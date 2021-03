Vừa xác nhận nên duyên cùng trai trẻ, Song Hye Kyo khoe luôn nhan sắc xuất thần

Mới đây, trên trang cá nhân, Song Hye Kyo đã tự mình "nhá hàng" clip quay cảnh hậu trường buổi quay và chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu trang sức danh tiếng do nữ diễn viên làm đại diện.

Trong đoạn video ghi lại cảnh hậu trường quay quảng cáo, Song Hye Kyo gây ấn tượng mạnh nhờ loạt thần thái cùng biểu cảm không thể xuất sắc hơn. Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi 39 nhưng nhan sắc cùng vẻ ngoài của Song Hye Kyo vẫn luôn tươi trẻ và rạng rỡ bất chấp thời gian.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc rực rỡ ở tuổi 39.

Nhan sắc của Song Hye Kyo chưa từng khiến công chúng thất vọng.

Gần 2 năm qua kể từ khi chính thức kết thúc cuộc hôn nhân với chồng cũ Song Joong Ki, Song Hye Kyo hầu như không nhận thêm bất cứ tác phẩm mới nào. Tuy nhiên, người đẹp vẫn được công chúng nhớ mặt khi thường xuyên xuất hiện trên các video quảng cáo hay trên bìa tạp chí.

Đây cũng là lý do giúp Song Hye Kyo luôn đứng vững trong các bảng xếp hạng về nhan sắc.

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo vẫn luôn nổi bật.

Điều này chứng minh độ nổi tiếng của Song Hye Kyo chưa bao giờ giảm sút. Mới đây, Song Hye Kyo đã xác nhận đóng chính phim truyền hình Now, We Are Breaking Up của đài SBS bên cạnh đàn em điển trai Jang Ki Yong - người kém nữ diễn viên 11 tuổi.