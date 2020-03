Vừa xem xong camera tại nhà riêng, "búp bê" Thanh Thảo nhanh chóng nhận xét thế này về chồng: "Thả ra chắc cũng mất liền chứ chả đùa đâu"

Do đặc thù công việc, Thanh Thảo thường xuyên có những chuyến lưu diễn xa nhà. Mặc dù luôn cố gắng mang theo con gái đi cùng nhưng có những sô diễn cô đành phải để con lại ở nhà với bố. Mặc dù ông xã vô cùng yêu thương con gái nhưng Thanh Thảo cũng lo lắng vì sợ các ông bố không thành thạo trong việc chăm con. Nhưng có lẽ, sự đảm đang của ông xã đã khiến Thanh Thảo không còn phải lo lắng nhiều.

Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh chụp từ camera tại nhà riêng với cảm xúc vô cùng tự hào: "Người đàn ông của năm là đây. Tuy không còn thương mình nhiều từ khi có công chúa ra đời nhưng mà nhìn như vậy thấy cũng nên giữ. Thả ra chắc cũng mất liền chứ chả đùa đâu. Nên thôi ráng chịu đựng một chút.

Sáng nào trước khi đi làm, cũng tự tay nấu cháo và luộc 2 quả trứng, đút cho con ăn sáng xong rồi mới đi làm. Em được ăn ngon nên mặt tươi rói. Ăn sáng xong còn tập đọc chữ trên thảm và nhảy múa. Thế là một ngày mới thật vui vẻ bắt đầu! Have a nice day to everyone", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ xinh đẹp cũng chia sẻ rằng các thói quen ăn uống của con gái đều do một tay ông xã tập luyện.

Sau nhiều vất vả về chuyện tình cảm, cuối cùng Thanh Thảo cũng tìm được người đàn ông của cuộc đời mình và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.