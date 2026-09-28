Vương hậu Letizia diện bộ suit "sến sẩm"

Ngày 25/9, Vương hậu Letizia có mặt tại trường I.E.S. Ribera del Tajo ở Talavera de la Reina, Toledo để chủ trì lễ khai mạc chính thức năm học đào tạo nghề 2026-2027 trên phạm vi toàn quốc. Đây không đơn thuần là một buổi lễ mang tính nghi thức. Trong chuyến thăm, bà gặp gỡ đại diện cộng đồng giáo dục, các doanh nghiệp đối tác và tham quan nhiều khu vực đào tạo của trường, trong đó có các phòng thực hành liên quan đến y tế, quản trị kinh doanh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ.





Nhưng với giới quan tâm đến Hoàng gia Tây Ban Nha, một câu chuyện khác cũng quen thuộc không kém chính là “Hôm nay Vương hậu Letizia mặc gì?”. Bà lựa chọn một set đồ gồm áo khoác Hugo Boss Jopeta, quần Tefite cùng áo lụa cổ buộc nơ Hugo Boss. Tổng thể vẫn là phong cách đặc trưng của Letizia: Thanh lịch, hiện đại, gọn gàng nhưng không quá kiểu cách.

Dẫu vậy, gam hồng san hô khá kén người mặc này cũng khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng tổng thể có phần sến sẩm, thậm chí hơi "quá tay". Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến lại cho rằng những gam màu tươi rói như thế vốn không dễ chinh phục: Không phải ai cũng đủ tinh tế để mặc màu nổi mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Và Vương hậu Letizia rõ ràng là một trong số ít người làm được điều đó.





Điểm thú vị là Letizia không cần diện những bộ váy dạ hội cầu kỳ hay trang sức lấp lánh để tạo cảm giác nổi bật. Trong những chuyến công tác liên quan đến giáo dục, y tế hay các vấn đề xã hội, bà thường ưu tiên những bộ trang phục có tính ứng dụng cao, phù hợp với không khí sự kiện. Lần này cũng vậy, hình ảnh Vương hậu xuất hiện giữa môi trường trường học tạo cảm giác khá gần gũi, thay vì một màn xuất hiện quá “Hoàng gia”.

Trong chuyến thăm, Letizia còn ghé phòng thí nghiệm Chẩn đoán tế bào học và Giải phẫu bệnh thuộc ngành Y tế của trường, sau đó tới lớp học ngành Hành chính và Quản lý kinh doanh, nơi học sinh giới thiệu dự án quản lý hành chính “Simula”. Trí tuệ nhân tạo và đào tạo công nghệ cũng là những nội dung được Vương hậu tìm hiểu trong chuyến đi.

Có thể nói, tháng 9 của Letizia đang khá “đúng chất Vương hậu bận rộn”: Từ trường học, đào tạo nghề cho tới các hoạt động về nghiên cứu ung thư và giáo dục. Còn với người hâm mộ thời trang Hoàng gia, mỗi lần bà xuất hiện lại thêm một dịp để soi xem Vương hậu Letizia hôm nay chọn món đồ nào, phối ra sao và liệu có món cũ nào được “tái xuất” hay không.

*Theo New My Royals, Europa Press và El País