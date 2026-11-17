Dạo này lướt Facebook mà cứ ngỡ cả hội gái xinh Việt Nam đang rủ nhau sang Úc du lịch! Hết Hàn Hằng khoe loạt ảnh tình tứ bên người thương, vợ chồng KOL Đặng Thu Hà lại hào hứng check-in, rồi đến hot girl Nam Thương cũng khiến dân tình thích thú với bộ ảnh cực chill giữa lòng Sydney.

Không biết có phải vô tình chọn cùng thời điểm hay không, nhưng cả ba đều đang tận hưởng những ngày nắng đẹp tại thành phố nổi tiếng của nước Úc. Đáng nói, khung cảnh trong ảnh ai cũng có một điểm chung: Bầu trời xanh trong, ánh nắng vàng rực rỡ, phía sau là Nhà hát Opera Sydney hoặc cây cầu Harbour Bridge mang tính biểu tượng.

Nhìn những bức ảnh này, nhiều người hẳn sẽ có chung một suy nghĩ: Sydney mùa này đẹp đến thế sao?

Hàn Hằng, Đặng Thu Hà, Nam Thương: Mỗi người một kiểu check-in nhưng ai cũng xinh!

Mới đây, Hàn Hằng khiến người theo dõi thích thú khi chia sẻ loạt ảnh tại Sydney cùng dòng trạng thái: "Sydney chào đón chúng em bằng thứ thời tiết không thể thích hơnnn".

Không váy áo cầu kỳ, hot girl lựa chọn chiếc áo phông croptop màu xám đậm in chữ đỏ, phối cùng quần jeans và mái tóc vàng búi cao. Phong cách năng động, trẻ trung đặc biệt hợp với những buổi đi dạo ngoài trời. Điểm nhấn của bộ ảnh còn là khoảnh khắc Hàn Hằng trao nụ hôn cho người đồng hành, phía sau là cây cầu Harbour Bridge và mặt nước xanh biếc. Không cần tạo dáng quá nhiều, ánh nắng tự nhiên cùng khung cảnh Sydney đã đủ giúp những bức hình trông như ảnh tạp chí du lịch.

Nguồn: Hàn Hằng

Trong khi đó, vợ chồng Đặng Thu Hà lại mang đến một bộ ảnh du lịch dễ thương đúng nghĩa. Cặp đôi cùng nhau check-in trước Nhà hát Opera Sydney, sau đó tiếp tục chụp hình với cây cầu Harbour Bridge nổi tiếng.

Đặng Thu Hà lựa chọn trang phục đơn giản với áo khoác màu kem, chân váy ngắn đen, phối cùng túi đeo vai. Người chồng diện áo phông kẻ ngang, quần short và túi đeo chéo, tạo nên diện mạo thoải mái, trẻ trung đúng chất đi du lịch.

Hài hước nhất là dòng trạng thái của cô nàng khi tự nhận mình cười tươi rói trong ảnh, còn chồng dù đã cố gắng thay đổi dáng chụp nhưng thành phẩm vẫn gần như... trăm kiểu như một. Những khoảnh khắc tự nhiên, không quá trau chuốt ấy lại khiến bộ ảnh càng thêm đáng yêu.

Nguồn: Đặng Thu Hà

Còn hot girl Nam Thương thì chọn cách tận hưởng Sydney nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô nàng diện áo len dệt kim màu xám, quần trắng ống rộng và giày thể thao, ngồi thư giãn trên chiếc ghế dài có dáng như sofa tại khu vực gần Nhà hát Opera. Nam Thương còn thích thú chia sẻ rằng cuối cùng mình đã được ngồi lên chiếc "sofa" mà bấy lâu chỉ ngắm qua mạng.

Không cần những chiếc váy bay bổng hay tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần ngồi giữa khung cảnh thành phố, tận hưởng ánh nắng và mỉm cười trước ống kính, cô nàng đã có loạt ảnh mang đúng tinh thần du lịch thư giãn mà nhiều người yêu thích. Ba cô gái, ba phong cách khác nhau nhưng điểm chung là đều chọn những trang phục khá đơn giản. Và dường như ở Sydney mùa này, chỉ cần trời đẹp là ảnh đã tự động có thêm vài phần lung linh!

Vì sao tháng 11 lại là thời điểm đẹp để du lịch Sydney?

