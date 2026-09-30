Ngày 29/9, Thân vương William và Vương phi Kate đã tạo nên một bất ngờ đặc biệt dành cho Sir Kevin Sinfield khi xuất hiện tại DIY Kitchens Stadium, sân nhà của Wakefield Trinity, vào cuối ngày thứ ba trong thử thách 7 in 7: The Grand Finale. Đây là thử thách chạy siêu marathon kéo dài 7 ngày nhằm gây quỹ và nâng cao nhận thức cho cộng đồng những người mắc bệnh thần kinh vận động (MND).

Điều khiến cuộc gặp càng xúc động là William và Kate không xuất hiện một mình. Hai người cùng chờ đón Sinfield với Macy, Maya và Jackson, ba người con của cố cầu thủ Rob Burrow, người bạn thân và đồng đội cũ của Sinfield tại Leeds Rhinos. Burrow qua đời vì MND vào tháng 6/2024, khi mới 41 tuổi.

Sinfield đã dành nhiều năm thực hiện những thử thách thể lực khắc nghiệt để gây quỹ cho cộng đồng MND, đồng thời tiếp tục câu chuyện mà Burrow để lại. Theo MND Association, trước thử thách năm nay, những hoạt động gây quỹ của Sinfield và đội ngũ đã đi qua hơn 1.000 dặm và hơn 70 thành phố, thị trấn.

Thử thách cuối cùng mang số 7 đặc biệt

7 in 7: The Grand Finale là thử thách thứ bảy và cũng được xác định là thử thách cuối cùng trong chuỗi hoạt động thường niên của Sinfield. Anh bắt đầu hành trình vào ngày 27/9 tại Hull và dự kiến hoàn thành 7 ultramarathon trong 7 ngày, đi qua sân nhà của 12 CLB thuộc hệ thống Super League trước khi kết thúc tại Old Trafford vào ngày 3/10.

Con số 7 cũng mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là số áo mà Rob Burrow từng mặc trong những năm tháng thi đấu cho Leeds Rhinos. Trong hành trình năm nay, mỗi ngày của Sinfield được chia thành những chặng 7 km, và các sự kiện Extra Mile tiếp tục tạo cơ hội cho những người bị ảnh hưởng bởi MND đồng hành cùng ông trên một phần đường chạy.

Tại điểm kết thúc ngày thứ ba, sự xuất hiện của William và Kate vì thế không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp với một vận động viên đang thực hiện thử thách thể lực. Nó còn nối tiếp mối quan hệ mà gia đình Hoàng gia đã duy trì với câu chuyện của Rob Burrow và cộng đồng MND.

William và Kate cũng đến Leeds Rhinos để tiếp nối di sản của Rob Burrow

Trước khi xuất hiện tại Wakefield để gặp Sinfield, William và Kate đã tới AMT Headingley Stadium, sân nhà của Leeds Rhinos, để tìm hiểu cách CLB và Leeds Rhinos Foundation sử dụng thể thao nhằm hỗ trợ cộng đồng. Tại đây, hai người nghe về lịch sử CLB, di sản của Rob Burrow và những chương trình liên quan đến sức khỏe, giáo dục, hòa nhập và phúc lợi.

William và Kate cũng gặp Jamie Jones Buchanan, CEO Leeds Rhinos và là người bạn lâu năm của Burrow, cùng cựu đội trưởng Danny McGuire. Kate, với vai trò patron của Rugby Football League, còn tham gia chúc các cầu thủ chuẩn bị dự Rugby League World Cup vào tháng tới.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động lần này, William và Kate tiếp tục gặp những người đang trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi MND. Một trong số đó là Illa Quayle, 10 tuổi, cô bé trước đó vừa có dịp gặp Vương nữ Anne trong ngày thứ hai của thử thách.

Với Kevin Sinfield, hành trình 7 ngày năm nay không chỉ là một cuộc chạy đường dài. Đó là lời tri ân dành cho người bạn, người đồng đội đã mất và cũng là cách ông tiếp tục đưa câu chuyện về MND đến với công chúng. Sự xuất hiện bất ngờ của William và Kate ở cuối chặng chạy vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày thứ ba.

*Theo Leeds Rhinos, MND Association, The Times.