Gần 10 năm trôi qua, trận Chung kết Olympia này vẫn được gọi là "trận chiến của 4 vị thần"

Sau khi Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại, không ít khán giả đã tìm xem lại những trận Chung kết của các mùa trước. Trong số đó, trận Chung kết năm thứ 17 diễn ra ngày 27/8/2017 bất ngờ được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội. Phần bình luận tràn ngập những lời khen như: "Có lẽ đây là trận Chung kết Olympia hay nhất trong lịch sử", "Trận chiến của 4 vị thần", "Xé 4 bạn này ra 4 mùa khác nhau chắc là có 4 Quán quân luôn"...

Lý do khiến trận đấu năm ấy được yêu thích đến vậy nằm ở dàn thí sinh. Cả 4 nhà leo núi đều là những gương mặt cực kỳ mạnh, mỗi người mang một thế mạnh riêng, và sau này đều tiếp tục để lại dấu ấn ở những sân chơi khác.

4 thí sinh góp mặt trong Chung kết Olympia năm thứ 17 - trận đấu được xem là "hay nhất lịch sử"

Bốn nhà leo núi, bốn "quái vật" kiến thức

Cái tên được chú ý nhất trong dàn thí sinh Chung kết năm đó là Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị). Trước khi đến với Olympia, Phan Đăng Nhật Minh đã nổi tiếng cả nước với biệt danh "cậu bé Google" sau khi vô địch Chinh Phục năm 2014. Bước vào Chung kết, anh mang theo 3 kỷ lục gồm điểm thi tuần cao nhất năm thứ 17 (400 điểm), điểm Khởi động cao nhất tính đến thời điểm đó (110 điểm) và điểm số cao nhất lịch sử chương trình (460 điểm).

"Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh

Đối thủ đầu tiên của Nhật Minh là Hà Việt Hoàng, học sinh đầu tiên của THPT Sóc Sơn (Hà Nội) lọt vào Chung kết. Chàng trai có biệt danh "Kitty" thắng liền cả ba vòng tuần, tháng, quý và nổi tiếng với tốc độ bấm chuông trả lời trước cả khi MC đọc hết câu hỏi. Vài năm sau, Việt Hoàng tiếp tục gây chú ý tại Siêu trí tuệ Việt Nam và được khán giả gọi là "Bách khoa toàn thư".

"Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng

Phạm Huy Hoàng của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lại là thí sinh có điểm thi quý cao nhất trong 4 người với 330 điểm. Huy Hoàng từng ba lần tìm ra chướng ngại vật và luôn đạt trên 100 điểm ở phần Tăng tốc. Cũng giống Việt Hoàng, anh sau này góp mặt tại Siêu trí tuệ Việt Nam. Đây chính là lý do nhiều netizen gọi vui trận Chung kết năm ấy là cuộc đối đầu giữa "cậu bé Google và 2 siêu trí tuệ".

"Siêu trí tuệ" Phạm Huy Hoàng

Người còn lại là Phạm Thọ Quốc Long, học sinh chuyên Toán THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận cũ). Quốc Long được mệnh danh là nam sinh lội ngược dòng tốt nhất Olympia năm thứ 17. Anh cũng từng khiến khán giả xúc động khi chia sẻ ước mơ được đưa bố mẹ lên truyền hình.

"Pikalong" Phạm Thọ Quốc Long

Bốn nhà leo núi của Chung kết Olympia năm thứ 17 được netizen ví như "4 vị thần" (Ảnh: VTV)

Kịch tính "tràn màn hình" đến phút cuối cùng

Trận đấu diễn ra đúng như kỳ vọng của khán giả với sự kịch tính "tràn màn hình" từ đầu đến cuối. Ngay ở phần Khởi động, Nhật Minh bất ngờ mất bình tĩnh và chỉ giành 70 điểm, tạm xếp cuối cùng. Trong khi đó, Hà Việt Hoàng trả lời đúng 10/12 câu và dẫn đầu với 100 điểm.

Bước ngoặt đến ở phần Vượt chướng ngại vật. Chỉ sau 2 hàng ngang được lật mở, Nhật Minh liều lĩnh bấm chuông và trả lời chính xác từ khóa APEC, vươn lên dẫn đầu với 140 điểm. Sau phần Tăng tốc, anh tiếp tục giữ ngôi đầu với 210 điểm, nhưng Việt Hoàng bám rất sát với 190 điểm.

Phần Về đích càng nóng hơn bao giờ hết. Phạm Huy Hoàng giành được 30 điểm từ gói câu hỏi của Quốc Long để bứt lên. Nhật Minh chọn gói 60 điểm, trả lời đúng cả ba câu, rồi tiếp tục giành thêm 30 điểm từ phần thi của Huy Hoàng. Chung cuộc, "cậu bé Google" đăng quang với 300 điểm. Phạm Huy Hoàng có 240 điểm, Hà Việt Hoàng 235 điểm và Phạm Thọ Quốc Long 80 điểm. Đáng chú ý, khoảng cách giữa Huy Hoàng và Việt Hoàng chỉ vỏn vẹn 5 điểm.

Cả 4 thí sinh đã mang đến một trận Chung kết ngang tài ngang sức đầy kịch tính

Kết quả chung cuộc, Phan Đăng Nhật Minh lội ngược dòng từ vị trí cuối cùng để trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 17

Xem lại trận đấu sau gần một thập kỷ, nhiều khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối khi cả 4 gương mặt xuất sắc lại hội tụ trong cùng một mùa. "Mình cũng thấy năm này hay nhất, bạn nào cũng rất xuất sắc, nhất là Nhật Minh", một tài khoản bình luận. Người khác thì cho rằng nếu tách riêng, ba thí sinh còn lại cũng hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch.

Tất nhiên, mỗi mùa Olympia đều có những trận Chung kết đáng nhớ và những nhà leo núi xuất sắc theo cách riêng. Nhưng việc trận đấu năm 2017 vẫn được khán giả nhắc lại sau gần 10 năm cho thấy đây thực sự là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử 26 mùa của chương trình.