Nếu ở Việt Nam, tháng 11 là lúc miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh thì tại Úc, thời tiết lại diễn biến theo chiều ngược lại. Do nằm ở Nam bán cầu, nước Úc có các mùa đối lập với Việt Nam. Tháng 11 chính là thời điểm cuối mùa xuân, ngay trước khi bước vào mùa hè từ tháng 12 đến tháng 2.

Theo thông tin khí hậu từ Tourism Australia, nhiệt độ trung bình tại Sydney trong tháng 11 dao động từ khoảng 15°C vào ban đêm đến 24°C ban ngày. Thời tiết thường khá dễ chịu, có những ngày nắng đẹp, phù hợp với các hoạt động tham quan ngoài trời. Đặc biệt, giai đoạn này có thời gian ban ngày dài hơn, mang lại nhiều cơ hội khám phá thành phố và chụp ảnh dưới ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là thời điểm Sydney dần bước vào mùa du lịch sôi động.

Những ngày giữa tháng 11/2026, thời tiết Sydney cũng có nhiều khoảng nắng. Ngày 17/11, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm khoảng 23°C, tương đối lý tưởng để đi dạo quanh khu vực bến cảng.

Tất nhiên, thời tiết mùa xuân tại Sydney vẫn có thể thay đổi, đôi khi xuất hiện mưa hoặc những ngày nóng hơn bình thường. Nhưng nhìn loạt ảnh mà Hàn Hằng, Đặng Thu Hà và Nam Thương vừa chia sẻ, rõ ràng cả ba đã có những khoảnh khắc rất đẹp dưới nắng xuân nước Úc.

Nguồn: Nguyễn Nam Thương

Đến Sydney mùa này, mặc gì và check-in ở đâu để có ảnh đẹp như hội gái xinh?

Có một chi tiết khá thú vị khi nhìn ba bộ ảnh: Không ai cần diện trang phục quá cầu kỳ mà vẫn có những khung hình ấn tượng.

Với thời tiết Sydney tháng 11, những chiếc áo phông, quần jeans, chân váy ngắn hoặc áo len mỏng là lựa chọn khá linh hoạt. Ban ngày trời có nắng, chị em có thể mặc đồ thoải mái để di chuyển, nhưng vẫn nên chuẩn bị thêm áo khoác nhẹ nếu ra ngoài vào sáng sớm hoặc buổi tối.

Nếu thích phong cách năng động như Hàn Hằng, combo áo phông croptop và quần jeans rất hợp để đi bộ quanh bến cảng. Với những ai thích vẻ nữ tính, trẻ trung, có thể tham khảo cách phối áo khoác sáng màu cùng chân váy của Đặng Thu Hà.

Còn hội mê ảnh du lịch nhẹ nhàng chắc chắn sẽ thích outfit của Nam Thương: Áo len mỏng màu xám, quần trắng và giày thể thao. Bộ trang phục đơn giản nhưng dễ nổi bật trên nền trời xanh, mặt nước và kiến trúc đặc trưng của Sydney.

Về địa điểm, khu vực Nhà hát Opera Sydney và cầu Harbour Bridge gần như là những nơi khó bỏ qua khi ghé thăm thành phố. Du khách có thể đi dạo quanh Circular Quay, ngắm những chuyến phà qua lại, chụp ảnh với Nhà hát Opera hoặc tìm một góc ngồi thư giãn hướng ra bến cảng. Những ngày có nắng, màu xanh của bầu trời và mặt nước tạo nên phông nền rất đẹp, đặc biệt với các trang phục trắng, kem, xám hoặc những gam màu trung tính.

Tuy nhiên, một điều chị em cần lưu ý là nắng ở Úc có thể đi kèm chỉ số UV cao, ngay cả khi nhiệt độ không quá nóng. Vì vậy, kem chống nắng, kính râm và mũ vẫn là những món đồ cần thiết nếu dự định đi bộ, chụp ảnh ngoài trời trong thời gian dài.

Nhìn chung, chẳng cần đến những lịch trình phức tạp hay quá nhiều hoạt động đắt đỏ, một ngày dạo quanh bến cảng Sydney, ngắm Nhà hát Opera, uống cà phê và tận hưởng thời tiết đẹp cũng đủ tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Và với việc Hàn Hằng, Đặng Thu Hà cùng Nam Thương liên tiếp chia sẻ những khoảnh khắc du lịch xinh xắn, có lẽ Sydney sẽ còn tiếp tục xuất hiện trên bảng tin của hội mê xê dịch Việt Nam trong thời gian tới.