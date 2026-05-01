"Vui thì đi, cãi nhau thì về": Chuyến phượt hơn 2000km của cô vợ khẳng định "đi chơi thành công là nhờ chồng"

Trong từ điển của nhiều gia đình có con nhỏ, "phượt" thường là một từ khóa gây e dè bởi những nỗi lo về sức khỏe, bỉm sữa hay sự quấy khóc. Thế nhưng, với Quỳnh Nga và Nguyễn Mạnh, chuyến hành trình 9 ngày 9 đêm từ Bắc Ninh chạm đến đất Quảng Nam với con số 2198km lại là một bản nhạc đầy cảm hứng, được viết nên bởi tinh thần: "Vui thì đi, cãi nhau thì về".

Triết lý "3 không" và slogan quyết định sự sống còn của chuyến đi

Không giống như những chuyến du lịch nghỉ dưỡng truyền thống "đến thẳng đích", hành trình của nhà Nga - Mạnh được vận hành bởi công thức "3 không" đầy táo bạo: Không kế hoạch chi tiết (chuẩn bị đồ chỉ đúng 1 tiếng trước khi xuất phát), không kiểm soát mọi thứ (thấy đẹp là dừng, khỏe thì đi), và không sắm sửa rườm rà (tối giản để tiện di chuyển).

Nghe có vẻ đầy tính "hên xui" nhưng thực chất chuyến đi được bảo chứng bởi một kỷ luật ngầm mang tên slogan gia đình: "Vui thì đi, cãi nhau thì về". Nga chia sẻ: "Mình nói điều này một cách thoải mái, thậm chí còn chế nhạc cho câu đấy để bé Bơ (gần 3 tuổi) cũng thuộc lòng. Khi mỗi thành viên đều ý thức được trách nhiệm và mục tiêu là 'vui', họ sẽ tự biết lắng nghe và cân đối cảm xúc hơn".

Nga cười khoe "thành tích": "Trộm vía, suốt hành trình, không ai đòi về, chỉ có tiếng con gái nhỏ tíu tít khoe với người lạ: 'Nhà con được đi du lịch vui đấy!' hay những cái ôm cổ mẹ thỏ thẻ: 'Mẹ ơi, Bơ vui lắm!'. Với mình, đó là khoảnh khắc mình biết chuyến đi này đã thực sự xứng đáng".

Khi bố là nhân vật được khen bằng... 4 năm cộng lại

Nếu hành trình này là một tác phẩm, thì Nguyễn Mạnh chính là người hậu cần tận tụy nhất để hai mẹ con được tỏa sáng. Anh một mình lái xe suốt chặng đường dài, từ chối để vợ đổi xế vì muốn cô dành thời gian chơi với con. Đến nơi nghỉ, khi hai mẹ con nghỉ ngơi, bố lại dọn dẹp, kiểm tra phòng ốc, rồi set máy ảnh sẵn sàng cho những khung hình gia đình.

Nga hóm hỉnh trêu chồng: "9 ngày này bố được khen bằng 4 năm cộng lại". Thế nhưng, sự chu đáo ấy không phải sự phục tùng, mà là biểu hiện cao nhất của sự thấu hiểu. Suốt hành trình, người đàn ông ấy chỉ đòi duy nhất một địa điểm là "ngắm máy bay bay". Cô chiêm nghiệm: "Hóa ra các ông bố cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần vợ con thích là được".

Nga cũng thú nhận, bí kíp để biến những rắc rối dọc đường thành niềm vui chính là tâm thế "take it easy". Thông thường, các mẹ thường áp lực vì phải bao quát mọi thứ theo kế hoạch, nhưng khi bạn nới lỏng sự kiểm soát, rắc rối lại hóa chuyện buồn cười. Ước mơ từ năm 20 tuổi của cô gái trẻ, sau 9 năm ròng rã, cuối cùng đã thành hình, không phải là đi một mình, mà là đi cùng gia đình nhỏ của chính mình.

Lãng mạn "0 đồng" và thông điệp cho những mẹ bỉm ngại xê dịch

Nhiều người quan niệm lãng mạn phải là nến, là hoa, là khoảnh khắc riêng tư của hai người. Nhưng với Nga và Mạnh, lãng mạn trong gia đình hiện đại mang một màu sắc thực tế hơn nhiều:

"Lãng mạn không cần đắt đỏ. Một trò chơi handmade tự làm, một trải nghiệm 0 đồng cùng nhau, hay đơn giản nhất là việc bố trông con cho mẹ nghỉ ngơi, hai mẹ con vẽ tranh tặng bố... miễn là dành thời gian cho nhau thì đó đều là lãng mạn cả".

Kết thúc hành trình 2198km với làn da "nhuộm nắng" và chiếc bụng no nê đặc sản vùng miền, Nga dành lời khuyên cho những cặp đôi còn đang lấn cấn chuyện mang con nhỏ đi phượt:

"Con nhanh lớn lắm, nên hãy sắp xếp thời gian tạo nhiều kỷ niệm với con. Chưa chắc mai này tụi nó đã nhớ gì, nhưng đó sẽ là kỷ niệm đẹp đi theo bố mẹ mãi về sau".

Chuyến đi ấy chẳng cần kem chống nắng (vì cô thú nhận đã quên mang theo), chẳng cần máy ảnh xịn (dù có mang mà chẳng dùng tới), chỉ cần một chiếc VETC nạp sẵn, một túi thuốc cơ bản và quan trọng nhất là một trái tim sẵn sàng kết nối. Để rồi khi về đến nhà, cả gia đình chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười ngất: "Nghiện đi kiểu này là dở quá rồi!".