Vừa hòa mình với thiên nhiên vừa trải nghiệm tiện nghi cực xịn tại các khu glamping quanh hồ Trị An

Cách TP.HCM khoảng 2 tiếng di chuyển, hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên dòng sông Đồng Nai, thuộc tỉnh Đồng Nai. Với mặt hồ trong veo êm ả, nước xanh nắng vàng kèm những tán cây xanh ngắt, hồ Trị An là một địa điểm cắm trại vô cùng lý tưởng cho hội văn phòng bận rộn tranh thủ trốn phố thị ồn ào, đông đúc mà tìm về với thiên nhiên mát mẻ, trong lành để nghỉ ngơi, giải tỏa tâm trạng.

Glamping là một hình thức cắm trại cao cấp phù hợp cho những ai có nhu cầu gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn trải nghiệm lưu trú chất lượng, đầy đủ tiện nghi. Vì phía chủ dịch vụ cung cấp sẽ chu đáo chuẩn bị tất cả từ việc dựng lều, chuẩn bị đồ ăn, cung cấp các dịch vụ đạt chuẩn như khách sạn, có các lều cao cấp trang bị máy lạnh, ổ điện, wifi, WC... nên mô hình này rất phù hợp cho gia đình có con nhỏ hay người cao tuổi.

Lạc Glamping

Tọa lạc tại 1460/2, đường tỉnh 767, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Lạc Glamping là một trong những địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn tại hồ Trị An được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Nơi đây có khuôn viên rộng lớn với lối kiến trúc đơn giản mà tinh tế, trông sang trọng như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Lạc Glamping có bốn loại lều: lều 2 tầng, lều bên hồ, lều bãi cỏ và lều president. Giá dao động từ 1.400.000VNĐ - 1.600.000VNĐ/khách. Nếu thích ngắm hoàng hôn, bạn có thể chọn thuê lều view hồ vì mỗi lều view hồ đều có một ban công nhìn thẳng ra hồ Trị An cực chill, cho bạn tha hồ ngắm cảnh. Tất cả lều đều có mái che và được trang bị đầy đủ gối, nệm, chăn, kệ tủ, các thiết bị hiện đại như loa, wifi, ổ cắm điện... đảm bảo cho bạn một giấc ngủ đầy thoải mái.

Ảnh: LẠC Camping

Giá thuê lều đã bao gồm ăn tối BBQ và ăn sáng nên bạn có thể vui chơi thỏa thích mà không phải bận tâm chuẩn bị đồ ăn gì cả, hơn nữa Lạc sẽ gửi thực đơn cho bạn chọn trước khi đến. Tiệc nướng được chuẩn bị đầy đủ với các loại thịt bò, thịt ba chỉ... ăn kèm cùng khoai lang mật, bắp và các loại rau củ khác. Buổi tối, Lạc còn setup một khu vực riêng để xem phim, vào những ngày vắng khách, bạn còn có thể yêu cầu Lạc mở phim theo sở thích.

Ảnh: LẠC Camping

Các trò chơi tại Lạc Glamping khá đa dạng như bắn cung, câu cá ngoài bãi cạn, đạp xe, chèo SUP... cho bạn tha hồ giải trí. Một hoạt động nổi bật không thể không trải nghiệm khi đến đây là đi xe Jeep vào rừng. Để tham gia hoạt động này, bạn cần liên hệ đặt trước với Lạc một ngày. Một xe chở được 6 người, giá là 290.000 VNĐ/người/xe. Xe sẽ chở bạn đi vòng quanh hồ Trị An và sẽ dừng lại cho bạn chụp ảnh theo yêu cầu. Sau đó, xe sẽ chở bạn vào rừng, băng qua những cung đường đất đỏ với khung cảnh núi rừng rộng lớn, khí hậu mát mẻ, trong lành sẽ mang đến cho bạn cảm giác vô cùng “chill”.

Ảnh: LẠC Camping

Tropical EGlamping

Tropical EGlamping tọa lạc tại ấp Mít Nài, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai. Nhờ vào khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh, gió mát, cùng cơ sở vật chất tốt nên nơi này nhanh chóng trở thành cái tên nổi tiếng đối với những ai yêu thích cắm trại view hồ Trị An. Tropical EGlamping có 2 loại lều là lều view hồ và lều view vườn. Nếu thích tận hưởng cảm giác trong lành, thư thái mỗi sáng thức dậy, bạn có thể chọn lều view vườn. Ngược lại, nếu thích ngắm toàn cảnh hoàng hôn buông xuống hồ Trị An, bạn có thể chọn view hồ xanh mát.

Ảnh: Tropical EGlamping

Giá lều ở đây dao động trong khoảng từ 1.390.000VNĐ - 6.500.000VNĐ. Tất cả lều tại Tropical EGlamping đều có máy lạnh và đầy đủ các tiện nghi khác như: wifi, đèn ngủ, ổ cắm điện... giá lưu trú sẽ tính theo mỗi khách, đã bao gồm bữa tối BBQ, bữa sáng và miễn phí nước uống, trà, cà phê, mì gói.

Ảnh: Tropical EGlamping

Do được xây dựng giữa rừng cây xanh nên Tropical EGlamping vừa mát, lại vừa hoang sơ, thơ mộng. Nhờ vào thiết kế mỗi lều một khu, di chuyển qua lại bằng cầu thang nên không gian nơi đây vô cùng riêng tư. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, thích sự tĩnh lặng, thì đây là một địa điểm tuyệt vời rất đáng để bạn trải nghiệm.

Ảnh: Tropical EGlamping

Angel Village

Với vị trí địa lý thuận lợi khi nằm ngay bên hồ Trị An, lại được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, Angel Village là địa điểm lý tưởng để bạn và gia đình giải tỏa căng thẳng cuối tuần. Ở đây có rất nhiều gói dịch vụ khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu của tất cả khách hàng. Nếu bạn thích thiên nhiên, khám phá, có thể chọn ở lều, nếu bạn thích tiện nghi, thoải mái có thể chọn ở bungalow. Khuôn viên của cả hai khu đều được trồng rất nhiều cây cỏ, hoa lá nên vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Giá lưu trú tại đây dao động từ 300.000VNĐ - 2.300.000VNĐ và không phụ thu đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

Angel Village

Đến Angel Village, bạn có thể trải nghiệm đa dạng các dịch vụ giải trí hấp dẫn như chèo SUP, chèo thuyền Kayak, chèo thuyền phao chuối, câu cá, chạy moto nước, đốt lửa trại... Trên mỗi chiếc thuyền Kayak đều có hộc đựng cá, bạn có thể vừa chèo thuyền vừa bắt cá. Mỗi hoạt động sẽ có giá thành khác nhau, dao động từ 250.000VNĐ - 1.500.000VNĐ.

Angel Village

Ngoài các loại hình dịch vụ giải trí, vui chơi, Angel Village còn phục vụ cả dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là Angel Village sẽ phụ thu phí khách mang theo thức ăn của mình. Vì vậy tốt nhất khi đến đây bạn nên sử dụng dịch vụ ăn uống của khu cắm trại. Như vậy, bạn vừa được vui chơi thỏa thích, không phải tốn công chuẩn bị gì trước chuyến đi, vừa tiết kiệm thêm chi phí.