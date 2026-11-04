Vũng Thùng là ở đâu? Câu hỏi làm khó cả 4 "siêu nhân" Chung kết Olympia 2017

Gần 10 năm trôi qua, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 vẫn được nhiều khán giả gọi là "trận chiến của 4 vị thần". Phan Đăng Nhật Minh, Hà Việt Hoàng, Phạm Huy Hoàng và Phạm Thọ Quốc Long - 4 thí sinh của trận chiến được coi là "hay nhất lịch sử ấy" đều là những nhà leo núi cực kỳ xuất sắc, mỗi người mang một thế mạnh riêng. Thế nhưng ngay cả với dàn thí sinh "khủng" như vậy, trận đấu năm 2017 vẫn có những câu hỏi khiến cả 4 cùng phải bó tay.

Một trong số đó xuất hiện ngay ở câu hỏi đầu tiên của phần thi Vượt chướng ngại vật. Theo đó, mở màn phần thi, Phan Đăng Nhật Minh đã chọn hàng ngang số 3, là một từ gồm 6 chữ cái. Câu hỏi được đưa ra là "Vũng Thùng là tên dân gian của một vịnh biển thuộc tỉnh/thành nào?".

Câu hỏi về Vũng Thùng khiến cả 4 nhà leo núi Chung kết Olympia năm thứ 17 cùng trả lời sai (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Minh, Việt Hoàng và Huy Hoàng cùng đưa ra đáp án Phú Yên. Quốc Long thì chọn Nghệ An. Tuy nhiên, cả hai đáp án đều không chính xác.

Cho những ai chưa biết, đáp án đúng thực tế phải là Đà Nẵng. Vũng Thùng là cách người xưa gọi vùng vịnh nơi sông Hàn và nhiều dòng sông khác đổ ra biển, tức vịnh Đà Nẵng ngày nay. Với những ai quen gọi nơi này bằng cái tên hiện đại, Vũng Thùng nghe khá xa lạ, nên việc cả 4 thí sinh cùng "lạc" sang những vùng biển khác cũng không quá khó hiểu.

Các thí sinh đưa ra đáp án là Phú Yên, Nghệ An, tuy nhiên, đáp án đúng phải là Đà Nẵng (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng nói là dù cả 4 thí sinh đều không giải được hàng ngang đầu tiên, phần thi Vượt chướng ngại vật năm ấy lại kết thúc rất nhanh. Sang hàng ngang tiếp theo, chương trình hỏi Hà Nội có bao nhiêu mùa hoa theo tên một bài hát. Cả 4 nhà leo núi đều trả lời đúng là 12, mở ra thêm một góc hình ảnh của chướng ngại vật.

Chỉ với chừng ấy gợi ý, Nhật Minh quyết định bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Đáp án nam sinh đưa ra là APEC và đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Pha xử lý liều lĩnh giúp "cậu bé Google" từ vị trí cuối cùng sau phần Khởi động vươn lên dẫn đầu với 140 điểm, đặt nền móng cho chức vô địch sau đó.

Nhìn lại, câu hỏi về Vũng Thùng hóa ra lại là một mảnh ghép quan trọng của chướng ngại vật. Bởi đáp án Đà Nẵng chính là nơi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam năm đó.

Nhật Minh tìm ra từ khóa APEC chỉ sau 2 hàng ngang, dù cả 4 thí sinh đều không giải được hàng ngang đầu tiên (Ảnh chụp màn hình)

APEC là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ 21 nền kinh tế thành viên. Năm 2017, Việt Nam lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ nhà, sau lần đầu tiên vào năm 2006. Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11/2017, với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Thời điểm trận Chung kết Olympia diễn ra ngày 27/8, cả nước đang trong không khí chuẩn bị cho sự kiện này và từ khóa APEC cũng vì thế mang đậm hơi thở thời sự.

Có lẽ nếu một thí sinh trả lời đúng Đà Nẵng ngay từ đầu, chướng ngại vật đã được giải sớm hơn nữa. Nhưng chính việc cả 4 "vị thần" cùng vấp ở câu hỏi đầu tiên lại khiến màn bấm chuông của Nhật Minh trở nên ấn tượng hơn. "Cậu bé Google" không có trong tay mảnh ghép rõ ràng nhất, vẫn đủ nhanh nhạy để nối những gợi ý còn lại thành đáp án. Để rồi cuối cùng, Nhật Minh tiến bước băng băng, thành công trở thành Quán quân Olympia năm đó.