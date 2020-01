Vừa trốn về Canada, cái tên "Meghan Markle" đã biến thành từ lóng với ý nghĩa "qua cầu rút ván"

Trên internet ngày nay, hiện tượng sử dụng tên riêng để ám chỉ sự vật, sự việc hoặc tính từ đã không còn xa lạ.

Ít ai biết rằng, Meghan Markle, Nữ công tước xứ Sussex, phu nhân của Hoàng tử Harry đã trở thành từ lóng (slang) trên từ điển tiếng lóng Urban Dictionary* từ năm 2018.

Urban Dictionary là gì? Do sự phát triển của văn hóa - xã hội, những từ ngữ mới hoặc tiếng lóng cũng xuất hiện mỗi ngày. Urban Dictionary chính là từ điển chứa các thành ngữ, từ lóng nổi tiếng, giúp chúng ta cập nhật Về cơ bản, người dùng có thể đóng góp các từ/cụm từ mới lên Urban Dictionary (cách thức hoạt động tương tự Wiki). Website này bắt đầu hoạt động từ năm 1999, đến năm 2013 đã có tới 7 triệu định nghĩa về từ ngữ mới trên Urban Dictionary.

Vào thời điểm đó, có vẻ không nhiều người quan tâm đến từ lóng Meghan Markle, cho đến khi Hoàng tử Harry cùng Meghan tự ý từ bỏ vai trò trong Hoàng gia Anh rồi chạy sang Canada - người ta lại được dịp đào bới và mang từ ngữ này ra để châm biếm.

Từ lóng "Meghan Markle" có ý nghĩa gì?

Từ lóng "Meghan Markle" được người dùng Haley71 đề xuất vào cuối năm 2018

Theo định nghĩa mà người dùng Urban Dictionary Haley71 đề xuất, "Meghan Markle" nghĩa là:

"Động từ chỉ việc làm lơ, cắt đứt liên lạc, ruồng rẫy người khác không thương tiếc khi họ không đem lại giá trị gì nữa..." - Hiểu đơn giản, Meghan Markle tương đương với câu tục ngữ "qua cầu rút ván" trong tiếng Việt.

Ví dụ:

- Do not Meghan Markle me when your movie comes out! (đừng có lơ anh khi phim của em ra mắt nhé)

- She did a Meghan Markle on her friends as soon as she became famous (con nhỏ đó qua cầu rút ván ngay sau khi trở nên nổi tiếng)

- Mary did a Meghan Markle on her poor husband as soon as she became famous (Mary lớ lờ lơ luôn người chồng tội nghiệp ngay sau khi cổ nổi tiếng)

Trên Urban Dictionary, "Meghan Markle" còn có ý nghĩa khác, châm biếm không kém:



"Meghan Markle": Từ một diễn viên hạng bét kiêm em gái xách va li trong chương trình Deal or No Deal - rồi nâng tầm xã hội thành Nữ công tước tự luyến.

Cô này nổi tiếng nhờ ruồng rẫy anh bạn trai đầu bếp để đến với Hoàng tử Harry, kẻ ít hơn cổ 3 tuổi và hồi đó đang tìm kiếm một cô vợ nổi tiếng. Trong khi hàng loạt sao như Lauren Pope, Ellie Goulding, Katy Cassidy, Jennifer Lawrence, Cara Delevingne và Margot Robbie đều bảo "Không, cảm ơn!" thì Harry bèn cưới luôn Meghan Markle..."

Meghan Markle từng là cô người mẫu xách vali trong gameshow Deal or No Deal

Vào ngày 8/1, vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle đã khiến truyền thông và dư luận chấn động khi tuyên bố sẽ từ bỏ vai trò là thành viên hoàng gia cao cấp, tập trung phát triển những dự án của riêng mình và tự chủ về tài chính. Cặp đôi sẽ phát triển hoạt động của mình sang Bắc Mỹ và nhiều nguồn tin khẳng định họ sẽ xây dựng tổ ấm mới tại Canada, nơi mà Meghan Markle từng gắn bó.

Tuyên bố đột ngột của cặp đôi đã khiến nhiều người bị sốc nặng. Chỉ 1 ngày sau khi họ tái xuất kết thúc kỳ nghỉ 6 tuần ở Canada, vợ chồng nhà Sussex đã nhanh chóng đưa ra quyết định chưa từng có trước đây trong gia đình hoàng gia. Và lý do khiến cặp đôi đưa ra thông báo này xuất phát từ nguyên do họ muốn có thu nhập cao hơn từ những công việc độc lập bên ngoài thay vì bị hạn chế như hiện nay.

"Meghan Markle" đấy! Thì sao nào?

Trước đây, với tư cách là thành viên cao cấp của hoàng gia, Harry và Meghan bị cấm kiếm thêm thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào. Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, cả hai đã lên kế hoạch tạo ra cho mình thương hiệu triệu đô. Trong vài tuần qua, nhà Sussex đã đăng ký thương hiệu hoàng gia Sussex của họ cho trên 100 mặt hàng, từ áo, sách, tạp chí, đến tài liệu giảng dạy và thậm chí cả đồ ngủ.