Vướng 5 cáo buộc tấn công tình dục, 1 sao nam đình đám bị cảnh sát khám xét nhà và chặn lại tại sân bay

Page Six đưa tin vào ngày 25/3 (giờ Mỹ), cảnh sát đã bất ngờ ập vào khám xét biệt thự của rapper Diddy (Sean Combs) ở Holmby Hills, Los Angeles, Mỹ. Nhiều đặc vụ liên bang được trang bị vũ trang đã tiếp cận căn biệt thự bằng đường bộ và cả đường thủy, trong khi trực thăng bay lượn trên cao. 1 số người bị áp tải ra ngoài biệt thự trong tình trạng còng tay, trong đó có 2 người được cho là con trai của nam rapper là Justin Combs và King Combs.

Sau đó chỉ vài giờ, ông trùm nhạc rap được bắt gặp đang đi lại 1 mình bên ngoài Hải quan sân bay Miami-Opa Locka với vẻ mặt lo lắng. Theo các nguồn tin, Diddy bị cảnh sát chặn lại khi sắp lên chiếc máy bay riêng, chuẩn bị bay đi nước ngoài. Những người đi cùng rapper này cũng bị giữ lại và thẩm vấn. Nhân chứng cho biết Diddy không bị còng tay và chỉ đứng chờ những người khác trong nhóm. Tuy nhiên theo Page Six, 1 chiếc máy bay riêng khác của Diddy đã cất cánh đi quốc đảo Antigua từ đầu ngày 25/3, chưa rõ ai ở trên chuyến bay này.

Cận cảnh cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát và đặc vụ liên bang vào biệt thự của rapper Diddy

Lực lượng được trang bị vũ trang, tiếp cận biệt thự bằng đường bộ, đường thủy và đường không

Nhiều người bị còng tay áp giải ra ngoài biệt thự...

... trong đó có 2 người được cho là con trai của Diddy

Có thông tin Diddy bị chặn lại ở sân bay trước khi lên máy bay riêng bay ra nước ngoài

Cuộc đột kích diễn ra bất ngờ vì các đặc vụ muốn tịch thu điện thoại, máy tính của ông trùm nhạc rap trước 1 chuyến ra nước ngoài. Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục khám xét những căn nhà khác của Diddy ở New York và Chicago. Các cuộc đột kích này đều dựa trên lệnh của quận Nam New York, được Lực lượng Đặc nhiệm điều tra buôn người của Bộ An ninh nội địa thực thi.

Cuộc đột kích diễn ra trong bối cảnh Diddy bị cáo buộc tấn công tình dục và buôn bán tình dục. Năm ngoái, bạn gái cũ Cassie đã kiện Diddy lạm dụng tình dục cô trong thời gian dài họ hẹn hò, từ 2005-2018. Ông trùm nhạc rap đã phủ nhận, tố ngược Cassie dàn cảnh moi tiền. Sau đó họ đã hòa giải, đạt được thỏa thuận riêng và rút đơn kiện tại tòa án. Tuy nhiên sau đó, có thêm ít nhất 4 vụ kiện cáo buộc Diddy cưỡng bức, tấn công tình dục. Đáng chú ý, 1 trong những người khởi kiện là cựu nhân viên nam của Diddy.

Rapper đình đám bị bạn gái cũ và 4 người khác đệ đơn kiện cáo buộc tấn công tình dục, buôn bán tình dục

Hiện tại, đại diện của rapper đình đám vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Diddy sinh năm 1969, có tên thật là Sean Combs cùng nhiều nghệ danh khác như Puff Daddy, P. Diddy. Diddy là rapper, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, giám đốc thu âm quyền lực hàng đầu làng nhạc rap. Trong suốt sự nghiệp, nam rapper này đã giành được 3 giải Grammy, 2 giải Video âm nhạc của năm tại MTV và là nhà sản xuất chương trình Making The Band của đài truyền hình này.

Diddy thành lập hãng thu âm riêng vào năm 1993 và lăng xê hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher... Năm 1998, nam rapper thành lập hãng bán lẻ quần áo Sean John. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Diddy lên đến 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng) vào năm 2022.

Diddy được mệnh danh là "ông trùm nhạc rap"

Nguồn: Page Six, NY Times