Vùng đất duy nhất cho phép du khách thoải mái nhặt kim cương: Có người 80 lần tìm thấy báu vật

Vùng đất khách du lịch được nhặt kim cương thoải mái



Theo AP, năm 1906, John Wesley Huddleston đào được hai viên đá kỳ lạ trên cánh đồng củ cải của ông ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ. Ông cảm thấy chúng rất đặc biệt nên đã đặt thử 2 viên đá này dưới dụng cụ nghiền để thử độ cứng. 2 viên đá này rất cứng. Vì thế, John quyết định đem chúng đi thẩm định. Nào ngờ, việc tìm thấy 2 viên đá lạ đã thay đổi tất cả.

Hóa ra, hai viên đá mà John tìm thấy là kim cương. Thông tin được tiết kệ đã dấy lên "cơn sốt" đi tìm loại đá quý này trở nên cao điểm. Tuy nhiên, John không quan tâm đến việc khai thác kim cương, do vậy, ông đã bán đất cho nhóm đầu tư với giá 36.000 USD.

Hiện nay, chính quyền bang Arkansas biến vùng đất này thành địa điểm cho du khách tới thoải mái nhặt kim cương. (Ảnh: AP)

Việc khai thác không suôn sẻ, vùng đất này được đổi tên thành "Crater of Diamonds" và được mở công khai cho du khách vào tìm kiếm kim cương. Chính quyền bang Arkansas đã mua lại mảnh đất vào năm 1972 và biến nó thành công viên.

Theo nhiều tư liệu cũ của Mỹ, thời điểm đó, vùng đất này có thêm một số điểm du lịch tư nhân được mở ra nhưng địa điểm nhặt kim cương thuộc về chính phủ quản lý.

Chính quyền bang đã san phẳng một khu vực rộng hơn 15ha để công chúng tới nhặt kim cương. Có thể nói, Crater of Diamonds là nơi duy nhất trên thế giới mở cửa tự do cho du khách. Khi đến khám phá và muốn nhặt kim cương tại đây, du khách sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tìm kim cương. Ở đây mọi người có thể lưu trú dài ngày, xung quanh có suối mát, các cửa tiệm bán đủ loại hàng. Ngoài ra còn có khu cắm trại rộng lớn sát bên sông Missouri.

Người dân được phép tự mang dụng cụ đào kim cương tới công viên, ngoại trừ dụng cụ sử dụng pin hoặc chạy bằng motor. Nếu tìm thấy kim cương, họ có thể giữ lại nó cho riêng mình.

Khi đến khám phá và muốn nhặt kim cương tại đây, du khách sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tìm loại đá quý này. (Ảnh: AP)

Thứ duy nhất phải trả là vé vào cửa, giá là 5 USD đối với trẻ em (từ 6 đến 12 tuổi) và 8 USD đối với người lớn. Nếu không mang theo công cụ tìm kiếm, đãi kim cương, mọi người cũng có thể thuê tại đây.

Amusing Planet cho hay, kể từ năm 1906, hơn 75.000 viên kim cương đã được tìm thấy tại đây. Mỗi năm, du khách tìm thấy trung bình hơn 600 viên kim cương các loại với nhiều màu sắc khác nhau.

Theo các nhà nghiên cứu, Crater of Diamonds trước đây từng là một miệng núi lửa với diện tích khoảng 368ha. Khu vực danh cho du khách săn tìm kim cương rộng 15,2ha. Sau khi phân tích và xác định niên đại, những viên kim cương ở Crater of Diamonds được hình thành từ cách đây 3 tỷ năm. Trước đây chúng nó nằm sâu trong lớp vỏ Trái đất. Khoảng 100 triệu năm trước, do những cột magma núi lửa phun trào đã đưa chúng ra bên ngoài lớp vỏ này. Ngoài những viên kim cương, trên mặt đất ở Crater of Diamonds còn có lẫn một số loại đá quý khác như mã não, ngọc thạch, thạch anh…

Mỗi năm, du khách tìm thấy trung bình hơn 600 viên kim cương các loại với nhiều màu sắc khác nhau ở vùng đất này. (Ảnh: AP)

Cũng theo nhận định của các chuyên gia, đa số các viên kim cương ở đây đều có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, một số du khách may mắn đã tìm thấy những viên có kích thước lớn, ước tính trị giá lên tới hàng nghìn USD.

Những du khách may mắn

Hồi đầu tháng 1 năm 2024, một du khách người Pháp tên là tên Julien Navas đã tìm thấy viên kim cương nặng tới 7,46 carat khi đang đào bới tại Crater of Diamonds. Đây là một viên kim cương màu nâu có hình tròn giống viên bi. Đại diện của nơi này cho biết, viên kim cương mà Julien Navas tìm thấy là viên lớn nhất kể từ năm 2020 và lớn thứ 8 trong lịch sử thành lập địa điểm này.

Viên kim cương lớn nhất từng được khai quật ở đây có tên là Uncle Sam nặng tới 40,23 carat.

Hồi tháng 9/2023, một bé gái 7 tuổi tìm thấy viên kim cương nâu 2,95 carat vào đúng ngày sinh nhật.

Du khách người Pháp tên là tên Julien Navas đã tìm thấy viên kim cương nặng tới 7,46 carat khi đang đào bới tại Crater of Diamonds. (Ảnh: AP)

Ngày 4/10/2021, tờ Indepedent đã đưa tin sau khi dạo chơi ở công viên tầm 1 tiếng, bà Noreen và ông Michael Wredberg đã may mắn nhặt được viên kim cương vàng với trọng lượng 4,38 carat.

Vào tháng 9/2020, anh Kevin Kinard bất ngờ đào được viên kim cương 9,07 carat tại công viên này.

Vào tháng 3/2017, cậu bé 14 tuổi người Mỹ vô tình trở thành chủ nhân viên kim cương lớn tới 7.44 carat.

Ông Scott Kreykes, ở Dierks, Arkansas đã đạt được một cột mốc quan trọng khi 80 lần tìm thấy kim cương ở nơi này. (Ảnh: Arkansas State Park)

Tháng 2/2015, một viên kim cương vàng nặng 2,01 carat đã thuộc về Dean Filppula; tháng 4/2015, một thanh niên tên là Susie Clark tìm được viên kim cương trắng hình giọt nước nặng 3,69 carat và đặt tên là Hallelujah Diamond. Sau đó, tháng 6/2015, Bobbie Oskarson trở thành chủ nhân của viên kim cương nặng 8,52 carat; tháng 10/2016, Dan Frederick và con gái Lauren phát hiện viên kim cương nặng 2,03 carat sau chưa đầy một tiếng vào Crater of Diamonds.

Đặc biệt, Crater of Diamonds ghi nhận nhiều du khách thường xuyên ghé tới đây để tìm kiếm kim cương. Trong đó, một người đàn ông tên là Scott Kreykes, ở Dierks, Arkansas đã đạt được một cột mốc quan trọng khi 80 lần tìm thấy kim cương ở nơi này.

*Nguồn: AP, Indepedent, Amusing Planet