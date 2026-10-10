Ngày 9/10, Vua Frederik X và Vương hậu Mary của Đan Mạch đến Skive nhân dịp thành phố kỷ niệm 700 năm được công nhận là đô thị có quyền tổ chức chợ. Một trong những hoạt động đáng chú ý là lễ khánh thành Fjordbadet, khu tắm ven vịnh mới của địa phương. Xuất hiện trong lịch trình này, Vương hậu Mary lựa chọn bộ trang phục mang tông nâu espresso, gồm blazer và chân váy midi đồng bộ của thương hiệu Andiata, khoác ngoài trench coat màu be của Harris Wharf London. Không cần đến những gam màu nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, bà vẫn tạo được diện mạo chỉn chu nhờ sự kết hợp giữa màu sắc trầm ấm, phom dáng may đo và cách phối nhiều lớp phù hợp với tiết trời mùa thu.

1. Bộ suit nâu espresso mang đến vẻ sang trọng mà không cần màu sắc nổi bật

Điểm nhấn trong bộ trang phục của Vương hậu Mary là blazer Madie và chân váy Kity của Andiata, cùng mang sắc nâu espresso. Blazer có thiết kế một hàng khuy, ve áo gọn gàng, túi đắp và phom dáng được định hình rõ nét. Trong khi đó, chân váy midi xòe nhẹ được làm từ vải pha len, tạo độ rủ vừa phải và giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn. Khi kết hợp hai món đồ đồng màu, bà có được diện mạo liền mạch, thanh lịch mà không cần mất công cân nhắc quá nhiều về cách phối sắc độ.

Nâu espresso là một trong những gam màu đáng chú ý của tủ đồ mùa thu bởi sắc độ sâu, ấm và dễ kết hợp với nhiều màu trung tính. So với màu đen, nâu mang lại cảm giác mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được vẻ chững chạc. Khi được sử dụng trên những thiết kế có đường cắt gọn gàng, gam màu này còn tạo hiệu ứng sang trọng mà không cần đến họa tiết hay chi tiết trang trí phức tạp.

Công thức phối blazer với chân váy đồng màu cũng đặc biệt phù hợp với phụ nữ ngoài 30. Thay vì mặc một bộ suit cứng nhắc theo phong cách công sở truyền thống, bạn có thể chọn blazer vừa vặn kết hợp cùng chân váy midi để tạo sự cân bằng giữa nét chuyên nghiệp và nữ tính. Nếu muốn diện mạo trẻ trung hơn, một chiếc áo thun trơn hoặc áo len mỏng bên trong sẽ giúp tổng thể bớt nghiêm túc. Ngược lại, sơ mi sáng màu là lựa chọn phù hợp khi cần xuất hiện trong những cuộc họp hoặc sự kiện trang trọng.

Điều quan trọng là lựa chọn sắc nâu phù hợp với tông da và những món đồ đang có trong tủ quần áo. Nâu chocolate, nâu hạt dẻ hay nâu espresso đều có thể kết hợp với trắng kem, be, xanh navy và đen. Nếu chưa quen mặc nguyên cây nâu, bạn có thể bắt đầu bằng một chiếc blazer hoặc chân váy màu nâu, sau đó phối cùng áo trắng kem để tạo độ tương phản nhẹ nhàng.

2. Trench coat màu be và cách phối nhiều lớp giúp bộ đồ thêm tinh tế

Bên ngoài bộ suit nâu, Vương hậu Mary khoác trench coat màu be của Harris Wharf London, một món đồ bà đã mặc trước đó. Sự kết hợp giữa be và nâu espresso tạo nên bảng màu hài hòa, vừa có độ tương phản vừa giữ được tinh thần trầm ấm của mùa thu. Chiếc trench coat không chỉ giúp trang phục phù hợp hơn với thời tiết mà còn tạo thêm chiều sâu cho tổng thể nhờ sự khác biệt về màu sắc và chất liệu.

Đáng chú ý, Mary tiếp tục sử dụng băng đô của Katrin Cecilia Jacobsen và vòng tay vàng thuộc dự án hợp tác giữa Francesca Jewellery với Ovarian Cancer Research Foundation. Những phụ kiện này không lấn át bộ suit mà chỉ đóng vai trò hoàn thiện diện mạo. Đặc biệt, việc sử dụng lại trench coat, băng đô và vòng tay cho thấy một bộ trang phục mới không nhất thiết phải đi kèm toàn bộ phụ kiện mới. Khi đã có những món đồ cơ bản chất lượng tốt, bạn hoàn toàn có thể phối lại chúng theo nhiều cách khác nhau.

Với phụ nữ công sở, trench coat màu be là món đồ có tính ứng dụng cao bởi dễ kết hợp với cả trang phục sáng màu lẫn gam trầm. Khi đi cùng suit nâu, chiếc áo khoác tạo cảm giác thanh lịch và có chiều sâu. Khi kết hợp với quần jeans, áo len hoặc váy liền, nó lại mang đến vẻ ngoài thoải mái hơn mà vẫn chỉn chu. Nếu muốn đầu tư cho tủ đồ lâu dài, bạn nên ưu tiên thiết kế có phom vừa vặn ở vai, độ dài phù hợp với vóc dáng và màu sắc dễ phối.

Một lưu ý khác từ cách mặc của Vương hậu Mary là không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện để tạo điểm nhấn. Khi trang phục đã có sự đồng bộ về màu sắc và phom dáng, một chiếc băng đô, vòng tay hoặc túi xách có thiết kế tinh giản là đủ. Việc tiết chế phụ kiện giúp bộ đồ trông nhẹ nhàng, đồng thời tránh cảm giác mọi chi tiết đều đang cố thu hút sự chú ý.

Phong cách của Vương hậu Mary cho thấy mặc đẹp ở tuổi ngoài 30 không nhất thiết phải chạy theo những xu hướng mới nhất. Một bộ suit có phom dáng phù hợp, bảng màu hài hòa và chiếc áo khoác có thể sử dụng qua nhiều mùa đã đủ tạo nên diện mạo thanh lịch. Thay vì mua sắm liên tục, phụ nữ có thể bắt đầu bằng việc xây dựng tủ đồ xoay quanh những gam màu dễ kết hợp như nâu, be, đen và trắng kem. Khi các món đồ có thể phối cùng nhau linh hoạt, việc mặc đẹp mỗi ngày cũng trở nên đơn giản hơn.