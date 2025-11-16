Cảnh sát Trung Quốc xác nhận thông tin về kết thúc bi thảm của Ngô Diệc Phàm là giả

(Ảnh: Xportsnews)

Tin đồn Ngô Diệc Phàm - cựu thành viên EXO - đã chết trong tù đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến cảnh sát phải đưa ra lời phủ nhận công khai bất thường và cảnh báo người dùng không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Hôm thứ Năm (theo giờ địa phương), truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin rằng những đồn đoán về cái chết được cho là của Ngô Diệc Phàm đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Những tin đồn này bắt đầu xuất hiện sau khi một người dùng trên Weibo - nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - đăng tải rằng anh ta là "bạn tù" của Ngô Diệc Phàm và nói rằng nam ca sĩ đình đám một thời này đã chết trong những tình huống đáng ngờ.

Người dùng này viết rằng các cai ngục đã "thầm thì một cách kỳ lạ vài ngày trước" và tuyên bố rằng Ngô Diệc Phàm đã "bị giết sau khi không đáp ứng được yêu cầu" của các thành viên băng đảng bên trong nhà tù. Các bài đăng này nhanh chóng lan truyền trực tuyến mặc dù thiếu bằng chứng.

Khi những đồn đoán ngày càng gia tăng, Cảnh sát tỉnh Giang Tô đã đăng một tuyên bố chính thức trên tài khoản Weibo của họ, vạch ra ranh giới rõ ràng cho những tin đồn. Cảnh sát đã dán nhãn các bài đăng là tin giả và kêu gọi người dùng không lan truyền "thông tin chưa được xác minh", đồng thời cho biết thêm rằng những người tiếp tục phát tán các thông tin sai sự thật có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý theo luật pháp Trung Quốc.

Cuộc tranh cãi nổ ra trong bối cảnh dư luận toàn cầu vẫn đang rất quan tâm đến sự sụp đổ của Ngô Diệc Phàm - nghệ sĩ giải trí từng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trên trường quốc tế trong ngành công nghiệp K-pop và C-pop. Ngô Diệc Phàm ra mắt vào năm 2012 với tư cách là thành viên của EXO. Anh rời nhóm vào năm 2014 sau khi đệ đơn kiện SM Entertainment để hủy bỏ hợp đồng độc quyền. Sau khi trở về Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm đã xây dựng sự nghiệp lẫy lừng với tư cách là ca sĩ, diễn viên và đại sứ thời trang, trở thành một trong những người nổi tiếng nhất đất nước.

Sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm sụp đổ vào năm 2021 khi anh bị buộc tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Năm 2023, một tòa án Bắc Kinh đã tuyên án 13 năm tù giam và ngôi sao một thời đã phải ngồi tù kể từ đó.