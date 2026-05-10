Giây phút bước ra ngoài an toàn, 2 người phụ nữ đã không cầm được nước mắt, liên tục cảm ơn "ông trời" và các chiến sĩ PCCC…





Ngày 10/5, Công an phường Gò Vấp phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang điều tra vụ 7 người bị kẹt trong thang máy ở một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Trước đó, hơn 10h cùng ngày, một số khách hàng di chuyển trong thang máy tại cơ sở thẩm mỹ LG Clinic nằm ở đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp (TP.HCM). Tuy nhiên, cửa thang máy gặp sự cố không thể mở, họ cố hợp sức nhưng không thành.

Lúc này có 7 phụ nữ gồm nhân viên và khách hàng bị kẹt bên trong. Vụ việc mọi người được trình báo lực lượng công an. Công an cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 15, Phòng PC07 đã điều động lính cứu hộ đến hiện trường.

Sau 20 phút, toàn bộ người mắc kẹt được đưa ra ngoài. Do hoảng loạn, hai người đã bật khóc, cảm ơn "ông trời" và Cảnh sát PCCC đã giải cứu.