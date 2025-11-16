Hoàng Mập phải đánh đổi nhiều thứ, stress, mất bạn bè vì giảm 53 kg

Từ 150 kg, Hoàng Mập giảm 53 kg trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nam nghệ sĩ còn cho biết, anh mong muốn giảm khoảng 20 kg nữa, về mức cân nặng thời thanh xuân – 75 kg.

Điều đáng nói là, mặc dù giảm tới hơn 50 kg bằng cân nặng của một người bình thường nhưng Hoàng Mập lại không hề bị thừa da. Anh tâm sự: “Nhiều người phải dao kéo cắt da thừa nhưng tôi thì không cần. Da không bùng nhùng chỉ hơi sạm đen một chút. Nhưng tôi cũng 55 tuổi rồi, da sạm là bình thường”.

Hoàng Mập thời 150 kg. Anh mặc quần áo size 5XL.

Nam nghệ sĩ bị nhiều bệnh vì quá mập.

Sau giảm cân, sức khỏe của Hoàng Mập cũng được cải thiện rõ rệt. Anh cho biết: “Lúc trước tôi bị nhiều bệnh lắm, giờ các chỉ số ổn rồi. Trước tôi bị gút, tim mạch, đau khớp, tiền tiểu đường, huyết áp, ngủ nửa đêm hay bị giật mình như có người đẩy xuống vực, ngủ nghiêng bên trái là sáng thức dậy đau tim, nằm ngửa thì thở không được vì bụng bự quá, phải kê 2,3 cái gối. Nhưng gối đầu cao thì sáng bị đau cổ vai gáy. Nói chung là đủ thứ bệnh vì mập quá. Còn bây giờ tôi nằm ngủ rất thoải mái”.

Khi hỏi anh phải đánh đổi những gì để giảm được hơn 50 kg, Hoàng Mập thật thà kể về hành trình gian nan của mình. Anh nói: “Tuần đầu, tôi xuống 1-2 kg. Lúc đó tôi đang quay phim Mật ngọt tựa khói sương ở Phan Thiết. Thấy xuống kí, tôi thích quá nhưng giai đoạn đầu thực lòng là tôi bị stress.

Cả đoàn phim quay xong, rủ nhau đi ăn uống rần rần còn mình thì không được ăn, trong khi toàn món mình thích. Mọi người đi nhậu, chụp ảnh gửi về cho tôi coi, nào ốc hương, nhum, hải sản ê hề. Mình nằm xem hình, chảy nước miếng mà không được ra ăn.

Đã thế, mọi người còn mua mực rim nước mắm về khách sạn nhậu đêm với nhau. Chủ nhà hàng rất quý tôi. Nghe anh em trong đoàn nói là mua về cho Hoàng Mập ăn nên dù không bán món đó cũng chạy đi kiếm bằng được khô mực về, xé ra làm, không lấy tiền và gửi về cho tôi. Kỳ thực, tôi có được ăn đâu.

Sau khi giảm 53 kg.

Thân hình gọn gàng hẳn.

Anh đặt kỳ vọng giảm về mức cân thời thanh niên, 75 kg.

Có lúc tôi nghĩ, trời ơi, mình làm ra tiền mà, mình có tiền mà sao không được ăn. Sống thế sống làm gì nữa. Có tiền có bạn mà không được ăn, không được ngồi lê la. Nói chung, mọi người đi nhậu, mình không được đi. Bạn bè rủ đi mà mình không đi thì mất hết bạn bè. Họ gọi 2,3 lần, mình đều từ chối thì sau không gọi nữa. Đó là thứ mình phải đánh đổi”.

Hoàng Mập tên thật là Bùi Minh Hoàng, sinh năm 1971 tại Cần Thơ. Trước khi theo học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM), Hoàng Mập từng có thời gian làm trợ lý cho nghệ sĩ Hữu Nghĩa. Sau này, anh nổi lên ở lĩnh vực diễn hài, tham gia nhiều chương trình, nhiều dự án phim truyền hình trước khi mở hãng phim và sản xuất phim.

Dù nổi tiếng và là chủ hãng phim, có mấy chục năm làm nghề nhưng Hoàng Mập vẫn cắp sách đi học. Ở tuổi 55, Hoàng Mập vừa nhận bằng Thạc sĩ Văn hóa Nghệ thuật và vừa đậu thủ khoa đầu vào Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.