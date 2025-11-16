“Vua hài” bị tố thấy tiền sáng mắt, vong ân phụ nghĩa

Từng là những đối tác ăn ý của nhau nhưng "Vua hài kịch" Châu Tinh Trì và "bà trùm" Trần Lam (vợ Hướng Hoa Cường) đã tan vỡ quan hệ không mấy êm đẹp. Mẹ chồng Quách Bích Đình từng lên tiếng "phốt" Châu Tinh Trì đến cháy cả mặt, thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta".

Mới đây, khi livestream khen "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc là "diễn viên sống tình nghĩa, biết cảm ơn nhất trong showbiz", bà Trần Lam cũng không quên nhắc đến Châu Tinh Trì như một ví dụ trái ngược. Bởi lẽ, cả Cổ Thiên Lạc và Châu Tinh Trì đều từng được bà Trần Lam giúp đỡ lúc khó khăn nhưng lại có cách cư xử hoàn toàn khác bọt.

Bà Trần Lam khen Cổ Thiên Lạc (bên trái) nhưng cũng không quên "đá xoáy" Châu Tinh Trì (bên phải).

Bà Trần Lam cho biết: "Giờ tôi muốn mời Cổ Thiên Lạc quay phim thì chỉ cần một cú điện thoại là được. Hơn nữa, tôi trả bao nhiêu thì cậu ấy lấy bấy nhiêu, không hề đòi hỏi. Hiện tại trong showbiz làm gì còn diễn viên nào như thế nữa? Không giống như Châu Tinh Trì, hợp tác thì lúc nào vấn đề tiền nong cũng phải là đầu câu chuyện. Cả hai đều từng được công ty Vĩnh Thịnh nâng đỡ nhưng thái độ khác nhau như trời với đất. Châu Tinh Trì thường cò kè mặc cả từng chút một, thậm chí vì những tranh cãi về kinh tế mà sẵn sàng kiện công ty ra tòa".

Có lẽ vì vậy nên mẹ chồng Quách Bích Đình mới tố Châu Tinh Trì là kẻ keo kiệt, xấu tính, tham tiền và dùng những từ ngữ nặng nề như "tên khốn", "đạo đức giả", "thấy tiền sáng mắt" khi nói về ông.

Ngoài ra, bà Trần Lam còn tiết lộ thêm một vài mẩu chuyện cũ về "Chaplin phương Đông", khiến dân tình tha hồ hít hà drama: "Có lần Châu Tinh Trì cần dùng tiền gấp, phải vay tạm 10 triệu HKD (34 tỷ đồng) từ công ty tôi. Thế nhưng đến khi yêu cầu trả lại thì ông ta lại tìm mọi cách để đùn đẩy. Những việc này vợ chồng tôi đều nhớ rõ, chẳng qua trước kia nhớ đến tình cảm cũ nên không công khai thôi. Có những người thành danh xong thì quên luôn ai là người đã giúp mình đứng vững chân".

"Vua hài kịch" Cbiz bị tố tham tiền, vong ân phụ nghĩa.

Những năm qua, Châu Tinh Trì không ít lần bị Trần Lam chỉ trích nhưng ông chưa 1 lần lên tiếng phản bác, khiến cho netizen nửa tin nửa ngờ về con người thật của đạo diễn họ Châu. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng, Châu Tinh Trì và bà Trần Lam vốn là quan hệ hợp tác win – win. Mẹ chồng Quách Bích Đình đã nâng đỡ của Châu Tinh Trì nhưng cũng kiếm được bộn tiền nhờ ông. Đến khi Châu Tinh Trì rời khỏi công ty quản lý Vĩnh Thịnh, tự xây dựng đế chế phim ảnh riêng thì hai bên đã trở thành đối thủ cạnh tranh, khó mà lôi chuyện ơn nghĩa vào đây được.

Mặc dù còn nhiều tranh cãi xoay quanh mối quan hệ giữa gia đình họ Hướng và Châu Tinh Trì nhưng nhìn chung, hiện nay, "Vua hài" Cbiz vẫn đang có địa vị vững chắc trong showbiz, dùng tài năng hơn người để chinh phục khán giả cũng như giới chuyên môn. Những tác phẩm của ông chưa bao giờ lỗi thời và luôn được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Nguồn: 163