ra khá bắt mắt với ổ bánh mì vàng giòn, bên cạnh là phần sốt ăn kèm cùng nhiều loại topping. Chả lụa, thịt, trứng cút, pate, hành phi và các món ăn kèm tạo nên một phần ăn có nhiều lớp hương vị.

Vi Vi nhận xét phần bánh mì có lớp vỏ giòn nhưng bên trong vẫn mềm, khi kết hợp cùng pate, thịt, trứng và xúc xích tạo nên vị khá đậm đà. Cách ăn cũng đơn giản: Xé bánh mì thành từng miếng rồi chấm vào phần sốt, thêm topping tùy thích.

Chính sự trực tiếp và không cầu kỳ này khiến món ăn trở nên hấp dẫn. Không cần dao nĩa hay cách thưởng thức phức tạp, chỉ một ổ bánh mì, một phần sốt và vài món ăn kèm cũng đủ tạo nên một bữa sáng đặc trưng.





Một ly cà phê sữa đá và buổi sáng rất "Sài Gòn"

Nếu bánh mì chấm mang đến cảm giác no bụng thì ly cà phê sữa đá lại hoàn thiện trải nghiệm theo đúng kiểu một buổi sáng ở Sài Gòn.

Vi Vi thử cà phê Việt Nam và nhận xét hương cà phê thơm, đậm nhưng vẫn dễ uống, vị sữa không quá nặng. Đặt bên cạnh phần bánh mì chấm nóng hổi, ly cà phê sữa đá tạo thành một sự kết hợp quen thuộc với người Việt nhưng khá thú vị với du khách nước ngoài.

Điều đáng chú ý là Vi Vi không chỉ tập trung vào món ăn. Cô đặc biệt thích thú với không gian và cách thưởng thức. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ăn sáng trong một con hẻm, nhìn dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống xung quanh, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác so với việc bước vào một nhà hàng dành riêng cho khách du lịch.

Cô vui vẻ tâm sự rằng: "Ngồi trên chiếc ghế nhỏ ăn sáng cũng là một trải nghiệm đáng thử khi đến Việt Nam". Đây cũng chính là điểm khiến hành trình của Vi Vi trở nên thú vị. Một trải nghiệm tưởng như quá bình thường với người Sài Gòn lại trở thành điều đáng nhớ trong mắt một du khách nước ngoài.

Ẩm thực Sài Gòn có một đặc điểm khá đặc biệt: Không nhất thiết phải tìm đến những nhà hàng nổi tiếng mới có thể thưởng thức một bữa ăn đáng nhớ. Đôi khi, chỉ cần bước vào một con hẻm nhỏ, kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi và gọi một phần bánh mì chấm là đã có thể cảm nhận được một lát cắt rất đời của thành phố.

Trải nghiệm của Vi Vi cũng cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố không chỉ nằm ở hương vị. Đó còn là cách người ta ăn, nơi người ta ngồi và không khí xung quanh.

Một du khách có thể nhớ Nhà thờ Tân Định vì màu hồng đặc trưng, nhưng cũng có thể nhớ Sài Gòn bởi một buổi sáng ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, tay xé bánh mì chấm vào phần sốt đậm vị, bên cạnh là ly cà phê sữa đá và tiếng xe cộ chạy qua.

Đó là một Sài Gòn không cần trang trí cầu kỳ. Không gian nhỏ, món ăn bình dân, cách phục vụ nhanh gọn nhưng lại có khả năng tạo ra cảm giác rất riêng. Và có lẽ vì thế, hành trình của Vi Vi không chỉ đơn thuần là đi ăn bánh mì. Với một du khách Trung Quốc, đây còn là cơ hội thử sống chậm lại một chút giữa thành phố đông đúc, ngồi xuống như một người địa phương và trải nghiệm những điều vốn rất quen thuộc với người Việt.

Nếu Nhà thờ Tân Định là một trong những điểm check-in nổi tiếng của Sài Gòn thì những hàng quán bình dân quanh đó lại giống như phần hậu trường của thành phố. Một bên là công trình màu hồng nổi bật trong những bức ảnh du lịch, một bên là chiếc ghế nhựa nhỏ và phần bánh mì chấm nóng hổi. Chính sự đối lập ấy tạo nên một trải nghiệm vừa bình dị vừa đáng nhớ.