Vừa giành giải Oscar, tài tử đình đám bị bắt khẩn cấp vì chửi tục, quấy rối khách trong quán bar

Hàng loạt các trang báo lớn của thế giới đưa tin, cảnh sát Hawaii đã bắt giữ khẩn cấp nam diễn viên Ezra Miller vì có hành vi quấy rối và gây rối trật tự tại 1 quán bar ở Hawaii vào tối chủ nhật (ngày 27/3) vừa qua.

Cảnh sát Hawaii cho biết, Ezra Miller là khách quen của 1 quán bar. Tối ngày Chủ Nhật (27/3), anh bất ngờ có hành vi quá khích trong lúc mọi người trong quán hát karaoke. Ezra liên tục la hét, chửi tục, giật micro của 1 cô gái 23 tuổi đang hát. Sau đó, nam diễn viên lao vào 1 người đàn ông 32 tuổi đang chơi phi tiêu. Chủ quán bar cố gắng ngăn cản Ezra nhiều lần nhưng ngôi sao 30 tuổi không thể kiềm chế được bản thân.

Sau khi bị bắt, Ezra nộp số tiền bảo lãnh 500 đô la (11,5 triệu đồng) để được tại ngoại. Các phóng viên đã cố gắng liên lạc với cơ quan chức năng và đại diện của Ezra nhưng không nhận được phản hồi về vụ việc.

Ezra Miller sinh năm 1992, là ngôi sao đang lên của làng giải trí Hollywood. Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất qua vai diễn "The Flash" trong loạt phim thuộc vũ trụ điện ảnh DC như Suicide Squad, Justice League,... Không chỉ vậy, Ezra còn gây ấn tượng mạnh với các vai diễn trong The Perks of Being a Wallflower, The Stand,...

Điều đáng nói, tại lễ trao giải Oscar diễn ra tối chủ nhật ngày 27/3, Ezra và ekip phim Zack Snyder's Justice League rinh được tượng vàng cho giải thưởng "Oscar Cheer Moment". Trong phim, khoảnh khắc The Flash du hành về quá khứ để giúp nhóm Justice League chiến thắng Steppenwolf đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Vai diễn The Flash đã đưa tên tuổi Ezra Miller nổi đình nổi đám toàn thế giới

Đây không phải là lần đầu tiên Ezra Miller gặp rắc rối với hành vi quấy rối, mang tính bạo lực. Năm 2020, 1 video ghi lại cảnh nam diễn viên bóp cổ 1 phụ nữ tại quán bar ở Iceland xuất hiện tràn lan trên MXH. Sau đó Ezra đã bị nhân viên tống cổ khỏi quán bar.

