Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước đã bàn giao Lê Văn Thương (SN 1973, ngụ Cà Mau) cho Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 9/2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc bà Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ ở phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Lê Văn Thương

Quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, công an phát hiện nhiều dấu hiệu xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.

Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương (SN 1973, trú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, tạm trú cùng phòng trọ với vợ và con trai) đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ bà Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện.

Hiện trường sự việc

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê. Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.

Ban đầu, Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ, sau đó tạo hiện trường giả để che giấu.