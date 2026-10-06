Vương hậu Letizia diện lại bộ suit 6 năm tuổi khi lên đường tới Phần Lan: Kín đáo, thực dụng nhưng gây tranh luận vì một chi tiết

Ngày 5/10, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia có mặt tại sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas để bắt đầu chuyến công du cấp Nhà nước kéo dài từ ngày 5 đến 7/10 tại Phần Lan. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của hai vợ chồng tới quốc gia Bắc Âu này, với lịch trình tại Helsinki và Rovaniemi. Theo Casa Real, chuyến đi nhằm củng cố quan hệ song phương giữa Tây Ban Nha và Phần Lan, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng, văn hóa và khoa học.

Trong khoảnh khắc xuất phát, Letizia không lựa chọn một thiết kế mới hay một bộ trang phục quá nổi bật. Thay vào đó, cô lấy lại một trong những bộ suit quen thuộc của Hugo Boss. Bộ trang phục gồm blazer hai hàng cúc dáng khá rộng và quần suông nhẹ với họa tiết kẻ ô màu xám. Đây thực tế là thiết kế đã xuất hiện trong tủ đồ của Vương hậu từ khoảng 6 năm trước và từng được cô diện trong một sự kiện tại Madrid.

Cách Letizia phối lại bộ suit lần này khá đơn giản. Cô mặc cùng áo sơ mi trắng, đi loafer của Massimo Dutti và đeo khuyên tai hình lá cọ của thương hiệu Tây Ban Nha Isabel Guarch. Mái tóc được chải lệch sang một bên và cố định bằng băng đô đen, tạo tổng thể gọn gàng, phù hợp với một chuyến bay và lịch trình công vụ kéo dài nhiều ngày.

Điều đáng chú ý là bộ suit này vốn đã được Letizia sử dụng nhiều lần. Việc Vương hậu tiếp tục đưa một món đồ cũ vào chuyến công du quan trọng cho thấy cô vẫn duy trì cách tiếp cận khá thực tế với thời trang: Một thiết kế có phom dáng phù hợp, đủ trang trọng và đã được kiểm chứng về độ thoải mái hoàn toàn có thể tiếp tục xuất hiện thay vì chỉ mặc một lần rồi cất vào tủ.

Tuy nhiên, chính phom dáng oversize của bộ suit lại tạo ra những ý kiến trái chiều. Một số chuyên trang thời trang đánh giá đây là lựa chọn linh hoạt và phù hợp với hình ảnh công vụ của Letizia, trong khi những bình luận khác cho rằng phần vai và thân áo hơi rộng khiến tổng thể thiếu sự thanh thoát vốn thường thấy ở Vương hậu.

Đôi loafer Massimo Dutti cũng nhanh chóng trở thành chi tiết quen thuộc trong diện mạo lần này. Đây không phải lần đầu Letizia ưu tiên kiểu giày đế bệt hoặc loafer cho những lịch trình cần di chuyển nhiều. Lựa chọn này đặc biệt hợp lý với một chuyến công du kéo dài nhiều ngày, khi sự thoải mái phải được cân bằng với yêu cầu về hình ảnh ngoại giao.

Một điểm thú vị khác nằm ở đôi khuyên tai Isabel Guarch. Thiết kế hình lá cọ từng được Letizia sử dụng nhiều lần trong mùa hè, nhưng nguồn tin thời trang Tây Ban Nha cho biết món trang sức này trước đó đã được Công chúa Leonor diện trong kỳ nghỉ ở Mallorca năm 2025. Việc mẹ và con gái cùng xuất hiện với một món phụ kiện cũng cho thấy tủ đồ hoàng gia Tây Ban Nha ngày càng có những màn "dùng chung" khá thú vị.

Nếu xét riêng về thời trang, lựa chọn lần này của Letizia không hướng tới việc gây ấn tượng bằng một bộ đồ mới. Ngược lại, cô xây dựng hình ảnh của một Vương hậu đang đi công vụ: kín đáo, nghiêm túc, dễ di chuyển và không quá phô trương. Điều này cũng phù hợp với bối cảnh chuyến đi khi lịch trình của hai vợ chồng tập trung vào các hoạt động ngoại giao và chính thức tại Helsinki, sau đó tiếp tục tới vùng Lapland.

Chuyến công du Phần Lan của Felipe VI và Letizia sẽ kéo dài tới ngày 7/10, với các hoạt động tại Helsinki và Rovaniemi. Vì vậy, bộ suit xám tại sân bay mới chỉ là màn mở đầu. Với lịch trình dày đặc phía trước, những lựa chọn thời trang tiếp theo của Letizia chắc chắn sẽ còn được chú ý, đặc biệt trong các sự kiện chính thức và buổi quốc yến tại Phần Lan.