Cặp diễn viên phim giờ vàng lộ hint hẹn hò trên sóng trực tiếp, đồng nghiệp công khai đẩy thuyền

Vào ngày 21/12, sự xuất hiện chung của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn cư dân mạng. Ngay từ khoảnh khắc bước lên thảm đỏ cho đến khi tiến vào khu vực sân khấu, cả hai luôn sánh bước bên nhau, gần như không rời nửa bước. Những cử chỉ quan tâm tự nhiên, ánh mắt trao nhau đầy thân thiết khiến dân tình không khỏi “đứng ngồi không yên”.

Đáng chú ý, khi lên sân khấu nhận giải, Tống Tổ Nhi còn công khai “đẩy thuyền” cặp đôi. Nữ diễn viên chủ động đổi vị trí đứng để Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa có thể đứng cạnh nhau, hành động tưởng chừng nhỏ nhưng đủ khiến khán giả phía dưới reo hò thích thú.

Không phải ngẫu nhiên mà Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa được gọi là couple màn ảnh được yêu thích nhất hiện nay tại Trung Quốc. Sau thành công bất ngờ của bộ phim Cửu Trọng Tử - bộ phim từng gây bão khi phát sóng khung giờ vàng trên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang - cả hai liên tục dính như sam trong các sự kiện lớn nhỏ. Từ hậu trường, show giải trí cho đến các buổi quảng bá, cặp đôi luôn có những tương tác thân mật, ngọt ngào, khiến nghi vấn “phim giả tình thật” ngày càng lan rộng.

Thậm chí, Lý Mẫn Hạo - sao nhí thuộc đoàn phim còn khiến mạng xã hội dậy sóng khi bất ngờ tiết lộ cặp đôi Chiêu Chiêu – Mặc Mặc là thật. Khi có khán giả nghi ngờ và hỏi lại, cậu bé hồn nhiên đáp: “Trẻ con không biết nói dối”. Lý Mẫn Hạo chia sẻ thêm rằng trong quá trình quay phim, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa không quá thân thiết, nhưng từ khi phim lên sóng, mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi rõ rệt. Từ chi tiết này, nhiều netizen suy đoán cặp sao chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau trong những tháng cuối năm 2024. Dù tin đồn hẹn hò lan truyền rầm rộ, cả hai vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Sau khi Cửu Trọng Tử gây sốt, loạt tương tác hậu trường của cặp đôi tiếp tục bị “đào lại”. Trên phim trường, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa được nhận xét là vô cùng ăn ý. Nam diễn viên có ít kinh nghiệm diễn xuất hơn, thậm chí chưa quen với các cảnh hôn, đã được đàn chị tận tình hướng dẫn. Ngược lại, Lý Quân Nhuệ cũng luôn dành cho Mạnh Tử Nghĩa sự quan tâm chu đáo, từ những hành động nhỏ nhất.

Ở hậu trường, cả hai thường xuyên trò chuyện, trêu đùa nhau thoải mái. Trong các buổi quảng bá phim, họ sẵn sàng diễn lại cảnh thân mật hoặc đáp ứng yêu cầu của khán giả. Đặc biệt, trong một show giải trí, Mạnh Tử Nghĩa bất ngờ thổ lộ: “Chị thích em”, khiến Lý Quân Nhuệ ngượng ngùng đến mức đỏ bừng cả tai – khoảnh khắc khiến fan “quắn quéo” không thôi.

Tháng 11/2024, Lý Quân Nhuệ từng bị bắt gặp đi chung xe với Mạnh Tử Nghĩa khi tham gia ghi hình chương trình Hi6. Gần đây, cả hai tiếp tục cùng xuất hiện trong Keep Running. Suốt quá trình ghi hình, Lý Quân Nhuệ liên tục thể hiện sự ga lăng: từ việc nhường chỗ khi ghế của Mạnh Tử Nghĩa không điều chỉnh được, đưa túi sưởi, nhặt khăn giúp cô, cho đến những ánh nhìn dịu dàng không giấu được. Trong show, cặp đôi gần như luôn sánh bước bên nhau, nam diễn viên thường bật cười trước sự đáng yêu của đàn chị.

Xét về ngoại hình, cặp đôi Cửu Trọng Tử cũng được đánh giá là “xứng đôi vừa lứa”. Mạnh Tử Nghĩa sở hữu vóc dáng thanh mảnh, cao 1m70, trong khi Lý Quân Nhuệ cao 1m82, thân hình cân đối, săn chắc nhờ chơi thể thao lâu năm. Đáng nói hơn, trong một chương trình không có Lý Quân Nhuệ tham gia, khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng, Mạnh Tử Nghĩa từng chia sẻ: “Cao hơn em khoảng 12 cm, hài hước và hay cười” - những tiêu chí gần như trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh của Lý Quân Nhuệ.

Giữa loạt “hint” dày đặc từ màn ảnh đến đời thực, không khó hiểu khi Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa trở thành cặp đôi được khán giả cả nước mong chờ nhất sẽ sớm công khai chuyện tình cảm. Phim đã hết, nhưng câu chuyện giữa họ ngoài đời dường như vẫn còn rất dài.